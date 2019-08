Der lange Weg zur Vielfalt

Die Familie Grenzebach bewirtschaftet seit 35 Jahren in Hochstadt einen Biohof. Sie sind stolz auf die Artenvielfalt ihrer Wiesen und Weiden. Der Weg dahin war lang.

Hochstadt – „Artenvielfalt ist das, was man nicht sieht.“ Norbert Grenzebach hält einen Halm Schafgarbe in der Hand. Bei näherem Zusehen krabbeln mindestens drei verschiedene Insekten auf ihm herum. „Das gilt für alle Pflanzen: jede bietet unterschiedlichen Insekten Lebensraum.“ Im Umkehrschluss bedeute dies: Wo 40 verschiedenen Pflanzen wachsen, krabbeln und fliegen bis zu 120 Insektenarten herum. Die Besuchergruppe um Grenzebach herum staunt. Wie so oft an diesem Nachmittag, an dem der Biobauer mit seiner Frau Christine erklärt, was Artenvielfalt bedeutet und warum sie so wichtig ist – für alles.

Eingeladen hatte die Molkerei Scheitz aus Andechs. Sie führte eine Studie mit dem Titel „Verstehen Sie Bio?“ durch und befragte dafür deutschlandweit 3201 Menschen. „Es gibt sehr viel Unsicherheit beim Verbraucher“, schließt Marketing-Leiterin Irmgard Strobl aus den Ergebnissen. Neben anderen seien die Themen Artenschutz und Biodiversität, also biologische Vielfalt, in der Wahrnehmung noch nicht verankert. Aus diesem Grund hat die Molkerei eine dreiteilige Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Im April ging es auf einem Hof in Miesbach um das Thema Tierwohl. Grenzebach erklärt die Artenvielfalt. Und im Herbst stehen die Bereiche Wasser und Ressourcenschutz auf dem Programm. Der Starnberger Merkur hatte für die Veranstaltung bei den Grenzebachs Karten verlost. Und so fanden sich auf dem Biohof in Hochstadt auch einige Gewinner ein, die meisten von ihnen aus München.

Grenzebach arbeitet seit 30 Jahren mit der Molkerei Scheitz zusammen – die Molkerei verarbeitet seit 1980 Biomilch. Grenzebachs Vater bewirtschaftete den Hof noch konventionell. „Bei uns war alles sehr streng“. Bei den Eltern seiner Frau Christine jedoch, da sei alles anders gewesen. „So wie bei uns jetzt“, sagt Grenzebach. In einem offenen Stall stehen Kälber und trächtige Kühe, die weiteren mehr als 40 Tiere sind auf der Weide. Gegenüber grunzt im Stroh eine Schweinefamilie. Über den Hof laufen Hühner, Enten und Katzen, aus dem Pferdestall schauen neugierig zwei Haflinger. Die Enkelkinder fahren mit dem Kettcar herum, der Sohn wartet auf die Kühe zum Melken. Ein Paradies. Heute umso mehr. Bio ist gefragt wie nie. „Das ist der Lohn für eine Überzeugung, nicht für einen Trend“, sagt Christine Grenzebach (57).

Aber Norbert Grenzebach möchte vor allem über Artenvielfalt reden. Also nimmt er seine Besucher mit. Unter ihnen Lena-Maria Seyferth und Matthias Streun. Beide kommen aus München und haben mit Landwirtschaft wenig am Hut. „Aber uns hat das interessiert“, sagt Streun. „Das hören wir uns jetzt mal an.“

Es geht an den Ställen vorbei auf eine Wiese in Hanglage. Grenzebach geht barfuß voraus. Er liebt seine artenreichen Wiesen. Jedes Jahr kommen neue Pflanzen hinzu, heuer waren es die Sumpfgarbe und die Spargelschote. 35 Jahre Erfahrung haben seine Frau und ihn aber gelehrt: Es dauert sehr lange, bis sich Pflanzen ihren Raum erobern. Die Kartäusernelke zum Beispiel. „Die kommt jedes Jahr nur einen halben Meter weiter.“ Die Kühe nehmen auf ihrem Weg die Samen mit. Beschleunigen lässt sich dieser Kreislauf nicht. „Saatgut aus 400 Kilometer Entfernung bringt die Insekten eher durcheinander.“ Entscheidend sei die Nutzung von autochthonem Saatgut, also „am Fundort vorkommendem“. Anderes Saatgut habe oft einen anderen Rhythmus und andere Blütezeitpunkte. „Ein und dieselbe Pflanze kann da große Unterschiede aufweisen“, erklärt Grenzebach. Artenreichtum entsteht natürlich auch nur ohne Parasitenbehandlung und Düngung. „Das System muss geschlossen sein.“ Im hinteren Teil der Wiese stehen die Kräuter höher. „Das war ein Blühfenster“, erklärt der Landwirt. Er zäunt immer wieder Stellen ab und öffnet sie erst wieder, wenn die Pflanzen aussamen konnten.

Von der Hangkante fällt der Blick auf angrenzende Getreidefelder. „Dort wird gespritzt“, sagt Grenzebach. Die Mittel seien manchmal kilometerweit zu riechen. „Das ist ein großes Problem für die Insekten.“ Manchmal, bei Wind, bitte er die Landwirte, aufzuhören. „Das machen sie auch sofort.“ Grenzebach ist umgänglich, er will keinen Streit. Für das angespannte Verhältnis zwischen konventionellen und ökologisch arbeitenden Betrieben macht er auch den Bauernverband verantwortlich. „Der hat vor dem Volksbegehren in kurzer Zeit die Stimmung aufgeheizt.“

Den Besuchern schwirrt schon der Kopf

Über einen Kuhpfad wandert die Gruppe durch den angrenzenden Wald. An den Wegrändern wachsen Orchideen, Dreikantige Wolfsmilch, Deutscher Ginster, Graslilien, Fuchschwanz-Klee und vieles mehr. Ziel ist eine ungedüngte „Sumpfdotterblumen-Fettwiese“, wie Grenzebach sie nennt. Wald-Engelwurz, Doldenblütler, Wilde Möhre, Disteln, Sumpfgarbe, Mädesüß und gefühlt hundert weitere Arten wachsen dort. Den Besuchern schwirrt der Kopf, aber die Grenzebachs kommen mit immer noch einer Art ums Eck. Ihr Wissen ist beeindruckend. „Das ist unsere Leidenschaft, und wir leben das“, sagt Christine Grenzebach, die als Kräuterpädagogin auch spezielle Kosmetik herstellt. Ihre gute Haut spricht für sich.

Die Mahd der Fettwiese fressen die Jungrinder. „Das ist Hochleistungsfutter“, sagt Norbert Grenzebach. Die Milchkühe auf seinen artenreichen Weiden profitieren auch von den Insekten, die sie mit jedem maulvoll aufnehmen. „Das schlägt sich positiv auf den Nährstoffgehalt der Milch nieder.“

Die Gäste sind begeistert

Es ist auch kein Geheimnis, dass die Milch von Kühen, die auf der Weide frisches Grünfutter fressen, reicher an Omega-3-Fettsäuren ist. Auch den Tieren geht es besser. Grenzebachs Kühe sind durchschnittlich älter als zehn Jahre, viele werden an die 20. Behäbig trotten sie mit ihren Besuchern am späteren Nachmittag durch den Wald zurück zum Hof. Bis zu 15 Kilometer legen sie täglich zurück – das hält sie stark und gesund. Auch Lena-Maria Seyferth und Matthias Streun hat der Ausflug gefallen. „Man schaut jetzt anders hin“, stellen beide fest.

Die Grenzebachs leben in vier Generationen auf und von ihrem Hof und bewirtschaften 80 Hektar Land. Vor 35 Jahren haben sie auf Bio umgestellt und der Natur allen Raum gelassen. „Vor zwei, drei Jahren erst war bei uns der Durchbruch“, sagt Norbert Grenzebach. Nie könnte er sich etwas anderes vorstellen. „Man verzichtet auf so viel Schönes, was es gibt auf so einem Hof.“