Grundschulneubau, Finanzen, Halteverbote

Von: Hanna von Prittwitz

„In die Grundschule werden die Kinder und Lehrer dieses Jahr einziehen“: Bürgermeister Michael Sturm vor dem größten Projekt, dass die Gemeinde Weßling bisher gestemmt hat. © Andrea jaksch

Das bringt 2023 in Weßling: Michael Sturm freut sich vor allem auf einen Umzug.

Weßling – Grundschulbau, Ortsentwicklung, Umweltschutz, Kinderbetreuung und Finanzen, diese Themen werden 2023 in Weßling Raum einnehmen – und sie sind eng miteinander verstrickt. Dabei bleibt es in Sachen Grundschule spannend: „In die Grundschule werden die Kinder und Lehrer dieses Jahr einziehen“, sagt Bürgermeister Michael Sturm entschlossen.

Grundschulneubau

Bald 30 Jahre Diskussionen gingen ihrem Bau voraus. Im Frühjahr 2021 rollten schließlich die Bagger über die Fläche am Meilinger Weg. Heute steht dort ein stattliches Gebäude in Holzbauweise, das Dach ist drauf, die Fenster sind drin, und im Inneren wird fleißig gearbeitet. Ursprünglich sollten die Schulkinder schon nach den Pfingstferien 2023 einziehen. Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial, insbesondere beim Holz, führten zu Verzögerungen und ließen auch die Baukosten steigen. Die sind heute mit etwa 18 Millionen Euro veranschlagt, ursprünglich lagen sie bei 15 Millionen. Das ist nicht erfreulich, „aber leider normal in diesen Zeiten, es geht allen so“, sagt Sturm. Der Einzug soll nun nach den Sommerferien 2023 sein. „Auch wenn das Programm bis dahin sportlich ist“, wie Sturm einräumt. Zugleich müssen die Räte und ein Verkehrsplaner auch noch an der Schulwegeführung tüfteln.

Der Grundschulneubau eröffnet an anderen Stellen neue Möglichkeiten. Der Gemeinderat hat sich darauf verständigt, die im Sommer frei werdenden alten Schulgebäude in Weßling und Oberpfaffenhofen vorerst an Gewerbetreibende und Vereine zu vermieten. Das nutzt den Mietern und entlastet die Gemeinde beim Unterhalt. Die Kommune kann dann in Ruhe überlegen, was auf lange Sicht mit den Immobilien geschehen soll.

Ortsentwicklung

Die Ortsentwicklung wird 2023 Raum einnehmen, vor allem in Oberpfaffenhofen. Für die wichtigen Grundstücke und Flächen wünscht sich Sturm ein Konzept. „Ein Rahmenplan mit Bürgerbeteiligung soll 2023 erarbeitet werden.“ Er stellt sich eine Ortsmitte vor, „die für die Bürger interessant und attraktiv ist“. Der jetzige Schulhof könne als Treffpunkt erhalten werden, möglicherweise könnte aus der Schule auch ein Kinderhaus werden. „Es muss eine gute Mischung sein. Wir haben viel Spielraum.“ In trockenen Tüchern ist bereits die Planung für die Hauptstraße in Weßling. Den Planer für ihre Umgestaltung beauftragte der Gemeinderat noch kurz vor Weihnachten. Sturm ist stolz, dass es auch im Kesselboden in Oberpfaffenhofen weitergeht: Dort sollen zwölf bezahlbare Wohnungen entstehen. Die Planung soll 2023 abgeschlossen, 2024 mit dem Bau begonnen werden.

Dass die Gemeinde im Frühjahr 2022 rund 4800 Quadratmeter Grund in der Argelsrieder Straße 1 erwerben konnte, das freut Sturm besonders. Auch dort ist bezahlbarer Wohnraum vorgesehen. Eins sei schließlich klar: „Private Bauherren und Bauträger haben nahezu nie Interesse an sozialem Wohnungsbau.“ Insofern sei er besonders froh, dass das ortsprägende Grundstück in gemeindlicher Hand ist. Allerdings bekommt auch die Gemeinde nichts geschenkt: „Das kostet alles viel Geld und geht nur mit der Unterstützung durch Förderprogramme.“

Energieversorgung

Zur Ortsentwicklung gehört auch die Energieversorgung, dazu prüft die Gemeinde verschiedene Optionen. Im Gespräch sind das Geothermieprojekt der Gemeinden Gilching und Gauting, an das sich auch die Gemeinde Weßling anhängen will, und Nahwärme. „Wir sind wegen Geothermie im Gespräch, das könnte funktionieren“, sagt Sturm. Das Argelsrieder Feld sei gewiss damit zu versorgen. Und wo die Geothermie nicht hinreicht, dort steht Nahwärme zur Diskussion.

