Hecken werden gestutzt, Bäume gefällt

Ortstermin beim Grünstreifen am Rand des Gewerbegebiets Argelrieder Feld: Mitglieder des Umweltausschusses des Weßlinger Gemeinderats und Bürgermeister Michael Sturm (2.v.r.) ließen sich am Dienstag die Maßnahmen erklären.

Fällung in der Kritik

Ökologische Aufwertung: Was am Argelsrieder Feld geplant ist.

Weßling – Die begrünten Streifen im Gewerbegebiet Argelsrieder Feld in Weßling sollen „ökologisch aufgewertet“ werden. Das erklärte Matthias Augustin vom Bauamt der Gemeinde in der Sitzung des Umweltausschusses des Gemeinderats am Dienstagabend. Dabei werden auch Bäume gefällt, die auf eine Straße, einen Parkplatz oder einen Weg stürzten könnten – das ist derzeit ein heißes Thema in der Gemeinde, nachdem sich Lyriker Anton G. Leitner im Sender München-TV über Fällungen im Stocketwald beklagt hatte.

Die ökologischen Pflegemaßnahmen des Waldstreifens im Süden und Norden des Argelsrieder Feldes würden im Dreijahresturnus und in drei Abschnitten durchgeführt, erklärte Augustin. Ziel sei ein „Umbau der Gehölzstreifen in eine naturnahe Hecke“. Dafür würden die Hecken kniehoch gestutzt, damit sie nicht überalterten und wertvolle Pflanzen wie Pfaffenhütchen oder Weißdorn mehr Raum bekämen.

Umsturzgefährdete Pappeln würden aus Gründen der Verkehrssicherung entfernt. Sie seien einst neben Eschen, Birken und Vogelkirschen zur Begrünung des Areals gepflanzt worden. Zugute komme die Maßnahme prägenden Bäumen wie Ahorn, Eiche, Hainbuche oder Vogelkirsche, die sich im entstandenen Licht besser entwickeln könnten, so Augustin.

„Das besprechen wir ganz bewusst öffentlich“, betonte er gegenüber dem Starnberger Merkur – auch mit Blick auf die sechs gefällten Buchen im Stocketwald. Wie berichtet, echauffiert sich Anton G. Leitner unter anderem über den Zeitpunkt der Fällungen in der Vogelbrutzeit. Und er spricht von gesunden Buchen, die in einem Naturschutzgebiet gefällt worden seien. Bürgermeister Michael Sturm konterte auf Rückfrage: „Es handelt sich beim Stocketwald um ein Landschaftsschutzgebiet und nicht um ein Naturschutzgebiet.“

„Im Naturschutzgebiet darf man, überspitzt gesagt, nicht mal einen Bärlauch pflücken. In einem Landschaftsschutzgebiet sind die Regeln lockerer“, erklärte Augustin – und betonte, dass das Forstamt immer fällen dürfe, das aber auf keinen Fall wahllos mache. Leitner hingegen zitierte einen Fachkundigen, wonach „manche Buchen noch viele Jahre gelebt“ hätten, und er wünschte sich als Alternative einen Baumkletterer, der die Riesen saniere. „In einer Buche haben wir eine Spechthöhle entdeckt“, sagte er. Augustin: „Wenn diese nicht von Spechten oder Fledermäusen bewohnt ist, ist die Fällung zulässig.“ Und das werde vorher geprüft.

Außerdem verwies Augustin darauf, dass die Gemeinde sehr wohl die Umwelt im Blick habe. So sei Weßling dem Vertragsnaturschutzprogramm beigetreten, wo zum Beispiel Biotop-Bäume festgesetzt würden. Ein Problem der Weßlinger Wälder sei aber, dass zehn Kilometer Straße daran entlang führten – und dort die Verkehrssicherungspflicht greife.

Für Unmut sorgte der Einwand Leitners im Fernsehbeitrag, dass der Sohn der Gemeinderäte Peter Weiß (FW) und Brigitte Weiß (Grüne) die Bäume gefällt habe. „Das Ganze hat ein Gschmäckle“, sagte Leitner gegenüber dem Starnberger Merkur. „Das weise ich entschieden von mir“, reagierte Peter Weiß auf die Anschuldigung, dass er und seine Frau bei der Vergabe des Auftrags mitgewirkt hätten. „Er war in der Ausschreibung der günstigste.“ Und nicht etwa die Gemeinde gebe den Zuschlag, sondern das Forstamt. Dem Verdacht, dass die Gemeinde mit dem Verkauf des Holzes Löcher im Haushalt stopfe, begegnete Michael Sturm damit, dass die Fällaktionen Geld kosteten und man im besten Fall nicht draufzahle.

Michèle Kirner