Die Wartungs-Profis im Luxussegment

Von: Hanna von Prittwitz

Eine Werkstatt der anderen Art: Firmenchef Oliver Freiland im Hangar der Firma Heliservice auf dem Gelände des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen. © DAGMAR RUTT

Hubschrauber sind faszinierende Fluggeräte. Wohl fast alle schauen gen Himmel, wenn sie die Rotoren hören. Damit es in der Luft keine bösen Überraschungen gibt, ist eine professionelle Wartung unverzichtbar. Genau darauf hat sich die Heliservice GmbH in Oberpfaffenhofen spezialisiert.

Oberpfaffenhofen – Termine auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen haben immer etwas Besonderes. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch, Besucher und Anlass werden ausgiebig gecheckt, nichts wird dem Zufall überlassen. Mit einer Art Stadtplan geht es dann über das Gelände, vorbei an vielen großen Hallen und der Flugbahn. An deren Rand, in einem unauffälligen Gebäude, hat die Heliservice GmbH seit zwei Jahren eine Niederlassung. So nüchtern die Büroräume im ersten Stock sind, so spannend ist der Blick in den Hangar. Fünf Hubschrauber werden dort derzeit gewartet. Sämtliche Kennzeichen auf den Maschinen sind abgeklebt. Was die Kunden angeht, ist Firmenchef Oliver Freiland (45) höchst diskret.

Die Helikopter kommen aus Afrika, dem Nahen Osten und Europa und gehören Privatleuten sowie Regierungen. Gecheckt wird gerade aber auch einer der eigenen Helikopter, mit denen Freilands Unternehmen Offshore-Flüge zu den Windrädern in der Nordsee und zum Forschungsschiff Polarstern unternimmt. Es herrscht stille Geschäftigkeit. Fluggerätetechniker sitzen auf oder in den Maschinen, das Gewirr an Kabeln, Knöpfen und Schläuchen scheint unüberschaubar. An Flipcharts hängen seitenlange Arbeitsaufträge, einige Mitarbeiter brüten an Rechnern.

Bis zu 6000 Kilometer fliegen Kunden, um ihre Helis in Oberpfaffen warten zu lassen. Das läuft anders als in der Autowerkstatt: Ausgetauscht wird nicht nur, was kaputt ist. Sondern wenn es der Wartungsplan erfordert. Das macht die Wartung aufwendig – und für die Werkstatt lukrativ.

Freiland rechnet dies an dem besonders schnittigen Helikopter eines Privatmanns mit Ledersitzen und Bose-Kopfhörern offen vor. „Das ist der Lamborghini unter den Hubschraubern“, erklärt er am Modell AW109 des Herstellers Leonardo und schätzt den Einkaufspreis auf etwa sechs Millionen Euro. „Die Wartung kostet jährlich etwa 500 000 Euro.“

Rund 24 Kunden betreut Heliservice, darunter sind sechs bis acht Privatleute. „Es ist eine sehr spezielle Branche“, sagt Freiland. „Sie ist wahnsinnig reguliert. Und sie hantiert mit hohem Kapital.“ Die Luftfahrt zähle zu den „sexy industries“. Damit einher gehe oftmals auch irrationales Verhalten. „In unserer Branche sehen Sie Entscheidungen, die sehen Sie sonst nirgends.“ Die Mitarbeiter in diesem Bereich seien stolz auf ihre Jobs und hätten oft eine sehr enge Verbindung zu ihren Unternehmen. Dabei ist der Ausbildungsweg langwierig, nach drei Jahren als Fluggerätetechniker steht man erst am Anfang. „Die Wartung ist ein gutes Geschäft. Ich sehe sie als hoch spezialisierte Dienstleistung“, sagt Freiland. Fehler dürfen sich die Mitarbeiter nicht leisten, jeder Handgriff wird doppelt überprüft.

Erst Ende 2019 hat Heliservice die Halle auf dem Flughafengelände in Oberpfaffenhofen bezogen, der Firmensitz befindet sich seit der Gründung 1986 im niedersächsischen Emden. Freiland kaufte das Unternehmen 2016 gemeinsam mit einem Mitgesellschafter, zuvor hatte er als Berater bei Roland Berger gearbeitet. Immer schon wartete Heliservice seine eigene Flotte von neun Helikoptern, Kerngeschäft waren bis dahin die Offshore-Flüge, Luftrettung und Transportleistungen für die Polarstern.

„Wir haben die Wartung dann ausgebaut und sind damit gut unterwegs“, sagt Freiland. 26 Mitarbeiter beschäftigt er vor Ort in Oberpfaffenhofen, sie kommen aus Australien, Polen, Spanien, Italien, von überall her. Den Gesamtumsatz der Heliservice GmbH mit rund 150 Mitarbeitern insgesamt beziffert er auf 36 Millionen Euro, „mit hohen Wachstumsraten bei der Wartung“.

Zurück zu den Kunden. Privatmaschinen seien im Durchschnitt etwa 200 bis 250 Stunden im Jahr unterwegs, erzählt Freiland. Wirklich privat genutzt jedoch würden sie höchsten zehn, zwanzig Stunden. „Sie gehören Unternehmern, das sind meistens Arbeitstiere. Die fliegen nicht zum Shoppen“, sagt Freiland. Eher nutze das Topmanagement die Helis. In Deutschland sei der private Besitz eines Hubschraubers übrigens nicht so angesagt, „das entspricht nicht unserer Natur“. Und sei auch gar nicht nötig, weil die Infrastruktur passe. Anders schaue das in anderen Ländern wie beispielsweise in Afrika oder im Nahen Osten aus. Dort sei man ohne Heli auch mal aufgeschmissen. Ungewöhnliche Arbeitsaufträge, gibt es die auch? „Ab und an möchte sich jemand Fußleisten und Handgriffe vergolden lassen. Aber das sind keine entscheidenden Aufträge für uns.“

Das Geschäft läuft also, und auch der Hangar in Oberpfaffenhofen mit sechs Plätzen wird schon knapp. Die steigenden Umsätze investiert Freiland in die Organisation des Unternehmens. „Wir brauchen gute Leute und ein gut eingespieltes Team. Das Personalwesen ist sehr komplex, das gilt auch für die IT dahinter. Wir investieren viel, damit das alles funktioniert.“

Wie viele Hubschrauberbesitzer es im Landkreis Starnberg gibt, darüber möchte Freiland lieber nicht spekulieren. Auch wenn es angeblich der Landkreis der Millionäre ist, so ist der Kauf eines Hubschraubers doch eher etwas für den ganz, ganz dicken Geldbeutel. „Ich sage immer: Hast du einen Porsche? Dann stelle dir eine ganze Flugbahn damit vor. Wenn du dir das leisten kannst, dann kannst du über einen Hubschrauber nachdenken.“ Dann lacht Freiland und sagt: „Ehrlich, ich habe nicht mal einen Porsche.“