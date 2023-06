Geteilte Meinungen über Baumfällaktion

Sorgt für Diskussionen: eine der gefällten Buchen im Stocketwäldchen. © privat

Eine Baumfällaktion hat in Weßling Unmut bei Anwohnern erregt. Anton G. Leitner spricht von Waldfrevel, Revierförster Harald Appelt von Verkehrssicherheit.

Weßling – Der Weßlinger Anton G. Leitner, sonst eher bekannt als Autor und Poet, ärgert sich über gefällte Buchen im Stocketwäldchen in Weßling. Dabei verweist der Anwohner auf brütende Vögel und den CO2-Speicher. Revierförster Harald Appelt begründet die Maßnahme unter anderem mit der Verkehrssicherungspflicht und betont, dass vor der Fällung die Baumkrone nach möglichen Nistplätzen abgesucht worden sei. Leitner kritisiert den Zeitpunkt der Aktion – und alarmierte Claudius Birke, Geschäftsführer von Starnbergs Landesbund für Vogel- und Naturschutz LBV.

In den sozialen Medien macht Leitner seinem Ärger Luft: „Gerade in diesen von Klimawandel und Klimakatastrophen bestimmten, bedrohlichen Zeiten finde ich einen solchen, schon fast an ,Waldfrevel’ grenzenden Umgang mit der Natur und Schöpfung (…) nur noch zum Weinen.“ Die Bäume seien schon lange markiert gewesen und hätten längst gefällt werden können, ohne die Vogelbrut zu gefährden. Darauf angesprochen betont Appelt, dass man die Nistplätze im Blick habe. „In der Regel können die Fachleute dies gut vom Boden aus machen. Bei Zweifeln werden die Bäume direkt vom ausführenden Unternehmer beklettert. Er besitzt die nötige Ausbildung und Ausrüstung“, erklärt er. Und bekräftigt, dass auch im Winter überprüft werden müsse, ob beispielsweise Fledermäuse in den Bäumen überwintern. Die Verkehrssicherung betreffe nicht nur den Schutz der Fußgänger, sondern es gehe auch um Bäume, „die angrenzende Häuser, Gärten, Straßen, Radwege oder Bahnlinien gefährden“. Gefällt würden Bäume, die eine potenzielle Gefahr darstellten. Er versichert: „Wegen Totästen wird niemand auf die Idee kommen, den Baum zu fällen.“ Diese würden mittels Hebebühne oder Baumkletterer entfernt. Dass nach 18 Uhr gefällt werde, sei im Sommer normal, sagte er auf eine weitere Kritik Leitners.

Von Leitner verständigt, betrachtete Birke die Situation vor Ort – und kam zu dem Schluss, dass bei den von ihm besichtigten gefällten Buchen „keine Gefahr in Verzug war“. Statt das Holz an Privatleute zu verkaufen, hätte der studierte Forstwirt „den Stammtorso als stehendes oder liegendes Totholz“ etwa für Fledermaushöhlen bevorzugt. Der Vogelschützer erinnert daran, dass „den Gemeinden eine Vorbildfunktion bei der Bewirtschaftung ihrer Grundstücke zufällt. Sie sind verpflichtet, ihre Grundstücke im Sinn der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu bewirtschaften“.

„Mit der Bewirtschaftung der Gemeindewälder haben wir das staatliche Forstamt beauftragt“, erklärte Bürgermeister Michael Sturm auf Nachfrage und ergänzte, dass die Gemeinde auch eine Sorgfaltspflicht gegenüber der Menschen habe, die den stark frequentierten Waldweg im betroffenen Areal nutzten.

„Die Forstwirtschaft betrachtet das gesamte Ökosystem“, erklärt Revierförster Appelt. Man berücksichtige die Rohstoffgewinnung genauso wie die Erholungsfunktion für Waldbesucher, den Trink- und Hochwasserschutz und den Waldnaturschutz. In der entstandenen Lichtung werde das Laub zu wertvollem Humus umgesetzt. Und die kleinen Bäume entwickelten sich auf der Lichtung besser, eine neue Generation könne heranwachsen. „Die Entnahme von Bäumen bedeutet zwar einen gewissen Verlust, gleichzeitig entsteht jedoch eine Fülle von ökologischen Nischen, in denen darauf spezialisierte Arten leben können.“ Birke zieht den natürlichen Kreislauf eines Naturwaldes vor. Allerdings betont er, dass er dem Revierförster in keiner Weise die Kompetenz absprechen wolle. „Es ist mein Blick auf die Dinge als Naturschützer.“

Michèle Kirner