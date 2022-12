Großfeuer in Schreinerei ausgebrochen: Stundenlanger Einsatz – Kriminalpolizei ermittelt

Von: Michael Stürzer

Ein Großfeuer ist am frühen Freitagmorgen in einer Möbelschreinerei in Hochstadt ausgebrochen. © Jürgen Römmler

Ein Großfeuer hat in einer Schreinerei im Hochstadt Gewerbegebiet am frühen Freitagmorgen hohen Sachschaden verursacht. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag.

Hochstadt - Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Freitag kurz nach 3 Uhr in einem Schreinerei-Betrieb im Gewerbegebiet Neuhochstadt ein Feuer ausgebrochen. „Es ist mit hohem Sachschaden zu rechnen. Die Kriminalpolizei ermittelt“, meldete das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am frühen Vormittag.

Das Feuer war gegen 3.15 Uhr gemeldet worden und hatte sich rasch ausgebreitet. Zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung waren mehrere Stunden mit Löscharbeiten beschäftigt. Laut Polizei dauerten diese am Vormittag noch an. Wegen des Einsatzes wurde die Straße zwischen Hochstadt und Oberpfaffenhofen gesperrt.

Hochstadt: Großfeuer in Schreinerei – Kriminalpolizei ermittelt

Angehörige des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck haben laut Präsidium noch in der Nacht die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Eine Brandortbegehung könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

