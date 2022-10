Schranke bleibt, Parkplätze entfallen

Am Seefeld in Weßling

Die Schranke bleibt, Parkplätze werden reduziert: Nach langer Diskussion entschied Weßlings Gemeinderat, die defekte Schranke an der Straße „Am Seefeld“ zu erneuern. Außerdem wird das Schild „Anwohnerstraße“ entfernt, die Parkplätze werden massiv verringert, während gleichzeitig drei Behindertenstellplätze entstehen.

Weßling - Von vielen unbemerkt weist ein Verkehrsschild an der Einfahrt von Am Seefeld darauf hin, dass es sich um eine Anwohnerstraße handelt. Rein rechtlich dürften folglich ausschließlich Anwohner und deren Besucher sowie die Nutzer des Seehäusels dort parken. Darauf wies Sebastian Grünwald (Grüne) in der Sitzung wiederholt hin und forderte, das Schild zu entfernen. Nur knapp setzte er sich mit einem Patt durch. Eine Mehrheit wiederum wollte die Parkzeit von einer auf zwei Stunde verlängern – und zwar durchgehend.

Ein Füllhorn an Ideen produzierte die Ratsrunde in Sachen Parkplätzen. Wie berichtet, war auf Antrag der CSU ein Behindertenparkplatz direkt and der Schranke angedacht. Dieser sollte in einen Wendehammer übergehen, damit die Ein- und Ausparkenden in Zukunft die Zäune nicht mehr beschädigen. Ferner sollten aus den Querparkern insgesamt zehn Längsparkplätze werden. Das würde freilich das Parken der Anwohner an dieser Stelle einschränken, verdeutlichte Bürgermeister Michael Sturm und ergänzte: „Jeder sollte auf seinem Grundstück genügend Parkflächen erstellen.“ Geplant waren die Parkflächen am Tennisplatz so, dass die Straße nicht mehr als die vorgeschriebenen 3,50 Meter aufweist. „Damit darf niemand am Zaun parken“, antwortete Sturm auf Bedenken von Christian Zollner (FW). Christina Mörtl-Diemer (CSU) erinnerte daran, dass es sich um einen Rad- und Fußgängerweg handle. Die Fraktionsvorsitzende plädierte für mehr Parkplätze und schlug vor, die Längsparker vor der Schranke in Schrägparker umzuwandeln, was knapp abgelehnt wurde. Clemens Pollok (Grüne) überlegte, ob man überhaupt so nahe am See parken müsse, schließlich stünden am Karpfenwinkel genügend Flächen zur Verfügung.



Am Ende sprach sich die Runde für ein Konzept mit drei Behinderten- beziehungsweise Sonderparkplätzen fürs Seehäusl an der Schranke aus, für den Wendehammer und etwa acht Längsparkplätze. Die Schranke wird erneuert. Gegen den Poller sprach der Umstand, dass bei einem Defekt „kein Feuerwehrauto oder Sanka mehr rein und kein Anwohner mehr rausfahren kann“, erklärte Mörtl-Diemer. Eine Schranke sei zur Not mit der Hand zu öffnen. Aber auch die geringeren Kosten von rund 6000 Euro für die Schranke gegenüber von etwa 10000 Euro für den Poller überzeugten. Die konkreten Pläne werden dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt.

Michèle Kirner