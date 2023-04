„Ich bin nicht Russland“

„Ich bin gegen jede Art von Gewalt“: Galina Potschukaeva mit ihrem Buch „Sinn-Funken in meinem Leben“, das sie mit zwei Mitautoren geschrieben hat. © michÈle kirner

Eine Russin, die Geflüchtete aus der Ukraine in Deutsch unterrichtet – da scheinen Diskussionen programmiert. Galina Potschukaeva steht seit einem Jahr Menschen aus ihrem Nachbarland zur Seite.

Weßling – „Ich helfe denen, die Hilfe brauchen“, betont Galina Potschukaeva. Die 60 Jahre alte Russin lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland und steht seit einem guten Jahr Geflüchteten aus der Ukraine zur Seite. Der Buddha, der im Wohnzimmer den Bücherschrank verziert, symbolisiert die Gelassenheit der Helferin.

Ohne viel Federlesen schloss sich Galina Potschukaeva im Februar 2022 Weßlings Helferkreis an und führte Menschen aus der Ukraine unter anderem an die deutsche Sprache heran. „Viele von von ihnen sprechen kaum Englisch und tun sich schwer, über Englisch Deutsch zu lernen“, sagt sie. „Russisch können sie alle.“ Es blieb und bleibt freilich nicht aus, dass sie auf ihre Haltung zum Angriffskrieg angesprochen wurde und wird. Mal freundlich, mal eher feindselig. Ihre Antwort fällt immer gleich aus: „Ich bin gegen jede Art von Gewalt.“

Bezüglich ihrer Herkunft sagt die ehemalige Vizevorsitzende des Ausländerbeirats, dass sie ihr Land liebe – und fügt hinzu: „Ich bin nicht Russland, ich bin ich.“ Es sei auch schon vorgekommen, dass ein Schüler oder eine Schülerin sie habe provozieren wollen, indem er oder sie beharrlich auf Ukrainisch Fragen gestellt habe. „Es tut mir leid, ich spreche leider kein Ukrainisch“, sage sie dann ruhig. Aufregen tue sie das nicht. „Ich teile die Menschen nicht in Nationalitäten ein, sondern in Seelen“, so ihre Haltung. „Es gibt nur zwei Menschenrassen: anständige und unanständige.“

Die Hilfsbereitschaft fußt auf ihrer ganz persönlichen Geschichte. Kurz nach dem Mauerfall trat sie 1992 nach ihrem Luft- und Raumfahrt-studium in Moskau als wissenschaftliche Mitarbeiterin eine Stelle im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) an – und empfand den Wechsel als Kulturschock. „Anfangs fühlte ich mich ziemlich allein gelassen“, erinnert sie sich. Angefangen mit der Sprache, die sich so sehr von Russisch unterscheidet. Mit Biss machte sie sich daran, die deutsche Sprache zu lernen und das deutsche Wesen zu verstehen – und zu lieben. „Die Deutschen sind offen und solidarisch gegenüber anderen Kulturen“, sagt sie und gerät fast schon ins Schwärmen.

Bei der Integration haben der vierfachen Mutter auch der Alltag mit ihren Kindern geholfen, die mittlerweile alle erwachsen sind. Dabei gefällt ihr das Wort Akkulturation besser als Integration, denn es stehe für „kulturelle Anpassung“. Besagte Gelassenheit schenkte ihr auch die Ausbildung zur Logotherapeutin nach Viktor Frankl, sagt sie. „Abgeleitet vom altgriechischen Logos bedeutet das so viel, wie den Sinn im Leben finden“, erklärt sie. Darüber hat sie mit zwei Mitautoren unter dem Titel „Sinn-Funken in meinem Leben“ ein russisch-deutsches Fachbuch geschrieben – und wendet den therapeutischen Ansatz in der Arbeit mit den Flüchtlingen an. „Bei mir bekommen sie Freizeit von ihren Emotionen“, sagt Potschukaeva. Denn einige hätten im Bombenhagel und auf der Flucht Schlimmes durchgemacht. Etwa die vierköpfige Familie aus Mariupol, die sie betreut. „Das Haus war zerstört, und die Eltern campierten mit ihren Kindern im Freien“, erzählt sie. Das Essen hätten sie wochenlang über einem offenen Feuer zubereitet. „Das ist schlimm. Krieg ist schlimm.“ Dennoch begibt sie sich in keine politische Debatte. „Das hilft niemandem“, davon ist sie überzeugt.

Als Mitgründerin des Internationalen Frauentreffs „Bunter Teppich“ der Nachbarschaftshilfe Weßling legt sie großen Wert darauf, dass die Flüchtlinge schnellstmöglich auf eigenen Beinen stehen. Und sie ist zuversichtlich: „Ich bin mir sicher, Deutschland schafft das.“

Michèle Kirner