Die Isarautoren mit Weßlinger Beteiligung: „Komm mit in die Berge“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von 25 Kinder- und Jugendbuchautorinnen und -autoren. Unter ihnen ist auch Anja Janotta. © Verlag

Weßlingerin Anja Janotta bei den Isarautoren dabei

Weßling – Für Anja Janotta aus Weßling war schon als Kind klar, dass sie sich einmal als Kinder- und Jugendbuchautorin durchs Leben schreibt. Ein Traum, der 2014 in Erfüllung ging – und sich trotz aller Widerstände in der „vernachlässigten Branche“ als richtige Entscheidung entpuppte, betont die 53-Jährige. Diese Leidenschaft verbindet die 25 Isarautoren, die farbig illustrierte kurze Feriengeschichten rund ums Wandern geschrieben und unter dem Titel „Komm mit in die Berge“ im Schneiderbuch veröffentlicht haben.

Janotta lässt in ihrem Stück den Gustl von der Leine, der „das Weiß-Blau vom Himmel lügt“. Denn der Gustl ist immer der Kleinste und im Wettlaufen immer der Letzte. Aber „im Flunkern ist er der Allergrößte. Größer ist keiner“, beschreibt die Weßlingerin ihren Protagonisten, den sie zum Campen in die Berge schickt – und der sich selbst mit dem Geflunker am Ende den größten Schrecken einjagt. In anderen Geschichten treibt ein Drache am Walchensee sein Unwesen, Ida stürzt ins Plumpsklo und „Murmelnde Tiere“ erleben Abenteuer.

In dem ersten Gemeinschaftswerk der Isarautoren, einem Zusammenschluss von renommierten Kinder- und Jugendbuchschreibenden in und um München, geht’s ab in die Berge. In Taschenbuchformat und mit Flex-Cover, damit es beim Wandern in jeden Rucksack passt und als Vorlesewerk den Wanderurlaub um phänomenalen Fantasiegestalten erweitert, heißt es in der Pressemitteilung des Verlags. Als einer von zwei Männern haute Oliver Pötzsch in die Tastatur und entwarf den Ritter Robert, den er auf den Schwarzen Ritter loslässt – oder umgekehrt. Bekannt für seine historischen Romane, hat er sich mit der Reihe „Ritter Kuno Kettenstrumpf“ der heranwachsenden Generation verschrieben – und ein Metier betreten, das oft vernachlässigt werde, bedauert Janotta. Sei es in der Förderung, denn „die Kinder- und Jugendbuchförderung ist seltener als die Erwachsenenbuchförderung“. Besonders die Stadt München könnte „durchaus mehr tun“, findet sie. „Die Kulturform des Lesens gehört gefördert, denn du brauchst Lesefähigkeit alleine schon, um Formulare auszufüllen oder die Lektionen in der Schule schneller zu verstehen.“ Im Übrigen fördere Lesen die Fantasiefähigkeit und schule die Empathie einiges intensiver, als ein Film das vermöge. „Kinder sind authentisch“, macht sie die Erfahrung auf ihren Lesereisen. Sie bereichern ihre Texte durch offene Kritik – und gehen genauso freizügig mit Lob um. Und das klingt so: „Du bist die tollste Autorin und ich hab dich lieb.“ Das sei besser als alles Geld der Welt, findet die Weßlinger Autorin.

„Komm mit in die Berge“ ist ein Buch für Kinder von vier bis neun Jahren, kostet 14 Euro und ist im Schneiderbuch Verlag erschienen.

Michèle Kirner