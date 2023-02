Drei Rehe innerhalb weniger Tage in den Tod gehetzt

„Ab und zu fängt sich ein Jäger auch mal eine Watschn“

Drei Rehe sind innerhalb weniger Tage in Hochstadt gestorben, sie wurden mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Hund gehetzt. Laut Hartwig Görtler, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, sind wildernde Hunde eines der größten Probleme für Flora und Fauna. Doch bei den Besitzern stoßen die Jäger auf wenig Verständnis.

Hochstadt – Es war das dritte Mal innerhalb weniger Tage, dass ein Reh elendig verendet ist. Edith Senft, Pächterin des rund 400 Hektar großen Reviers in Hochstadt, hat am Montagvormittag einen Anruf eines befreundeten Jägers bekommen. Eine Joggerin hatte sich bei ihm gemeldet und von dem verletzten Tier erzählt, dass sie verheddert in einem Zaun hatte liegen sehen. Senft machte sich sofort auf den Weg, doch für die Geiß kam jede Hilfe zu spät. „Sie war schon tot, als ich ankam“, sagt die Gautingerin. „Das ist einfach furchtbar und äußerst unerfreulich.“ Sie und ihr Reviermitpächter Franz-Xaver Obster gehen davon aus, dass ein frei laufender Hund das Tier auf dem Gewissen hat. „Im Revier muss es einen wildernden Hund geben.“

Vor ein paar Jahren gab es bereits ähnliche Fälle. „Doch so schlimm wie jetzt war es noch nie“, sagt Senft im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Wildernde Hunde sind eines der größten Probleme für Flora und Fauna“, sagt Hartwig Görtler, Vorsitzender der Kreisjägerschaft. Jedes Revier habe immer mal wieder damit zu tun, doch die aktuelle Lage in Hochstadt sei schon etwas Besonderes.

„Wenn ein Hund einmal den Bogen raus hat, wie er ein Reh jagt, dann wird er es wieder tun. Das Tier ist für ihn wie ein Spielzeug.“

Den ersten toten Rehbock bemerkten die Revierpächter am Sonntag, 5. Februar – ein weiteres gehetztes Tier nur zwei Tage später. „Wir vermuten, dass ein Hund hinter den Rehen her war. Die Böcke waren so kopflos, dass sie in umliegende Gärten gelaufen sind und im Zaun hängen geblieben beziehungsweise dagegen gelaufen sind.“ Ein Tier hat dabei einen Genickbruch erlitten, das andere musste von einem Jäger abgefangen, das heißt, getötet werden.

„Wenn ein Hund einmal den Bogen raus hat, wie er ein Reh jagt, dann wird er es wieder tun. Das Tier ist für ihn wie ein Spielzeug“, sagt Görtler. Damit es erst gar nicht soweit kommt, bittet er die Hundebesitzer darum, im Wald ihre Tiere anzuleinen. „Es gibt zwar keine Pflicht, aber es macht Sinn, damit so etwas wie in Hochstadt nicht passiert.“ Wenn Görtler, Senft, Obster und ihre Jagdkollegen Hundehalter in ihrem Revier darauf aufmerksam machen, auf ihren Hund zu achten, stoßen sie meist auf Unverständnis. „Ab und zu fängt sich ein Jäger auch mal eine Watschn“, so Görtler, der von drei Fällen weiß. „Es mangelt bei einigen einfach an Respekt.“

Jäger sind per Gesetz dazu angehalten, wildernde Hunde zu erschießen

Sollte ein Jäger einen Hund dabei beobachten, wie er Wild hetzt, ist er per Gesetz dazu angehalten, den Hund zu erschießen, so der Vorsitzende der Kreisjägerschaft. „Wir müssen die Natur schützen. Der Hund ist hier ein Fremdkörper.“ Laut Senft versuchen die Jäger jedoch immer zuerst, die Besitzer zu finden und mit ihnen zu sprechen.

Welcher Hund in Hochstadt die Rehe aufscheucht, ist noch nicht bekannt. „Wir haben schon die Nachbarn befragt, doch es ist leider nichts dabei rumgekommen.“ Vor allem im kalten und nahrungsarmen Winter bedeuten frei laufende Hunde unnötigen Stress und einen zu hohen Energieverbrauch für die Tiere. „Das muss wirklich nicht sein“, sagt Edith Senft. Ihr Mitpächter Obster hat die Vorfälle bereits zur Anzeige gebracht – gegen Unbekannt. Die Polizei Herrsching kümmert sich darum. „Es gibt ein Vermittlungsverfahren mit dem Strafbestand Jagdwilderei“, sagt Inspektionsleiter Winfried Naßl. Außerdem begeht jeder, der seinen Hund in einem Jagdrevier unbeaufsichtigt frei laufen lässt, laut Bayerischem Jagdgesetz eine Ordnungswidrigkeit. Diese kann mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro belegt werden.

Hartwig Görtler wünscht sich ein besseres Miteinander zwischen Jägern und Hundebesitzern. „Mit vielen klappt es auch super und sie achten auf die Natur, doch es gibt immer wieder Menschen, die zum Teil auch aggressiv reagieren.“ Görtler betont, dass der Revierpächter Störende im äußersten Fall des Waldes verweisen darf.