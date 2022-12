Erinnerungen an die „gelben Teufel“

Teilen

Daran werden sich viele Weßlinger noch erinnern: 1953 stieg die Weßlinger Eishockeymannschaft zur eigenen Verblüffung in die erste Liga auf. Zu den großen Jahren hat Archivar Erich Rüba in der Gemeindegalerie eine Sonderausstellung konzipiert. © Andrea Jaksch

Passend zur Jahreszeit isst in der Gemeindegalerie Weßling eine neue Sonderausstellung zu sehen. In „Schneetreiben“ gibt es nicht nur Bilder von Gottfried Weber zu sehen, sondern auch Eishockey-Heldentaten zu bestaunen.

Weßling – In Weßlings Gemeindearchiv ist der Winter eingekehrt: Gottfried Weber hat in der Ausstellung „Schneetreiben“ die frostigen Temperaturen in seinen Gemälden anschaulich eingefangen – und in einem Ausstellungsraum blickt Archivar und Ortshistoriker Erich Rüba 60 Jahre zurück, als 14 Weßlinger sich mit Biss und Leidenschaft in die erste Eishockeyliga schossen.

Es sind Erinnerungen, in denen die einen schwelgen und über die andere staunen. Die schmalen Eishockeyhosen, in die die Spieler stiegen. Und der gelbe Strickpullover mit der Aufschrift „Wessling“, den die Nachfahren des Spielers Albert Dellinger auf dem Dachboden lagerten. Oder die abgeschabten Lederschuhe auf Kufen, in denen die bunte Weßlinger Truppe über den See stob und eingeschworenen Mannschaften das Fürchten lehrte – und 1953 „zur allgemeinen und unserer Verblüffung mühsam in die höchste Eishockeyliga aufstieg“ wie sich Spieler Roland von Rebay erinnert. Fortan rangen die 14 „gelben Teufel“ mit anderen Eishockeyriesen um die Punkte.

Die „Weßlinger Buam“ jagten dem Puck fortan auch im heimischen Natureis-Stadion hinterher. Unter den Augen von teilweise mehr als 4000 Fans, von denen nicht wenige in Bussen ins kleine Weßling gekarrt wurden. Der Kampfgeist beeindruckte selbst den Trainer von der Nationalmannschaft, sodass die Autodidakten bald für Deutschland spielten. Unter ihnen Thomas Schaberer – eine Ehre, die in der Familie nicht auf Begeisterung gestoßen sei, berichtet Rüba. Denn seine Arbeitskraft fehlte auf dem Bauernhof.

Für den Landwirt selbst war sein Einsatz in der Nationalmannschaft eine willkommene Abwechslung. War er bislang kaum über die Grenzen Weßlings gekommen, so reiste er jetzt für die Spiele von Arosa bis Kanada und Moskau. „In den Hotels fuhren sie im Lift erst mal fasziniert hoch und runter“, erzählt Rüba (69), der sich noch gut an ein Gespräch mit dem mittlerweile verstorbenen Schaberer erinnert.

Ihre Trainingseinheiten absolvierten die Weßlinger Eishockeystars im Natureis-Stadion, dem heutigen Tennisplatz. Entstanden war dieses 1948 „mit Unterstützung amerikanischer Besatzer“ in einer ehemaligen Kiesgrube. Mit dem Nachteil, dass das Eis bei entsprechenden Temperaturen dahinschmolz. Alle Forderungen nach Kunsteis liefen ins Leere, was dazu führte, dass die Mannschaft vier Jahre später aus Mangel an Trainingsmöglichkeiten wieder abstieg.

Dennoch erinnert das winterliche Spektakel auf dem gefrorenen Weßlinger See bis heute an die Erfolgsgeschichte der Eissportler. Immer dann, wenn die Nachfahren der Profispieler und Freunde Spielfelder freiräumen und auf Kufen um den Puck kämpfen. Bis heute ist auf dem Weßlinger See dann wahre Eishockeykunst zu beobachten.

Parallel präsentiert Rüba zum 85. Geburtstags die Winterbilder des Weßlinger Malers Gottfried Weber. Dort verkriecht sich im Aquarell „Sauwetter münchnerisch“ ein Passant zum Schutz gegen das Schneetreiben hinter einem roten Schirm und sticht wie ein Farbtupfer aus den grauen Stadthäusern hervor. Weber beweist in seinen Gemälden ein Gespür für die Schönheit des Kargen. Etwa in „Neuschnee“, in dem ein Zaun die Weide von der Wiese trennend auf den Wald zuläuft, während vereinzelt Grashalme aus der weißen Schicht herausspitzen.

In einem weiteren Ausstellungsraum erwartet die Besucher die Winteratmosphäre eines anderen Jahrhunderts. Darunter kerzengerade, unbeugsame Holzskier, auf denen der Sportler einst mittels einer Metallschnalle seine knöchelhohen, geschnürten Lederschuhe befestigte. Ein Magnet ist auch das Foto, auf dem eine Handvoll Männer Eisbrocken aus dem Weßlinger See fischen und auf einen Anhänger hieven, damit diese im Keller der umliegenden Wirtschaften einen Sommer lang die Lebensmittel kühlen.

Schneetreiben

Die Ausstellung ist noch bis zum 11. April in der Gemeindegalerie (Hauptstraße 57) in Weßling zu sehen. Öffnungszeiten sind Freitag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Michèle Kirner