Drei Frauenkarrieren in der Männerdomäne

Von: Hanna von Prittwitz

Drei Lebensmodelle und Karrieren bei der Deutschen Aircraft (v.l.): Dr. Regina Pouzolz (Nachhaltigkeit), Dr. Bettina Holstein (Unternehmenskommunikation) und Andrea Falger (Personalentwicklung und Ausbildung). © Andrea Jaksch

Der Wirtschaftspreis des Landkreises geht heuer an „Unternehmensvorbilder für frauenorientierten profitablen Vorsprung“. Die Verleihung ist am 9. November, neun Finalisten stehen fest. Der Starnberger Merkur stellt sie in loser Folge vor. Heute: die Deutsche Aircraft GmbH beim Flughafen Oberpfaffenhofen.

Oberpfaffenhofen – Ein spannendes, junges Unternehmen, das ist der erste Eindruck der Deutschen Aircraft GmbH auf dem Flughafengelände in Oberpfaffenhofen. Dabei ist das Unternehmen gar nicht so jung. Seine Anfänge gehen auf den Flugzeugbauer Dornier zurück, 2006 übernahm die 328 Support Services GmbH die Geschicke, die sich 2021 in Deutsche Aircraft GmbH umbenannt hat. Kerngeschäft sind Wartung und Instandhaltung, aber auch Entwicklung, Forschung und vor allem Neubau der D328ecoTM, die schon in drei, vier Jahren in Leipzig gebaut werden soll. Am Standort Oberpfaffenhofen arbeiten derzeit rund 370 Menschen, davon sind 62 Frauen.

Drei von ihnen, aus unterschiedlichen Bereichen, vertreten das Unternehmen beim Pressegespräch – und zeigen auch gleich mit ihrem Werdegang und Aufgabenbereich, dass bei der Deutschen Aircraft modern gedacht wird, auch wenn der Flugzeugbau nach wie vor eine Männerdomäne ist. Andrea Falger (39) beispielsweise ist seit Juli 2021 für Personalentwicklung und Ausbildung zuständig. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Industriekauffrau und studierte Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien in Passau. Als sie ihren Job antrat, gab es knapp 200 Mitarbeiter. „Wir wachsen schnell“, sagt sie. Die Bewerbung für den Wirtschaftspreis ist auf ihre Initiative zurückzuführen. Denn auch wenn die Anzahl der Frauen im Verhältnis niedrig ist: „Wir versuchen, Frauen zu fördern.“

Dr. Regina Pouzolz (43) studierte Luft- und Raumfahrt an der TU München und promovierte über den „klimafreundlichen Flugzeugentwurf“. Das war 2008. Heute ist sie bei der Deutschen Aircraft für Nachhaltigkeit zuständig, hat drei Mitarbeiter, darunter noch eine weitere Frau. Pouzolz ist Mutter von drei Kindern, arbeitet in Teilzeit und sagt: „Es ist bei den Firmen angekommen, dass es Vorteile hat, mit Frauen zusammenzuarbeiten.“ Die Dritte im Bunde, Dr. Bettina Holstein (51), ist promovierte Historikerin, lebt in der Nähe von Frankfurt/M. und pendelt zweimal die Woche mit dem Zug zum Standort Oberpfaffenhofen. Sie ist die klassische Quereinsteigerin und arbeitet in der Unternehmenskommunikation: „Darunter fällt alles, was mit Wort und Schrift zu tun hat“, sagt sie.

Drei unterschiedliche Karrieren also. Eine Frauenquote gibt es nicht, „aber wir versuchen, über die Neueinstellungen den Anteil der Frauen zu erhöhen – besetzt wird eine Stelle mit der Person, die das beste Skillset mitbringt“, erklärt Falger. Viele Mitarbeiter seien noch nicht so lange da, dennoch wären Familienplanung, Teilzeit, Elternzeit und flexible Lösungen für verschiedene Lebenssituationen gefragt und möglich – bei Menschen, die aus über 20 verschiedenen Ländern und Kulturkreisen kommen, wie Falger im Gespräch geschwind überschlägt. Die Teilnahme am Girls-Day und dem Tag der Ausbildung ist selbstverständlich, auch in Universitäten sucht das Unternehmen Kontakt zu Studenten in der Branche. Bei der Ausbildung zum Fluggerätemechaniker sind heuer 25 Prozent der Azubis Frauen, immerhin. Pouzolz findet es wichtig, dass auch im Nachgang auf die weiblichen Beschäftigten besonders geschaut wird: „Man muss aufpassen, dass sie nicht untergehen. Männer sind einfach mit einem anderen Selbstbewusstsein unterwegs.“ Eine Frauenquote sei auch Glaubenssache: „Wir müssen den Frauen bewusst machen, dass wir sie wollen.“ Und man wolle sie halten, ergänzt Falger.

Nächstes Jahr schon soll in Leipzig Spatenstich sein für die „Final Assembly Line“, in der die Deutsche Aircraft ein Flugzeug, betrieben mit synthetischem Kerosin, bauen will. „Sachsen hat uns dafür den roten Teppich ausgerollt. Hier waren die Expansionsmöglichkeiten begrenzt“, sagt Holstein. Entwicklung, Wartung und Instandhaltung bleiben in Oberpfaffenhofen, die Produktion geht dann nach Leipzig. „Wir wollen einfach vor allem ein klimafreundliches Flugzeug bauen“, sagt Pouzolz. Und zwar mit Männern und Frauen gemeinsam.