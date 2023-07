Fischerstechen am Weßlinger See - erstmals mit Frauen-Wertung

Von: Tobias Gmach

Historische Gruppe: die Teilnehmerinnen des ersten reinen Frauenwettkampfs beim Weßlinger Fischerstechen, namentlich (vo. v.l.) Siegerin Julia Aenishänslin, Gesa Nickel, Alexandra Beier, Silvia Bender, Lucie Reik, (hi. v.l.) Irmi von Hagke, Karen Körber, Tanja Meier, Ines Ostermayer, Veronika Müller, Cecile Maier, Anna Haerty und Sophie Ohlen. © Andrea Jaksch

Historisch: Erstmals gab es beim Fischerstechen im Weßlinger See eine eigene Frauenwertung. Den Titel holte sich Julia Aenishänslin. Bei den Männern gewann der Vorjahressieger.

Weßling – „Diesmal wird Geschichte geschrieben“. Das hatte Organisator Niklas Rebhan vor dem traditionellen Fischerstechen im Weßlinger See angekündigt. Sich verkleidet mit einer Lanze gegenseitig ins Wasser schubsen, auf Brettern stehend, die an Ruderbooten befestigt sind – bisher hatten bei dieser Gaudi meist nur zwei oder drei Frauen in Weßling mitgemacht. Doch heuer bekam der Veranstalter, die Skiabteilung des Sportclubs, gleich 13 weibliche Anmeldungen. Und so fiel die Entscheidung, auch aus Fairnessgründen erstmals eine eigene Frauenklasse aufs Wasser zu schicken. Ein historischer Erfolg gelang somit Julia Aenishänslin: Sie darf sich nun erste Weßlinger Fischerkönigin nennen. Sie setzte sich im K.o.-Modus durch und gewann auch das entscheidende Duell gegen Anna Haerty. Deren Bruder Valentin schaffte es bei den Männern ebenfalls ins Finale – musste sich aber Vorjahressieger Hannes Lindhuber geschlagen geben.

Das Seeufer am Wasserberghäusl war voll besetzt bei idealem Sommerwetter, Rebhan schätzt rund 500 Besucher. Die Blaskapelle unterhielt sie in den Stechpausen. Das Besondere diesmal: Es bildete sich auch eine große Zuschauerkulisse auf dem Wasser. Rund 50 SUPs und Boote zählte der Organisator. Und die Fans kamen auf ihre Kosten. „Die Frauen haben sich hochspektakuläre Kämpfe geliefert“, sagt Rebhan – auch in die Richtung derer, die ihnen das nicht ganz zugetraut hatten. Die Frauenwertung war so kurzfristig ins Leben gerufen worden, dass sich keine eigene Trophäe mehr auftreiben ließ. Hannes Lindhuber, der den Männerpokal unter 21 Konkurrenten mit nach Hause nahm, beschloss deshalb, fürs nächste Jahr einen Wanderpokal für die Damen zu stiften. Darauf soll dann auch gleich der Name von Premierengewinnerin Aenishänslin eingraviert werden. Sie durfte sich wie Lindhuber über einen Gutschein für ein Vier-Gänge-Menü im Restaurant Il Plonner in Oberpfaffenhofen freuen.

Die Männerrunde um Sieger Hannes Lindhuber mit Glücksbringerfisch auf dem Kopf und Trophäe. © Andrea Jaksch

Einen Korb mit kulinarischen Spezialitäten verdiente sich Sandy Heidinger – den Sonderpreis für die kreativste Verkleidung. Heidinger gab sich mit Abstand die meiste Mühe, präsentierte sich immer wieder in neuem Gewand – dramatisch inszeniert mit Einlaufmusik, die von seinem überdachten Luftfloß Richtung Zuschauer schallte.

Für Fischerkönig Lindhuber war alles Kopfsache – nicht nur, weil er wieder seinen gelb-schwarzen Glücksbringerfisch auf dem Haupt trug. „Als Titelverteidiger hat man wahnsinnig viel zu verlieren. Jeder will einen besiegen“, sagte er. Aber niemandem gelang es, auch nicht Julia Aenishänslin, die den 46-Jährigen spaßeshalber noch zum Siegerduell herausforderte. Lindhuber denkt nun schon an den nächsten Wettkampf, bei dem er 2022 Zweiter geworden war: Am kommenden Samstag steigt das Seefest mit Fischerstechen am Wörthsee.