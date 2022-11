Fairness, Diversität und Gleichberechtigung bei Raylase

Von: Hanna von Prittwitz

Willkommen bei Raylase: Mit seinen Initiativen rund um der Gleichberechtigung hat es das Weßlinger Unternehmen – im Bild Miriam Leimpek und Dr. Philipp Schön – bis ins Finale des Wirtschaftspreises geschafft. © Andrea Jaksch

Der Wirtschaftspreis des Landkreises geht heuer an „Unternehmensvorbilder für frauenorientierten profitablen Vorsprung“. Die Verleihung ist am Mittwoch, neun Finalisten stehen fest. Der Starnberger Merkur stellt sie in loser Folge vor. Heute: die Raylase GmbH in Weßling.

Weßling – Als Miriam Leimpek, Assistentin der Geschäftsführung bei der Raylase GmbH in Weßling, die Ausschreibung für den Wirtschaftspreis entdeckte, war sie gleich begeistert. „Fairness ist ein bei uns gelebter Unternehmenswert, aber wir wussten selbst nicht, wo wir im Benchmark mit anderen Unternehmen der Region stehen“, sagt die 31-Jährige. Schon allein dafür habe sich die Teilnahme nun gelohnt, sagt die gebürtige Hessin, die beim Gespräch mit dem Starnberger Merkur gerade im Homeoffice sitzt und in die Kamera strahlt. „Denn es hat sich gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Miriam Leimpek ist seit knapp zwei Jahren bei der Raylase GmbH. Geschäftsführer sind Dr. Philipp Schön und Berthold Dambacher. 150 Menschen arbeiten weltweit bei Raylase, 100 davon am Standort im Argelsrieder Feld in Weßling. Sie kommen aus 13 Nationen und von vier Kontinenten, in den nächsten Jahren soll die Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verdoppelt werden. Der Anteil der Frauen liegt aktuell bei ca. 25 Prozent. Dabei ist das Einsatzfeld bei der Raylase GmbH vielfältig. Das Unternehmen, 1999 gegründet, bietet Galvanometer-Scanner mit hochpräzisen Umlenkspiegeln für die Ablenkung und Modulation von Laserstrahlen an. Genutzt wird dies in allen möglichen Bereichen, viele davon begegnen uns im Alltag. „Beispielsweise, wenn Sie einen Biokürbis kaufen – oftmals wird der mit Laser graviert“, sagt Leimpek. „Oder die helle Jeans: Auch dafür werden längst nicht immer Chemikalien benutzt, sondern die nachhaltige Laser-Variante.“

Geschäftsführung weiß um Fähigkeiten der Frauen

Raylase bietet zudem Software und Steuerkarten für die Systeme an. „Ja, es ist ein technischer Bereich und das schreckt Nicht-Technikerinnen und -techniker vielleicht ab. Muss es aber nicht, denn wir haben eine Riesenbandbreite bei unseren Jobangeboten“, sagt Leimpek.

Umso mehr werde auf Fairness und Chancengleichheit geschaut. Der Geschäftsführung sei auch bewusst, dass Frauen beispielsweise unter anderem im kommunikativen Bereich besondere Fähigkeiten mitbrächten. Um schon den jungen Menschen die Scheu vor der Technik zu nehmen, engagiert sich Raylase im „Digi-Club“ in Germering. „Das ist eine wunderbare Initiative“, sagt Leimpek, „und wir wollen doch weg vom Schubladendenken“. Nach der Anstellung versuche das Unternehmen, das Arbeitsumfeld flexibel zu gestalten. Teilzeitangebote würden von Frauen und Männern gleichermaßen wahrgenommen, so Leimpek. Mobiles Arbeiten und flexible Lösungen, vor allem, wenn Kinder im Spiel sind, biete Raylase ebenso an wie spezielle Programme und Coachings für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Führungspositionen. Dass Frauen diese Angebote eher nutzen als Männer, hat Leimpek nicht beobachtet. „Unsere Mitarbeitenden sind sehr modern und offen aufgestellt. Da sagt keiner: Ich brauche das nicht.“

Neben dem sanften Recruting beim Girls-Day oder in Universitäten versuche Raylase auch, die Mitarbeiterbasis durch Firmenveranstaltungen zu stärken. „Wir sind ein sehr familienfreundliches Unternehmen“, sagt Leimpek. Bei Festen sei oftmals die ganze Familie eingeladen, und während der Pandemie organisierte Raylase ein Impfzentrum, in dem es auch für die Angehörigen die Spritze gab.

„Es ist viel, was wir tun, um die Werte Fairness, Diversität und Gleichberechtigung im Unternehmen auch zu leben, doch es gibt auch noch Luft nach oben“, sagt Leimpek. „Das haben wir dann im Rahmen der Bewerbung für den Wirtschaftspreis gemerkt und sind der Jury sehr dankbar für das gewinnbringende Feedback.“