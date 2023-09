Gänsehaut zum Schulhaus-Einzug

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Das Los fiel auf sie: Katja und Leo (vorne) schnitten den Weg frei in die neue Schule. Ihnen halfen (v.l.) Projektleiter Florian Zarbo,. Bürgermeister Michael Sturm und Schulleiterin Maria Streifinger. © Andrea Jaksch

Einen besonderen Schultag erlebten am Dienstag Weßlings Grundschulkinder. Sie zogen in ihr neues Schulhaus am Meilinger Weg ein. Das ist sozusagen auf die Minute fertig geworden. „Zum Schluss war es noch mal ein Steig“, sagte Bürgermeister Michael Sturm.

Weßling – Das war ein Gänsehautmoment, als die ersten Kinder brav zu zweit durch einen kleinen Plastik-Regenbogen am Eingang gingen, fast ein bisschen zaghaft: Am Dienstag bezogen die Grundschulkinder in Weßling ihr neues und gemeinsames Lernhaus am Meilinger Weg. Am Vortag hatten die Arbeiter noch bis in die Nacht gewerkelt, am Dienstagmorgen dann standen Hunderte Kinder und Eltern erwartungsvoll vor dem Haupteingang, außerdem natürlich die Lehrerinnen und Schulleiterin Maria Streifinger, Bürgermeister Michael Sturm, Gemeinderäte, Projektleiter, Baubeteiligte, Elternbeirat, Förderverein und Pfarrer. Bis die Kinder dann endlich Klasse für Klasse reingehen durften, mussten sie sich aber noch ein bisschen gedulden.

Zweieinhalb Jahre Bauzeit, 18,5 Millionen Euro Kosten, das sind die Zahlen. Die Planung aber, daran erinnerte Michael Sturm, reicht streng genommen zurück bis in die 1970er-Jahre. Die erste Grundschule wurde um 1819 noch an der Hauptstraße errichtet, in dem Gebäude befindet sich heute das Antiquariat Appel. Die Idee, ein gemeinsames Schulhaus zu bauen, tauchte 1976 erstmals auf und wurde verworfen. Ein neuer Anlauf scheiterte 1998 per Bürgerbegehren. Erst 2006 konnte sich Weßlings Gemeinderat einigen, im April 2021 war – nach gefühlt Hunderten Sitzungen und langen Diskussionen – Spatenstich am Meilinger Weg.

Zwar wurde die Schule rund fünf Millionen Euro teurer als veranschlagt (wir berichteten), den Bauzeitplan allerdings konnte Projektleiter Florian Zarbo vom Weßlinger Kommunalunternehmen im Großen einhalten. Wegen eines Messfehlers fehlen zwar noch die Türstöcke, es gibt Probleme mit der IT, das Sonnensegel beim Schulhof lässt auf sich warten – ein paar Kleinigkeiten sind also noch zu regeln. Doch die Elektrik passt, eine Sicherheitsbegehung am Vortrag verlief positiv. Bei einer Lehrerkonferenz vergangene Woche entdeckte eine Lehrkraft im Erdgeschoss noch Wasser an der Decke, in den sanitären Anlagen war ein Rohr defekt. „Zum Glück ist das Wasser nicht die ganze Nacht gelaufen, sondern der Schaden wurde rechtzeitig gesehen“, berichtete Sturm erleichtert. Die Schule sei „ein Generationenprojekt“, und die Gemeinde habe dafür auch Kredite aufnehmen müssen, sagte er. „Das Geld fehlt nun an anderer Stelle, aber es ist gut investiert.“ Die Pfarrer Thomas Ruf und Rainer Hess gratulierten und gaben dem Gebäude ihren Segen.

So schaut es drinnen aus: der Eingangsbereich mit den Fächern für die Kinder und den markierten „Parkplätzen“ für ihre Taschen. © Photographer: Andrea Jaksch

Derweil stieg bei den Kindern die Spannung. Maria Streifinger ließ zwei Drittklässer auslosen, die das Band vor der Eingangstür durchschneiden durften: Katja und Leo. Dann übergab Sturm ihr symbolisch noch einen großen Schlüssel, der im Schulhaus aufgehängt werden soll.

Im Erdgeschoss befinden sich Fächer für die Kinder. Sie sind nicht nach Klassen sortiert, sondern so, dass sich im Schulhaus zu Schulbeginn alle begegnen. Während die Kinder ihre Hausschuhe anziehen, legen sie ihre Schultaschen auf entsprechend markierte Rucksackparkplätze. Dann geht es hinauf in den ersten Stock zu den insgesamt vier Marktplätzen mit Leseecken und jeweils drei Klassenzimmern. Weil das alles neu ist, „noch ein Suchen und Finden“, wie Streifinger sagte, bezogen die Kinder klassenweise die neue Schule.

Die anderen warteten derweil sehr artig draußen. Und sagten, warum sie sich freuen: „In Oberpfaffenhofen haben wir kein Klettergerüst“, erklärte eine Viertklässlerin. Eine Schülerin freute sich auf neue Freunde und darauf, dass sie in den Pausen nun mit ihren Freundinnen spielen kann, die früher in anderen Schulhäusern waren. Dass sie nicht mehr mit dem Bus fahren müssten zwischendrin, auch das fiel als Pluspunkt. Und ein anderes Kind freute sich „auf meinen kleinen Bruder, der in die erste Klasse kommt“.

Apropos erste Klasse: Die Abc-Schützen waren erst um 10 Uhr an der Reihe, ihre Ankunft wurde ebenfalls besonders gefeiert. Natürlich soll es auch noch ein großes Fest zur Eröffnung geben. Wie Sturm sagte, ist die offizielle Eröffnung nun am Freitag, 13. Oktober, geplant, am Tag darauf sind alle zu einem Tag der offenen Tür in die neue Schule eingeladen.

Nach einer Stunde schließlich waren alle Kinder im Schulhaus, hatten ihre Fächer und Klassenzimmer mit den neuen bunten Stühlen gefunden, die Leseecken bestaunt. Gemeinsam mit Maria Streifinger versprachen sie, gut auf die neue Schule achtzugeben. Vergessen sind die Streitereien über Farben und Fußböden bei der Planung. Streifinger: „Wir sind nun einfach glücklich über unsere neue, schöne Schule.“