Die Fracht des Riesenfliegers ist fertig

Von Peter Schiebel schließen

Nicht in 80 Tagen um die Welt, sondern in fünf Tagen von Oberpfaffenhofen nach Thailand: Die am Flughafen ansässige Firma General Atomics Aerotec Systems hat nach einer umfangreichen Modernisierung die erste Dornier 228 wieder nach Asien überführt, die kurz vor Weihnachten 2020 im Rumpf einer riesigen Antonov angeliefert worden war.

Oberpfaffenhofen – Wer damals dabei war, dürfte sich noch an das Spektakel erinnern. Am Morgen des Heiligen Abends 2020 landete eine Antonov An-124 am Flughafen Oberpfaffenhofen und hob wenige Stunden später wieder ab. Die Piloten verabschiedeten sich damals mit einem sogenannten „Wing Wave“ von mehr als hundert Schaulustigen, die Maschine neigte sich also während des Steigflugs einmal nach links und einmal nach rechts. Die in der Ukraine registrierte Antonov mit der Kennung UR-82029 – eines der größten Frachtflugzeuge der Welt – hatte zuvor in ihrem Rumpf zwei kleinere Flugzeuge vom Typ Dornier 228 für Wartungsarbeiten nach Oberpfaffenhofen geflogen. Dort hat die Firma General Atomics Aerotec Systems die Arbeiten an der ersten Maschine nun abgeschlossen. Werkspiloten haben sie dem Eigentümer überführt, der thailändischen Luftwaffe.

„Die Dornier erhielt neue Avioniksysteme für Navigation und Kommunikation, neue moderne Cockpit-Anzeigen (Glascockpit) und umfangreiche neue Missionsausrüstungen, darunter ein 360-Grad-Missionradar, eine elektrooptische/Infrarotkamera, ein Missionsmanagementsystem und ein Data-Link-System, mit dem die Besatzung Daten sowohl an Schiffe als auch an Bodenstationen übertragen kann“, teilt General Atomics mit. Dazu kamen eine Modernisierung von Innenausstattung und Kabine sowie eine neue Lackierung.

Das Unternehmen hat vor ziemlich genau zwei Jahren die Ruag Aerospace Services am Sonderflughafen übernommen – und damit auch den zumindest für Außenstehende spektakulären Thailand-Auftrag, an dem auch das US-Verteidigungsministerium beteiligt ist. Etwa 400 Mitarbeiter beschäftigt General Atomics in Oberpfaffenhofen, wo es sich auf die Wartung und Instandsetzung von Geschäftsreiseflugzeugen und militärischen Hubschraubern sowie die Produktion und Wartung der Dornier 228 konzentriert. Sitz der Deutschland-Zentrale ist in Dresden.

Die thailändische Luftwaffe, die Royal Thai Navy, verfüge seit mehreren Dekaden über eine Flotte von sieben Dornier-228-Maschinen, erklärte General-Atomics-Sprecherin Elisabeth Mühle. Mit den Flugzeugen überwache sie die 200-Meilen-Zone in den Gewässern vor dem thailändischen Festland und führe umfangreiche Überwachungs- und Aufklärungsmaßnahmen im Golf von Thailand durch.

Nachdem die erste Maschine von Oberpfaffenhofen bereits nach Südostasien überführt ist, steht die Fertigstellung der zweiten Maschine unmittelbar bevor. Es würden Arbeiten im identischen Umfang vorgenommen, erklärte Mühle auf Anfrage des Starnberger Merkur. „Das Flugzeug wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 ausgeliefert.“ Abgeschlossen ist die Zusammenarbeit Oberpfaffenhofen-Bangkok damit aber noch nicht. „Die Modernisierung weiterer Dornier-228-Flugzeuge der Royal Thai Navy ist bereits in Planung“, sagte die Sprecherin. „Ein Teil der Flugzeuge ist bereits auf dem Weg nach Oberpfaffenhofen.“ Wie dieser Weg ausschaut, darüber schwieg sich Mühle aus Sicherheitsgründen aus. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass sie erneut mit einer Antonov angeliefert werden.

Die Zusammenarbeit beschränkt sich im Übrigen nicht nur auf Handwerk und Technik. Denn im vergangenen Jahr hat General Atomics einen hochmodernen Dornier-228NG-Flugsimulator in Oberpfaffenhofen eingeführt. Das Gerät entspricht hinsichtlich Cockpit, Systeme und Flugeigenschaften dem Flugzeug, kann alle denkbaren Wettersituationen darstellen und etwa 15 000 Flugplätze weltweit abbilden. Zwölf Luftwaffen-Piloten aus Thailand hätten an dem Simulator bereits trainiert, Techniker seien daran ausgebildet worden, sagte Mühle. „Weitere Trainings sind in Planung.“ Auch andere Kunden nutzten den Simulator. „Mit Rücksicht auf unsere Kunden können wir hier keine detaillierten Informationen geben.“

Und wie genau ist die neu aufgebaute Dornier 228 von Oberpfaffenhofen ins rund 9000 Kilometer entfernte Thailand gekommen? „Der Überführungsflug hat etwa fünf Tage gedauert“, erläuterte Elisabeth Mühle. Ein Videotagebuch der Werkspiloten zeigt Zwischenstopps in Heraklion, auf Zypern, in Bahrain, in Maskat, der Hauptstadt des Oman und in Chattogram (Bangladesch). Ein Spektakel, das diesmal öffentlich kaum jemand beachtete.