Kinderbetreuung

Vorbei die Zeiten, in denen es in Weßling nicht genügend Kindergartenplätze gab. Im Mai 2019 sorgten noch fast 30 fehlende Plätze für Schlagzeilen, 2022 gab es nichteinmal mehr eine Warteliste. „Die Kinderbetreuung ist wichtig und wertvoll, daher arbeiten rund 60 Erzieherinnen und Erzieher in den gemeindlichen Betreuungseinrichtungen“, sagt Sturm. Dazu kommt eine Großtagespflege, die heuer auf dem Flughafengelände gemeinsam mit der Gemeinde Gilching eingerichtet wird. Bisher sind die insgesamt 20 in zwei Gruppen zu betreuenden Kinder in Gilching und Gauting verteilt, es gab Verzögerungen beim Neubau der Räume der Aero-Building GmbH. Heuer kann es dort jedoch losgehen. In dem Zusammenhang äußert sich Sturm dankbar über die Zusammenarbeit mit dem großen Nachbarn Gilching. „Das läuft sehr gut.“

Insgesamt zahlt die Gemeinde Weßling für die Kinderbetreuung 1,3 Millionen Euro pro Jahr. „Das ist eine Menge Geld, das gut investiert ist. Trotzdem wollen wir früh genug weitere Plätze schaffen.“ Sturm wünscht sich auch für jeden Ortsteil eine Krippe, „da werden wir bei der Nachnutzung der Schulhäuser drauf schauen“.

Finanzen

Schon 2022 blieben die Gewerbesteuereinnahmen unter der erwarteten Summe, und Sturm geht nicht davon aus, dass die Situation 2023 besser wird. Um die Einnahmen ins Lot zu bringen, würde Sturm 2023 sehr gerne den Bebauungsplan für das Argelsrieder Feld III in die Wege leiten. Die Fläche zwischen der Wohnanlage für Asyl und dem jetzigen Gewerbegebiet sei schon seit bis zu 14 Jahren im Gespräch. „Im Januar ist das Thema wieder auf der Sitzung“, kündigt Sturm an. Der Bebauungsplan sei allerdings neu aufzustellen.

Sorge macht Sturm die Entwicklung der Kreisumlage. Die Gemeinden seien das letzte Glied in der Kette, und die Höhe der Kreisumlage sei völlig unkalkulierbar. Der Landkreis treffe kostspielige Entscheidungen „und wir müssen zahlen“. Auch aus diesem Grund hat die Gemeinde Weßling beispielsweise die Überlegungen, den Radweg durch den Wald nach Steinebach auszubauen, eingestellt. „Viel zu teuer“, befanden die Gemeinderäte, berichtet Sturm. Auch die moderne Lautsprecher- und Mikrofonanlage für den Sitzungssaal ist gestrichen, sie hätte 20 000 Euro gekostet.

Parkraum

Das Thema Parkplätze beschäftigt die Kommunen immer mehr, auch in Weßling. Dabei vermietet die Gemeinde am Argelsrieder Feld rund 25 Parkplätze für Wohnmobile, das kostet je nach Fahrzeuggröße zwischen 20 und 30 Euro monatlich. Vielen ist dies offensichtlich zu teuer, und so schlugen sich die Gemeinderäte 2022 immer wieder mit einem Parkraumkonzept herum. An einigen Stellen im Ort wurden bereits Halteverbote erlassen, es werden noch mehr folgen. „Die Menschen verstehen nicht, dass es sich bei einer Straße um öffentlichen Raum handelt, der auch unterhalten werden muss, was die Allgemeinheit zahlt.“ Bevor ein Stück vom eigenen Garten abgezwackt werde, stelle man seinen Pkw lieber auf der Straße ab. „Viele fühlen sich dann ungerecht behandelt, wenn wir Schilder aufstellen.“ Dabei kann das wilde Parken auch Gefahren bergen: Beim Brand der Schreinerei in Hochstadt im Dezember beispielsweise musste die Feuerwehr um 3 Uhr in der Früh Anwohner des Angerwegs aus den Betten klingeln, weil die Einsatzfahrzeuge nicht durchkamen. „Daher werden wir jetzt eine Feuerwehrzufahrt ausweisen.“ Sturm verblüfft, wie frech manche Autobesitzer reagieren. Probleme gibt es wegen Parkplätzen auch an der Hauptstraße vor dem neuen Wohn- und Geschäftshaus samt Bäckerei. Eigentlich gibt es für die Mieter eine Tiefgarage. Die Gemeinde wird nun im Frühjahr vor dem Gebäude Kurzzeitparkplätze ausweisen.

Einen der besten Momente 2022 bescherte Bürgermeister Michael Sturm der Kauf der Fläche an der Argelsrieder Straße, da braucht er gar nicht lange zu überlegen. „Ich bin sehr froh darüber, dass uns die Fläche gehört.“ Und zu den schönsten Terminen zählten 2022 auch die Hochzeiten. „Das waren richtig viele, und da waren viele Menschen und Familien dabei, die ich schon lange kenne. Das war wunderschön.“