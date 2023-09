Ein Ring, seine Geschichte und 13 500 Euro

Von: Hanna von Prittwitz

Auftritt bei „Bares für Rares“: Bei der Sendung mit Horst Lichter versteigerte Konstanze von Rebay einen alten Ring ihrer Tante Hilla von Rebay, Mitgründerin des Guggenheim-Museums in New York. © zdf

Vor einem Millionenpublikum ging diese Woche bei der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ ein Ring der Künstlerin Hilla von Rebay über den Tisch. Versteigert hat ihn ihre Nichte Konstanze Rebay von Ehrenwiesen aus Weßling.

Weßling – Konstanze Rebay von Ehrenwiesen möchte über die Sache gar nicht mehr so viel reden. Aber klar, seitdem die 64-jährige Weßlingerin diese Woche bei der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ vor 3,5 Millionen Fernsehzuschauern einen geerbten Ring versteigert hat, steht das Telefon nicht mehr still. Die Geschichte ist aber auch schön zu erzählen, und sie belegt, dass es zwischen dem Guggenheim-Museum in New York und der Familie im beschaulichen Weßling eine direkte Verbindung gibt. Konstanze von Rebay, unter diesem Nachnamen ist ihre Familie in Weßling eher bekannt, verrät dann doch noch, was es auf sich hat mit dem Ring, und warum sie die Entscheidung traf, in die Trödel-Show mit Horst Lichter zu gehen.

Der Ring, der bei „Bares für Rares“ die Händler in Verzückung versetzte, gehörte von Rebays Großtante Hilla von Rebay. Sie kam am 31. Mai 1890 in Straßburg zur Welt und starb am 27. September 1967 in Westport, Connecticut (USA) nach einem bewegten Leben als Künstlerin und Mäzenin. So war von Rebay Gründungsdirektorin der Solomon R. Guggenheim Foundation in New York und an der Planung des dortigen Guggenheim-Museums beteiligt. Sie malte abstrakte Bilder, und als Förderin gegenstandsloser Kunst verhalf sie dieser dem Vernehmen nach auch zum Durchbruch. Ihre Eltern waren der preußische Offizier Franz Joseph Rebay von Ehrenwiesen und dessen Frau Antonie, gebürtige Eicken.

Hilla von Rebay besuchte in Köln eine Schule für höhere Töchter, später erhielt sie Kunstunterricht bei August Zinkeisen und war Schülerin der Kunstgewerbeschule in Köln. Sie studierte in Paris und Köln Kunst, die junge Frau war Mitglied der Novembergruppe in Berlin und gründete mit Otto Nebel und Rudolf Bauer die Künstlergruppe „Der Krater“. Sie kannte Wassily Kandinsky, später auch Pablo Picasso und wird als „Grande Dame“ beschrieben.

1927 ging Hilla von Rebay nach New York und traf dort den auch „Kupferkönig“ genannten Solomon R. Guggenheim, einen der reichsten Männer des Landes. Sie brachte ihm die gegenstandslose Kunst nahe. „Bilder waren damals nichts wert“, sagte Konstanze von Rebay bei ihrem Auftritt in „Bares für Rares“. Doch ihre Großtante habe Geld gehabt und den Künstlern, auch Picasso, die Bilder abgekauft.

1943 begann Hilla von Rebay mit dem Architekten Frank Lloyd Wright die Planung des heutigen Guggenheim-Museums. Als Solomon Guggenheim 1949 starb, „verlor sie jeden Rückhalt in der Familie Guggenheim und bei der Solomon R. Guggenheim Foundation“, ist in einem Wikipedia-Eintrag über die Künstlerin nachzulesen. Zur Eröffnung des Museums 1959 sei sie nicht einmal mehr eingeladen worden. „Verbittert zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück und setzte nie einen Fuß in das Museum.“

Auf ihren Wunsch hin wurde Hilla von Rebay 1967 in Teningen in Baden-Württemberg beigesetzt, ihre Familie war 1919 dorthin gezogen. Auch in Weßling hatte Hilla von Rebay ein Haus, dort war sie aber nur selten anzutreffen, heißt es. Das Familienhaus in Teningen hatte sie bereits 1938 der Gemeinde geschenkt. Seit 2000 beherbergt es ein Museum mit Werken der Künstlerin. Zu dem Förderverein hat Konstanze von Rebay steten Kontakt. 2005 fand im Guggenheim-Museum zudem eine Gedächtnisausstellung für Hilla von Rebay statt.

Soweit die Historie. Zurück zu dem Ring. „Den hat meine Großtante meiner Mutter vererbt, gemeinsam mit einem Flügel“, erklärt Konstanze von Rebay. 40 Jahre lang habe der Ring im Tresor einer Bank gelegen. 2018 sei ihre Mutter verstorben und habe ihr den Ring weitergegeben. „Aber so viel konnte ich gar nicht mit ihm anfangen“, gesteht Konstanze von Rebay.

Über den Wert habe es widersprüchliche Angaben gegeben. Konstanze von Rebay bezweifelt, dass der Ring ihrer Großtante viel bedeutet hat. „Es gibt kaum Bilder, auf denen er zu sehen ist, ich kenne nur eins“, sagt sie. „Wenn es Hunderte Bilder gäbe, auf denen sie ihn trägt, hätte ich ihn auch behalten.“ Weil sie die Sendung „Bares für Rares“ gerne schaut und Horst Lichter immer schon sympathisch fand, nahm sie sich schließlich ein Herz und bewarb sich für die Sendung. Die Aufzeichnung fand im Kloster Eberbach im hessischen Eltville am Rhein statt.

Die Versteigerung des Erbstücks verlief durchaus spannend. Konstanze von Rebay war von einem Wert von höchstens 10 000 Euro ausgegangen. Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel hatte den Ring aber ganz genau angeschaut. Ihr Urteil: Es sei „ein außergewöhnlicher Ring“ mit zwei prächtigen Brillanten im Altschliff auf einer goldenen Ringschiene, erklärte die Kunsthistorikerin und Kunstsachverstände.

Sie vermutete, dass die Steine wohl aus einem anderen Schmuckstück stammten und um 1910 in dem Ring in blauer Keramik eingefasst worden seien. Bei der Ringschiene handele es sich um 585er-Gold, die beiden Steine hätten zusammen 4,4 Karat. Ihre Schätzung: „Zwischen 15 000 und 16 000 Euro.“

Mit dieser Zahl ging von Rebay dann in einen separaten Raum, in dem sechs Händler auf sie warteten. Das Erstgebot waren 6500 Euro, woraufhin sich ein regelrechtes „Feuerwerk“ an Angeboten entwickelte, wie es einer der Mitbietenden bezeichnete. Ganz schnell war die Summe bei 13 000 Euro. Händlerin Susanne Steiger ging noch auf 13 500 Euro hoch, zu mehr war sie nicht mehr bereit, und von Rebay erklärte sich schließlich einverstanden.

Sie fahre „mit einem Haufen Geld“ nach Hause und könne ihren Kindern nun auch etwas ermöglichen. „Darüber bin ich sehr glücklich“, sagte Konstanze von Rebay nach der Sendung. Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur berichtete sie: „Horst Lichter ist ein sympathischer Mensch, er ist auch hinter der Kamera sehr nett.“ Der Aufwand habe sich gelohnt, es habe ihr viel Spaß gemacht. „Vielleicht findet sich nun jemand, der an diesem Ring mehr Freude hat.“