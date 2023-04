Freude und Sorgen bei der NBH

Von Hanna von Prittwitz schließen

Das Fest zum 50. Geburtstag naht mit großen Schritten, das war auch ein Thema der Jahresversammlung der NBH Weßling. Unter den Gästen: drei Frauen der ersten Stunde. Zu beklagen gibt es allerdings ein Defizit in Höhe von rund 36 000 Euro, das heuer sogar noch steigen könnte.

Weßling – Als vor 50 Jahren die Nachbarschaftshilfe (NBH) Weßling gegründet wurde, saßen bei der ersten Versammlung Jutta Müller, Elfriede Follner und Elisabeth Miller mit am Tisch. Entsprechend groß war die Freude bei der aktuellen Vorsitzenden der NBH, Monika Toews, die drei unter den rund 40 Gästen der Jahresversammlung am Donnerstag im Pfarrstadel begrüßen zu können. Das 50. Jubiläum soll im Sommer gefeiert werden. Doch ist das nur ein Programmpunkt von vielen, mit denen die NBH Weßling die Gemeinde Jahr für Jahr bereichert.

612 Mitglieder zählt die NBH derzeit. Das sind 14 Mitglieder weniger als vor einem Jahr. „Einige sind verzogen, einige gestorben“, berichtete Monika Toews. Allerdings konnte die NBH auch 56 neue Mitglieder dazugewinnen. „Unsere zu Beginn im Jahr 2021 festgelegten Ziele und Ansprüche wurden weiterhin verfolgt“, berichtete Toews. Dazu gehörte vor allem „die Vision, unsere Nachbarschaftshilfe zu verjüngen“. Um sie für Menschen mittleren Alters attraktiv zu machen, gliederte die NBH den Kleidermarkt an, wiederbelebte den Kinderbereich und bot im Großen ein breites Programm. Um den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz zu danken, feierte die NBH ein Mitarbeiterfest, bei dem sich die einzelnen Bereiche präsentierten. „Der ein oder andere war doch erstaunt, was wir alles anbieten“, sagte Toews.

Die 2021 gewachsene Tagespflege konnte erst ab Mai wieder starten. „Die vorgeschriebenen Test-, Hygiene- und Abstandsregeln haben unseren Mitarbeiterinnen viel abverlangt“, berichtete Toews, dafür zahlte die NBH einen Corona-Bonus aus. Die NBH trieb auch ihr Alltagsbegleiter-Projekt voran, bildete aus und erhöhte die Anzahl der Klienten. „Man kann sagen, das Projekt kommt sehr gut an.“ Familien entlastete die NBH über das Kinder-Ferienprogramm, das Kino und weitere Angebote. Immer versuchte die NBH, ihr Leitziel nicht aus den Augen zu verlieren: nämlich Treffpunkt und Begegnungsstätte für Alt und Jung zu sein.

Rückläufige Spendenbereitschaft, höhere Personalkosten, Anschaffungen und gestiegene Ausgaben im Pflegebereich sorgten dennoch dafür, dass 2022 ein Defizit in Höhe von 36 000 Euro entstand. „Leider sind die Prognosen für 2023 nicht besser, wir werden hier versuchen, mit einer Spendenoffensive und der Anmeldung bei diversen Förderprogrammen entgegenzuwirken, um das prognostizierte Defizit in Höhe von 53 000 Euro zu vermindern“, sagte Toews. Schatzmeisterin Simone Schauer fügte hinzu: „Wir sind leider in einem Zeitalter angekommen, in welchem sich Vereine nicht mehr ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und vereinzelte Spenden finanzieren können.“ Die höheren Kosten seien durch die Gesetzgeber entstanden. Bis alle geforderten Zahlungen von der Pflegekasse refinanziert würden, „müssen wir diese selbst tragen“.

Bei den Vorstandswahlen trat Agnes Reuter, seit 2014 im Vorstand tätig, nicht mehr an. Ihr Amt als 2. Vorsitzende übernahm Elke Zilg. Monika Toews bleibt Vorsitzende, Simone Schauer Schatzmeisterin. Schriftliches verwaltet Manuela Schütz, Julia Hager und Werner Fölbach sind Beisitzer.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Jutta Müller, Elfriede Follner, Elisabeth Miller, Josef Bernlochner und Therese Bernlochner geehrt. Für 40 Jahre nahmen Hartmut Gorenda, Helene Neumann und Christa Schrödel Urkunden entgegen. Seit 30 Jahren sind Iris Novak, Michaela Ostermeier, Ingeborg Sanktjohanser und Hedwig Seitz dabei und seit 25 Jahren Elfriede Eirenschmalz und Elisabeth Werker.