Figur und Abstraktion im Pfarrstadel

Bilder von Rosemarie Gasperlin von Rebay und Roland von Rebay sind noch bis zum 12. März, donnerstags bis sonntags, im Weßlinger Pfarrstadel zu sehen. © Andrea Jaksch

Werke des Ehepaars von Rebay im Weßlinger Pfarrstadel ausgestellt.

Weßling – Nicht nur die Liebe überdauert den Tod, auch die Werke des Künstlers erhalten die Erinnerung an ihn lebendig: Anlässlich ihres 75. Geburtstags lädt Rosemarie Gasperlin von Rebay derzeit zu einer Ausstellung mit dem Titel „Figur und Abstraktion“ in den Pfarrstadel Weßling ein. Sie zeigt dort ihre Werke und die ihres 2014 verstorbenen Mannes Roland von Rebay „in memoriam“.

Im Hauptberuf betrieb Rosemarie Gasperlin von Rebay einen Teeladen in Herrsching, Roland von Rebay war Architekt. Besucher der Ausstellung sehen jedoch ein Malerpaar, das in starken Formen und Farben seinen Emotionen und seinem Schaffensdrang Ausdruck gab. Beide waren einander keine Konkurrenz, vielleicht beflügelten sie sich nicht einmal, aber sie harmonierten in ihrer Liebe zur Kunst, insbesondere der Malerei. Dies veranschaulicht eine schöne Geschichte anlässlich einer gemeinsamen Reise nach Indien.

Das Ehepaar stand vor einem der größten Sehenswürdigkeiten des Landes, dem Taj Mahal, und Roland von Rebay sagte zu seiner Frau: „Geh du mal rein und kuck dir alles an.“ Während sie stundenlang die Sehenswürdigkeit besichtigt habe, habe er eine gelungene Außenansicht aquarelliert, erinnert sich Rosemarie Gasperlin von Rebay. Das Bild findet sich in der Ausstellung. Auch sie schuf ein farbintensives Werk, beeindruckt von den stolzen Frauen in bunten, wehenden Saris, die trotz ihrer schweren Arbeit „aufrecht durch die engen Gassen wehten“, wie die Malerin es heute noch anschaulich schildert. „Farben sind mir sehr wichtig und meine Lieblingsfarbe ist Blau – die Farbe des Meeres“, erklärt die lebhafte Jubilarin und zeigt auf ihre Reisebilder. Diese und viele andere stehen nun zum Verkauf sowie einige Werke ihres Mannes.

Die Werke Roland von Rebays, die er unter dem Titel „Lebenskreise“ geschaffen hat, sind von solch stimmiger Form- und Farbgebung, dass es den Betrachter ob dieser Zeitlosigkeit ganz betroffen macht. Roland von Rebay war ein im wörtlichen Sinne großer Mann, der sowohl den Eishockeyschläger erfolgreich schwang und so mit seiner Weßlinger Mannschaft in den Fünfzigerjahren bis in die Bundesliga aufstieg als auch als Architekt viel Anerkennung fand. Aber eben auch sein künstlerisches Talent lebte er ernsthaft und hinterließ viele beeindruckende Arbeiten.

Brigitte Weiß, Vorstandsvorsitzende von „Unser Dorf“, die die Ausstellung am Donnerstag eröffnete, würdigte dies und bedankte sich bei Veranstalterin Rosemarie Gasperlin von Rebay: „Sie haben uns ein Geschenk gemacht, weil Roland uns wieder nahe ist und Formen und Farben den Pfarrstadel verzaubern.“ Weiß wies darauf hin, dass im Dorf an manchen Fassaden von Rebays Kreiszeichen zu entdecken seien.

Da der Anlass der Ausstellung der 75. Geburtstag von Rosemarie Gasperlin von Rebay ist, kamen die zahlreichen Gäste noch in den Genuss einer Geschichte der Geschichtenerzählerin Marisa Thumm und von Musik von Sebastian von Rebay, einem Enkel Roland von Rebays, der mit selbstkomponierten Songs zu aktuellen Themen eine Brücke ins Heute schlug und dafür viel Beifall bekam. In seiner Erinnerung war sein Großvater ein Mann, der in der Familie viel weitergegeben hat und dem die Aufarbeitung der Lebensgeschichte seiner Tante Hilla von Rebay ein großes Anliegen war, einer deutsch-amerikanischen Malerin, Kunstsammlerin und Mäzenin, die ihn in seiner Jugend sehr gefördert hatte.

JULIANA DAUM

Figur und Abstraktion

ist noch bis 12. März im Pfarrstadel zu besichtigen: donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr.