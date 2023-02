Heftiger Streit um die Kinderbetreuungsgebühren

Die Kinderbetreuung soll in Weßling um 20 Euro teurer werden. Dazu fand am Mittwoch eine Sondersitzung statt mit einer Empfehlung nach langer Debatte.

Weßling – Pro Monat 20 Euro höhere Gebühren für die Kinderbetreuung: Auf diesen Beschlussvorschlag für die Gemeinderatsrunde am kommenden Dienstag einigte sich der Ausschuss für Kindertagesstätten und Bildung in seiner Sitzung am Mittwochabend. Dabei drehte sich die Ratsrunde mit vier Vertretern vom „Vereinten Elternbeirat Weßling“ drei Stunden lang buchstäblich im Kreis.

Am Anfang standen 20 Euro höhere Gebühren für Kindergarten, Hort und Mittagsbetreuung sowie 10 Euro mehr für die Krippe im Raum. Die Elternbeiräte Korbinian Grünwald, Johannes Ludescher, Ulrike Düringer und Simone Wicher vertraten den Vorschlag, monatlich fünf Euro und später elf Euro mehr pro Kind zu zahlen. Die Argumente flogen hin und her – bis Birka Camerer (Grüne) ein „Geschacher“ monierte.

„Sie müssen auch unsere Seite verstehen“, appellierte Christina Mörtl-Diemer (CSU) an die Eltern. Denn die „wichtige und richtige“ (Rasso von Rebay/FW) Erhöhung von rund 120 000 Euro für die Kinderbetreuung sei nur ein winziger Anteil von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro, die derzeit in der Gemeindekasse fehlten. Wie eine Drohung kam die Erwähnung freier Träger von Christian Zollners (FW) daher, die das Gemeindeportemonnaie entlasten könnten. Denn alleine das Gehalt der Betreuer macht 3,5 Millionen Euro im Jahr aus. Noch eine Zahl machte die Runde: In einer Berechnung der Gebühren sind zwischen 40 Cent (Kindergarten) und 3,41 Euro (Krippe) pro Stunde aufgelistet, die die Eltern derzeit bezahlen. Von Rebay verwies auf die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben in der Kinderbetreuung. „Vor drei Jahren fehlten noch 1,3 Millionen Euro in der Kasse.“ Damals hätte man schon gesagt, bis hierhin und nicht weiter. „Nächstes Jahr ist der Sparstrumpf leer und wir müssen Grundstücke verkaufen – und die wachsen nicht nach.“

Das wolle man natürlich nicht, versicherte Ludescher und beteuerte, „wir wollen das Finanzloch verstehen“ – um dann nachzusetzen: „Warum müssen Eltern es ausbaden, weil der Gemeinderat die Gewerbesteuer nicht erhöht?“ Das blieb nicht unkommentiert. „Die Eltern sind nur ein ganz kleiner Teil“, ärgerte sich Camerer, auch Vereine müssten mit Kürzungen rechnen. „Ich habe schon mit vielen Eltern gesprochen“, fuhr sie fort. „Sie haben Verständnis für die Gebührenerhöhung gehabt.“

Die Rechnung des Elternbeirats basierte auf der Hochrechnung, dass die Mehrkosten prozentual 5,1 Prozent ausmachen und im Verhältnis zu den 450 000 Euro Betreuungsgebühren eben jene fünf Euro ergeben. Außerdem kämen Fördermittel vom Freistaat von 4,2 Prozent hinzu, die laut Sebastian Grünwald etwa 35 000 Euro ausmachen. Diese hätte die Gemeinde erhalten – aber die Gehaltserhöhung im September selbst geschultert, so Bürgermeister Michael Sturm.

Die Räte rutschten mit jeder Viertelstunde unruhiger auf ihren Sitzen hin und her. Man könne es der Bürgerschaft nicht erklären, „wenn wir den Verlust über Steuern generieren“, explodierte schließlich von Rebay. Und Klaus Ebbinghaus (SPD) wies darauf hin, dass in Weßling „jedes Kind einen Betreuungsplatz bekommt“. Und ja, Ludeschers Einwand, dass man die Kosten strategisch in den Blick nehmen müsse und Lösungen suchen, sei richtig, da war sich das Gremium einig. Denn in Tarifgesprächen geht es gerade schon um die nächste Gehaltserhöhung – und die wird zum Teil wieder von den Eltern getragen. Langfristig soll ein neues Gebührenmodell ausgearbeitet werden. Und zwar unter Mitarbeit der Elternbeiräte, wie Sturm ankündigte.

Am Ende einigte sich der Ausschuss auf 20 Euro höhere Gebühren für Krippe, Kindergarten, Hort und Mittagsbetreuung. Das letzte Wort hat am kommenden Dienstag der Gemeinderat. Sollte das nicht durchgehen, kommen die vom Elternbeirat ins Gespräch gebrachten elf Euro zur Abstimmung.

