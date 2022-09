Dreharbeiten in München, eine Auszeichnung und große Pläne

Von: Hanna von Prittwitz

Die Familie des Künstlerfürsten im Garten der Villa Stuck: Florian Volkmann spielt Friedrich von Kaulbach, Nataliia Shpulyar seine Frau Frida, dazu kommen (vorne v.l.) Marina, Sara und Emily. © privat

Dreharbeiten in der Villa Stuck in München, eine Premiere im Weßlinger Pfarrstadel Anfang Oktober und nun auch noch der Integrationspreis der Regierung von Oberbayern: Hinter der Kulturgruppe von Ulrike Roos aus Weßling und den vielen Schauspielern liegen spannende Wochen.

Weßling - Diese gipfeln am Freitag, 7. Oktober, in der Premiere des Films „Auguste Renoir und seine Zeit in Weßling“. Für diesen Film wird die Kulturgruppe im Oktober auch den mit 1000 Euro dotierten Integrationspreis der Regierung von Oberbayern entgegennehmen. „Das Preisgeld ist uns sehr willkommen für die Finanzierung unseres aktuellen Films“, freut sich Ulrike Roos.

Denn die Mitwirkenden des Renoir-Films stecken bis über beide Ohren schon im nächsten Projekt. Zehn Menschen aus der Ukraine, ein Afghane und zahlreiche Weßlinger fuhren nun nach München, um dort in der herrlichen Villa Stuck eine Szene für das neue Filmprojekt über die Künstlerfürsten Friedrich von Kaulbach und Franz von Stuck zu drehen. „Der Renoir-Film war gerade abgeschlossen, als der Zufall uns in das Sommeratelier von Friedrich August Kaulbach in Ohlstadt bei Murnau führte“, erzählt Roos. Dass der Maler die gleichen Lebensdaten wie Renoir aufwies, nämlich 1850 bis 1920, weckte die Neugierde der Künstlergruppe.

„Wir wollen in dem Film mehrere Facetten von ihm zeigen“, kündigt Roos an. Nämlich den bodenständigen Familienvater, der mit Ehefrau und Töchtern die Sommer beschaulich bei Ohlstadt im Gebirge verbrachte, und den Künstlerfürsten, der in der Villa Stuck von Oskar von Miller, Katja Mann und vielen anderen Literaten und Künstlern umgeben war. Über sehr gute Kontakte erhielten die Weßlinger eine Dreherlaubnis und legten los.

„Es ist natürlich schon auch sehr anstrengend für alle, so ein Drehtag mit acht Stunden“, sagt Roos. Doch alle seien mit Feuereifer bei der Sache gewesen. Die Rolle des Friedrich von Kaulbach spielt Florian Volkmann, seine Frau wird von Nataliia Shpulyar dargestellt – sie ist aus der Ukraine geflohen. „Es ist sehr schön für die Mitwirkenden, ihren Kummer für einen Moment vergessen und in eine andere Rolle schlüpfen zu können“, weiß Roos, die schon einige Filmprojekte durchgeführt hat. Die Mitwirkenden seien so begeistert, dass möglicherweise ein zweiter Teil zu Kaulbach gedreht werden soll. Gezeigt wird der Film dann 2023.

Zur Premiere des Renoir-Films am 7. Oktober, 19 Uhr, ist eine Ausstellung zu den Dreharbeiten im Pfarrstadel zu sehen (auch Samstag und Sonntag). Renoir wird gespielt von dem Weßlinger Gottfried Weber.