Ja zu Kiesaufbereitung

Sonnenstrom für den Energiebedarf und recycelter Beton: Der Bau einer modernen Recyclinganlage und Kiesaufbereitung des Familienunternehmens Klarwein im Bereich Hoflaich in Oberpfaffenhofen nimmt Fahrt auf.

Oberpfaffenhofen - In der jüngsten Sitzung stellten die Geschwister Klarwein dem Weßlinger Gemeinderat das ausgearbeitete Konzept sowie zwei Varianten des künftigen Bürogebäudes vor. Einstimmig entschied sich die Ratsrunde für die Zweigeschossigkeit.

Ziel ist es, auf dem rund 30 000 Quadratmeter großen Areal im Hoflaich in Oberpfaffenhofen 90 Prozent des Betons nach einem Abbruch aufzuarbeiten (wir berichteten). Das Abbruchmaterial wird in Lkw nach Oberpfaffenhofen transportiert, wo mittels einer Sieb- und Brechanlage ein „hochwertiger Sekundärrohstoff“ (Andreas Klarwein) herausgefiltert wird. Auf 12 000 Quadratmetern im Westen entstehen eine Halle mit einer Werkstatt und ein Verwaltungsgebäude – das entweder zwei oder drei Geschosse hoch sein sollte. Petra Slawisch (Grüne) fand im Gespräch mit dem Starnberger Merkur: „Drei Geschosse mitten in der Landschaft, das ist zu hoch.“ Der Argumentation schloss sich eine knappe Mehrheit im Gremium an. Stattdessen setzte sich die Variante mit zwei Stockwerken und dafür einem zwei Meter breiteren Gebäude durch.

Beheizt werden die holzverschalten Bauwerke mit Hackschnitzeln, über eine PV-Anlage auf begrünten Dächern fließt Sonnenstrom unter anderem in eine E-Tankstelle, bestätigte Klarwein auf Nachfrage. Der Betrieb arbeitet größtenteils mit Brauch- und Regenwasser. Die Zufahrt von der Gautinger Straße im Norden sollen Kiefern, Eichen und Gebüschgruppen säumen. Die Bedenken einer zusätzlichen Verkehrsbelastung für Hochstadt räumte Klarwein weitgehend aus. „Wir nutzen nach Möglichkeit die Umfahrung“, versprach er. Natürlich sei das nicht immer möglich, etwa wenn das Ziel eine Baustelle in Weßling sei. Einstimmig gaben die Gemeinderäte der Verwaltung den Auftrag, das Verfahren weiter voranzutreiben.

Auch auf dem verpachteten Gemeindeareal in St. Gilgen soll in Zukunft weiter recycelt werden. Als Kompromiss einigten sich die Räte auf eine Verlängerung der Genehmigung um 20 Jahre. Mehrheitlich (13 zu 4) stimmte das Gremium dem städtebaulichen Entwurf vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München zu. Und sollte die Gemeinde Gilching auf seinem angrenzenden Areal den angedachten Radweg bauen, wird eine Fortsetzung auf Weßlinger Flur in den Bebauungsplan eingearbeitet. