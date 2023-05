„Freinachtscherze gehen zu weit“

Von: Hanna von Prittwitz

Umgeschmissene Kisten und Glasscherben auf dem Parkplatz des Edeka: Weßlings Verwaltung ärgert sich über sogenannte Freinachtscherze. © Gemeinde

Glasscherben, umgeschmissene Kisten, Toilettenpapier und Rasierschaum – Weßlings Bürgermeister Michael Sturm ärgert sich noch immer über Aktionen in der Freinacht in Weßling. Und er appelliert auch an die Eltern.

Weßling – „Freinachtscherze gehen zu weit“ – unter diesem Titel hat die Gemeinde Weßling diese Woche auf ihrer Internetseite ihren Unmut über Verwüstungen im Rahmen der Freinacht geäußert. Auch unter den Bürgern haben Toilettenpapiermassen, Rasierschaum im ganzen Ort, vor allem aber jede Menge Glasscherben und umgeschmissene Kisten auf dem Supermarkt-Parkplatz zu Debatten geführt. Selbst vor Schaufenstern machten die Unbekannten keinen Halt und besprühten sie mit Schaum. Betroffen war auch der Hort in Hochstadt.

„Wir haben lange überlegt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen“, berichtet Bürgermeister Michael Sturm. Die Verwaltung sei aber schließlich zu der Überzeugung gekommen, die Angelegenheit zu veröffentlichen, auch wenn die Freinacht schon ein paar Tage her ist. „Das hat überhaupt nichts mit Brauchtum zu tun“, sagt Sturm. „Ich habe mich richtig geärgert.“ Die Grenze zwischen Spaß und Straftat sei oft fließend. „Bei Sachbeschädigungen ist die Tradition der Freinacht, anderen einen Streich zu spielen, deutlich überschritten. Das kann als Straftat zur Anzeige gebracht werden.“ Er erwarte auch von den Eltern, Verantwortung zu übernehmen: „Wenn meine Kinder mit Toilettenpapier und Rasierschaum losziehen, sollte ich mich dagegen aussprechen“, betont Sturm. Rasierschaum hinterlasse auf den Fahrzeugen Lackschäden. „Für den verursachten Schaden müssen im Zweifel die Eltern haften, Versicherungen greifen hier nicht.“

Die Freinacht habe ihren Ursprung in der Tradition, Gegenstände aus unordentlichen Gärten zu verstecken oder an den Maibaum zu hängen, erklärt die Gemeinde auf ihrer Internetseite. Beschädigt worden sei in der Regel nichts. Heutzutage aber müssten Bauzäune und Verkehrszeichen in Sicherheit gebracht werden. „Wir müssen extra unsere Schulen sichern und die Baustellen auch“, ärgert sich Sturm. Die Leute sollten ruhig mal wissen, dass da etwas schieflaufe mit dem Verständnis der Freinacht. „Darum haben wir auf unserer Internetseite darauf jetzt hingewiesen.“