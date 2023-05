Ins Leben zurückfinden im „Bunten Hund“

Von: Peter Schiebel, Hanna von Prittwitz

Kreativität als Strukturgeber: In der Werkstatt „Bunter Hund“ in Oberpfaffenhofen können Menschen mit psychischer Beeinträchtigung einer sinnvollen und kreativen Tätigkeit nachgehen. Leiterin ist Therese Lidl (l., mit Kunsttherapeutin Daniela Menschig). © Andrea Jaksch

In den ehemaligen Musikladen „Acoustic Corner“ in der Ortsmitte von Oberpfaffenhofen ist wieder Leben eingezogen. Der Verein für Betreuungen Landkreis Starnberg hat dort seine Kreativwerkstatt „Bunter Hund“ eröffnet.

Oberpfaffenhofen – Im Schaufenster liegen selbst gemachte Kleidungsstücke und Schmuck, im Inneren stapelt sich in großzügigen und lichten Räumen auf Regalen allerlei Bastelzubehör, im Keller gibt es eine Werkbank mit Werkzeug. „Wir sind super zufrieden hier“, freut sich Therese Lidl, Leiterin der Kreativwerkstatt „Bunter Hund“, die seit März im ehemaligen „Acoustic Corner“ in Oberpfaffenhofen eine neue Heimat gefunden hat. Dort sollen Menschen mit psychischer Beeinträchtigung über Beschäftigung und Struktur zurück ins Leben finden können. Dafür verantwortlich zeichnet der Verein für Betreuung Landkreis Starnberg.

Der Verein kümmert sich seit dem Jahr 1991 um Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. „Wir helfen dabei, dass die Menschen ein selbstständiges Leben führen können“, sagt Vorsitzender Dr. Oswald Gasser im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Seit mehr als zehn Jahren gehörte die Kreativwerkstatt Papillon an der Graf-Toerring-Straße in Walchstadt zum Portfolio der Ehrenamtler. Sie bot zwölf Menschen Platz, die an Depressionen, Burn-out oder ähnlichen Krankheiten litten. Sie konnten dort in einer klaren Struktur einer sinnvollen und kreativen Tätigkeit nachgehen – und sich auch einen kleinen Zuverdienst sichern.

Genau das ist nach dem Umzug nun im ehemaligen „Acoustic Corner“ möglich. Die Klienten seien zumeist zwischen Mitte 30 und Mitte 50 und aufgrund ihrer Beeinträchtigungen nicht in der Lage, einer geregelten Beschäftigung nachzugehen, erklärt Gasser. Für den Verein sei der ehemalige Musikladen in Oberpfaffenhofen „ein massiver Glücksfall“, betont der Vorsitzende.

Neuer Standort hat Laufkundschaft

Zum einen befinde sich eine Bushaltestelle gleich in der Nähe, zum anderen seien dort 38 Betreuungsplätze möglich und vom Bezirk Oberbayern genehmigt. Er fördert die Maßnahme, bei der es sich um eine Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch handelt. Zwar könne der Verein aktuell so viele Menschen noch nicht betreuen, erklärt Gasser. „Aber wir haben dort ja auch erst angefangen.“ Ein hehres Ziel sei es, die Menschen so weit zu stabilisieren, dass sie auf dem regulären Arbeitsmarkt wieder eine Chance haben. Gasser: „Neben der umfangreichen Tätigkeit beim betreuten Einzelwohnen ist die Stärkung der Kreativwerkstatt ein wichtiges Angebot für die betroffenen Personen im Landkreis Starnberg.“

Leiterin Therese Lidl ist noch aus anderen Gründen sehr dankbar für den neuen Standort. Denn in Oberpfaffenhofen „kommen die Leute einfach rein“. Das mag an der Lage mitten im Ort liegen, aber auch die Deko im großen Fenster macht neugierig. Dass Leute einfach vorbeischauen und sich informieren, darüber freut sich Lidl. „Wir waren vorher ein bisschen versteckt. Dabei wünsche ich mir mehr Inklusion“, sagt die 42 Jahre alte Krankenschwester für Psychiatrie.

Zwar habe sie nicht einschätzen können, ob diese neue Offenheit auch den Teilnehmern gefalle. „Aber es läuft bisher richtig gut.“ Auch der Name „Bunter Hund“ war Lidls Idee: „Ich habe bei Papillon immer eher an den gleichnamigen Hollywood-Film gedacht und nicht an den Schmetterling. Bunter Hund passt einfach besser.“

Neun Klienten besuchen derzeit den „Bunten Hund“, Platz wäre aktuell für 20. Die jüngste Teilnehmerin ist gerade mal 21 Jahre alt. Um das Angebot nutzen zu können, brauchen die Besucherinnen und Besucher eine psychiatrische Diagnose sowie ein Attest vom Facharzt. Unter Begleitung und Anleitung können die Menschen dann ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Betroffene lernen Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

„Eine Frau wollte neulich eine Bank bauen. Das Material musste sie zwar selbst bezahlen. Aber eigentlich haben wir alles hier“, sagt Lidl. Weil die Räume groß sind, können sich die Klienten bei Bedarf aus dem Weg gehen. „Aber viele wollen auch miteinander sein und reden.“ Denn gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen, von Burn-out bis Borderline, lebten oft isoliert. „Bei uns finden sie Struktur.“ Sie lernten Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Lidl ist überzeugt: „Je mehr diese Menschen eingebunden sind, desto seltener müssen sie in die Klinik.“

Geöffnet ist die Werkstatt Bunter Hund montags bis donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 14 Uhr. Unterstützt wird Therese Lidl von der Psycho- und Kunsttherapeutinnen Daniela Menschig und Henrika Dietrich. Wer sich die Werkstatt anschauen will, kann einfach vorbeischauen. Oder am Samstag, 1. Juli, die Eröffnungfeier besuchen. Das Fest dauert von 13 bis 16 Uhr.