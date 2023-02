Kitas in Weßling: Gebührenerhöhung beschlossen

Die Kinderbetreuung wird in der Gemeinde Weßling ab sofort teurer. © christian Charisius/dpa

Die Kinderbetreuung kostet in Weßling ab sofort 20 Euro mehr. Das hat der Gemeinderat nach langer Debatte beschlossen.

Weßling – Nach vielen Sitzungen und Diskussionen hat sich Weßlings Gemeinderat in dieser Woche zu einer Gebührenerhöhung von 20 Euro monatlich für die Kinderbetreuung durchgerungen.

20 Euro mehr für Kindergarten, Hort und Mittagsbetreuung sowie 20 Euro mehr für einen Krippenplatz: Dieser Vorschlag des Ausschusses für Kindertagesstätten und Bildung ging als Beschlussvorschlag in die Sitzung ein. Clemens Pollok (Grüne) schlug im Namen seiner Fraktion eine Erhöhung von 15 Euro in Kindergarten, Hort und Mittagsbetreuung sowie fünf Euro in der Krippe vor. Zudem kritisierte er die Gespräche mit den Elternbeiräten als „von oben herab“. Natürlich liege die Entscheidung beim Gemeinderat, warf er ein, aber für das geplante Gebührenmodell wünsche er sich eine bessere Kommunikation.

„Der Elternbeirat hat ein Anhörrecht, ein Mitbestimmungsrecht ist nicht vorgesehen“, betonte Bürgermeister Michael Sturm und wies darauf hin, dass in anderen Gemeinden lediglich ein schriftlicher Einwand in die Diskussionsrunde eingehe, in Weßling jedoch die Eltern wirklich und wahrhaftig mitreden dürften. Noch einmal wies er zudem auf die ausreichenden Kinderbetreuungsplätze in der Gemeinde hin.

Sebastian Grünwald (Grüne) forderte ein „Abwägen von Angeboten“ wie etwa die Bring- und Holzeiten. „Das ist wichtiger als die Gebühren“, sagte er, woraufhin Kindertagesstätten-Bereichsleiter Michael Klinke auf seinem Sitz neben dem Bürgermeister zustimmend nickte.

Ergebnis denkbar knapp

Kein Gehör fand Christian Zollner (FW) mit seiner Bitte, „nicht noch einmal alles diskutieren“. Peter Weiß (FW) fand die Gehaltserhöhung der Erzieher und Kinderpfleger „großartig“ – und wies daraufhin, dass in Weßling „viele wohlhabende Menschen leben“ und sich die Erhöhung „auch leisten können“. Für finanziell schlechter Gestellte hat Klinke auf der Gemeinde-Webseite einen Wegweiser eingebaut, welche Hilfen sie wo einfordern können.

Andreas Lechermann (CSU) empfand die galoppierende Teuerung als Irrsinn. „Das ist ein hausgemachtes Problem von oben“, kritisierte er die große Politik, die den Rechtsanspruch auf Betreuung quasi befehle – und auf die Gemeinden abwälze. Oder wie Claus Angerbauer (SPD) es formulierte: „Die Politiker schmücken sich mit tollen Leistungen und legen die Kosten einfach auf die Gemeinden ab.“ Nach diesem kleinen Exkurs nach Berlin entschieden sich 13 der 20 Stimmberechtigten für eine Gebührenerhöhung von jeweils 20 Euro für Kindergarten, Hort und Mittagsbetreuung. Gänzlich knapp mit elf zu neun Stimmen ging die Zehn-Euro-Erhöhung für die Krippe durch. (mk)