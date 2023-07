Hauptstraße ab 4. August wieder in beiden Richtungen befahrbar

Weßlings Bauausschuss hat den Bau einer Lärmschutzwand abgelehnt - und hofft auf Tempo 30.

Weßling – Anwohner der Weßlinger Hauptstraße dürfen keine Lärmschutzwand errichten. Einen entsprechenden Antrag lehnte der Bauausschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung am Dienstag ab. Allerdings besteht die Hoffnung, dass die Umfahrung künftig besser genutzt wird, nachdem viele Verkehrsteilnehmer die Strecke wegen der Brückenarbeiten in der Weßlinger Ortsmitte erstmals richtig nutzen. Unabhängig davon soll am 4. August die neue Brücke eröffnet und die Sperrung der Hauptstraße aufgehoben werden.

„Wenn wir die Umfahrung mit zwei Millionen Euro sonderfinanzieren und wir eine Lärmschutzwand für die Ortsdurchfahrt brauchen, dann haben wir etwas falsch gemacht“, sagte Peter Weiß (FW). Vor ihm und den sieben anderen Ausschussmitgliedern lag der Antrag für eine 15 Meter lange und zwei Meter hohe Lärmschutzwand, die ein Anwohner an der Hauptstraße errichten wollte. Auch Vizebürgermeister Andreas Lechermann (CSU), der Bürgermeister Michael Sturm als Sitzungsleiter vertrat, stand der Wand aus Holz kritisch gegenüber. „Daran prallt der Lärm ab, und ein anderer hat es dafür lauter“, sagte er. Lärmschluckend seien eine dichte Bepflanzung mit Büschen und Bäumen.

Andreas Schauer (FW) forderte langfristige Lösungen. Als günstigste und schnellste Lärmschutzmaßnahme schlug Christian Zollner (FW) Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt vor. Mit der Eröffnung der neuen Schule im September stünden die Chancen auf eine Genehmigung gut, bestätigte Lechermann. Langfristig kann er sich Flüsterasphalt als Belag auf der Ortsdurchfahrt vorstellen, und er setzt auf die leiseren E-Autos.

„Es könnte sein, dass viele dauerhaft den Vorteil der Umfahrung erkennen“, sagte Lechermann im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Zum einen fließe der Verkehr seit dem sechsspurigen Ausbau der A 96 bis Gilching dort deutlich besser als zuvor. Zum anderen mache die Brückensanierung mit der teilweisen Sperrung der Hauptstraße die Fahrt durch den Ort noch unbequemer. Und die aus Seefeld kommende Autofahrer müssen ohnehin die Umfahrung nutzen.

Der Schleichweg über den Feldweg an Gut Delling vorbei wurde in der Zwischenzeit gesperrt. Fahrradfahrer dürfen den Meilinger Weg mittlerweile in beide Richtungen befahren. Auch die Grünsinker Straße, die von Etterschlag kommend als Einbahnstraße in den Ort freigegeben ist, dürfen Radler in beide Richtungen nutzen. Damit habe die Verwaltung auf Kritik aus Reihen von Radfahrern reagiert, erklärte Florian Zarbo vom Kommunalunternehmen auf Rückfrage. „Seither gab es keine Beschwerden mehr“, betonte er.

Die Lärmschutzwand lehnte der Bauausschuss letzten Endes einstimmig ab. Ob die Umfahrung fortan besser angenommen wird, zeigt sich wohl nach der Eröffnung der neuen Brücke am 4. August. Die Verwaltung prüft nun die Voraussetzungen für Tempo 30 auf der Hauptstraße von Seefeld kommend ab Ortseingang. „Das wäre auch im Sinne einer Schulwegsicherheit“, sagte Lechermann. Mehr gehe nicht. „Für bauliche Maßnahmen fehlt uns das Geld“, sagte er mit Blick auf den Haushalt.

mk