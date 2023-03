Feuerwehr Oberpfaffenhofen: „Eine tragende Säule in unserem Ort“

Geehrte, Gewählte und Beförderte der Feuerwehr Oberpfaffenhofen: Christian Förster, Christian Schlosser, Bürgermeister Michael Sturm, Norbert Weiler, Norbert Bieder, Marion Schlosser, Dejan Boskovski, Maike Panicke, Andreas Schoppmeier, Jan Kohler, Agnes Erben, Anton Koller, Walter Blaschke und Peter Hackenberg (v.l.). © Dagmar Rutt

Die Feuerwehr Oberpfaffenhofen kann sich über steigende Mitgliederzahlen und eine florierende Kinderfeuerwehr freuen. 2022 musste die Wehr 86-mal ausrücken.

Oberpfaffenhofen – Ein gutes Miteinander der Weßlinger und Oberpfaffenhofener Kinderfeuerwehren, mehr Mitglieder und einstimmige Wahlergebnisse – und eine kritische Nachfrage nach der Offenlegung des versprochenen Brandschutzbedarfsplans: Insgesamt eine positive Bilanz des Jahres 2022 zog die Feuerwehr Oberpfaffenhofen am Samstag im Vereinsheim vor 102 Zuhörern.

Karl-Heinz Sperling verbrachte in seiner Freizeit knapp 187 Stunden bei Übungen und Einsätzen – umgerechnet auf eine 40-Stunden-Woche investierte er 4,5 Arbeitswochen in den Schutz der Bevölkerung. „187 Stunden – so nebenbei ist das nimmer“, lobte Bürgermeister Michael Sturm das Engagement und nannte die Kameraden „eine tragende Säule in unserem Ort“. Denn die 81 Aktiven, acht mehr als 2021, leisteten bei 86 Einsätzen und zahlreichen Übungen 5500 Stunden – ehrenamtlich. Sie wurden wegen einer Ölspur gerufen, kümmerten sich um einen bewusstlosen Reiter am Waldrand oder waren vor Ort, nachdem zwei Pkw frontal aufeinandergeprallt sind, berichtete Kommandant Christian Schlosser.

Schlange beißt Feuerwehrmann

Kurios war die Schlange im Garten, die sich als Ringelnatter entpuppte und „den Basti in den Finger gebissen hat“. Oder die Rettung eines Bibers aus einem Lichtschacht im DLR. Die Drohne der Oberpfaffenhofener kreiste 2022 über dem Ammersee, nachdem eine Person vermisst wurde, und mit der eingebauten Wärmebildkamera fahndeten die Freiwilligen im Januar vor einem Jahr ergebnislos nach den Insassen eines Autos an der A 96, das gegen den Tunnel in Etterschlag gekracht ist (wir berichteten).

Neunmal rückten sie nach einer Brandmeldung aus. „Man merkt, dass die Firmen wieder öffnen“, konstatierte Schlosser. Geschlagene 14 Stunden verbrachten sie in Hochstadt und verhinderten gemeinsam mit den anderen Feuerwehren, dass Flammen auf eine Zimmerei übergriff, so Schlosser. Lobend erwähnte der Leiter der Kinderfeuerwehr, Georg Schuster, die Zusammenarbeit mit den Weßlingern. Gemeinsam mit den Weßlingern erlangten 17 Oberpfaffenhofener Nachwuchsfeuerwehrler von sechs bis zwölf Jahren kurz vor der Veranstaltung mit der „Prüfung Kinderflamme“ ihr erstes Abzeichen und lernten unter anderem „die stabile Seitenlage“, sagte Schuster stolz. Die Kinderfeuerwehr mit aktuell 22 Mitgliedern wächst in die Jugendfeuerwehr hinein, die 13 Mitglieder zählt. Insgesamt ist die Mitgliederzahl von 162 auf 180 angewachsen. Und in der Kasse schaut es mit rund 18 000 Euro auch gut aus, berichtete Kassier Georg Spiegl.

Brandschutzbedarfsplan soll bald in Gemeinderat

Die 50 Stimmberechtigten bestätigten Vizekommandant Norbert Binder einstimmig im Amt. Ebenfalls einhellig sprachen sie sich für Marion Schlosser als Schriftführerin aus. Michael Weigert von der Kreisbrandinspektion bescheinigte den Oberpfaffenhofenern „eine Spitzenleistung“.

Ganz zum Schluss fragte Jürgen Schmidt nach dem Stand vom Brandschutzbedarfsplan, der zuletzt 2018 im Gemeinderat behandelt wurde. Im Rahmen dessen wurde untersucht, ob Ausstattung und Unterkünfte der drei Ortsteilfeuerwehren für den Ernstfall ausreichen. Sturm begründete das mit wechselnden Sachbearbeitern und versprach, den Bedarfsplan in spätestens drei Monaten im Gemeinderat offen zu legen.

Zum Feuerwehranwärter befördert wurden Veronika Günther, Natalie Widmann, Korbinian Gilg, Dejan Boskovski und Emil Kamm. Zum Feuerwehrmann ernannt wurden Maike Panicke, Sebastian Lieberknecht und Jan Kohler, zur Oberfeuerwehrmann Agnes Erben, Dominik Geiling, André Schoppmeier und Johannes Winter und zum Oberbrandmeister Karl-Heinz Sperling. 25 Jahre der Feuerwehr treu war Martin Wastian, 30 Jahre Christian Schlosser und 40 Jahre Walter Blaschke und Anton Koller. Die Liste bei Einsatz- und Übungsstunden führte Karl-Heinz Sperling mit 187 Stunden an, gefolgt von Nikolai Kocialkowski mit 150, Hans Pentenrieder mit 143, Marion Schlosser mit 110, Jan Kohler mit 105 und Dominik Geiling mit 102 Stunden. Und in den Ruhestand verabschiedet wurden Norbert Weiler und Peter Hackenberg. (mk)