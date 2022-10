Gas-Blackout in Weßling

Hochdruck-Gasleitung abgerissen

Aufregung in Weßling am Dienstagmittag: Bei Kanalbauarbeiten wurde eine Hochdruck-Gasleitung abgerissen. Das gesamte Ortsnetz musste für rund zwei Stunden vom Netz genommen werden.

Weßling – „ABC 3 Gefahrstoff Gasaustritt brennbar“ lautete der Alarm am Dienstag um 13.28 in Weßling. Bei Kanalbauarbeiten war auf dem Weg An der Grundbreite eine Hochdruck-Gasleitung beschädigt worden. Über die Leitung wird der gesamte nördliche Teil Weßlings versorgt. Der Ort musste komplett vom Gasnetz abgetrennt werden. „Solche Einsätze haben wir zum Glück auch nicht alle Tage“, sagte gestern Günther Schöpp, Vereinsvorstand der Weßlinger Wehr.

Wie die Feuerwehr Weßling berichtet, hatte Energie Südbayern der Integrierten Leitstelle in Fürstenfeldbruck den Vorfall gemeldet und Unterstützung angefordert. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte sperrten den Bereich sofort großräumig ab und stellten den Brandschutz sicher. Weitere Kräfte nahmen Messungen rund um die Einsatzstelle vor, um eine mögliche Gefahr schnell zu erkennen. Ein Atemschutztrupp versuchte dann, die etwa elf Zentimeter dicke Gasleitung in der Baugrube mit einer Gasklemme abzudichten. Mitarbeiter von Energie Südbayern schlossen die Leitung schließlich komplett nach 35 Minuten.

Um die Leitung im Anschluss zu reparieren, musste das Restgas ausgeblasen werden. „Dadurch kam es zu Geruchsbelästigungen im betroffenen Bereich“, so die Feuerwehr in einer Mitteilung. „Man hat es schon gerochen, das Gas“, bestätigte Schöpp. Nach etwa 40 Minuten war die Gefahr eines Gasaustritts zuverlässig gebannt, die ersten Feuerwehrleute konnten die Einsatzstelle verlassen. Die restlichen Rettungskräfte kontrollierten die angrenzenden Gebäude und führten dort auch Messungen durch. Nachdem auch dort eine Gefährdung ausgeschlossen werden konnte, übernahmen Mitarbeiter von Energie Südbayern die Einsatzstelle für Reparaturarbeiten. Der Feuerwehreinsatz war nach Aussage der Feuerwehr Weßling um 15.20 Uhr beendet. „Danke an alle eingesetzten Kräfte für die reibungslose Zusammenarbeit“, schreibt die Wehr in ihrem Bericht.

Wegen der Trennung vom Gasnetz dürfte es bei dem ein oder anderen Haushalt noch Probleme mit der Heizung geben, schätzt Schöpp. „Ich musste bei meiner Heizung auch ein Reset durchführen, das hat funktioniert.“ Er wisse jedoch, dass insbesondere bei älteren Modellen nach solchen Vorfällen manchmal auch der Installateur nachhelfen müsse.

Vor Ort waren bei dem Einsatz die Feuerwehren Weßling und Oberpfaffenhofen mit etwa 25 Ehrenamtlichen, die Kreisbrandinspektion Starnberg, der Rettungsdienst mit zwei Krankenwagen und ein Notarzt, die Polizei und Mitarbeiter von Energie Südbayern.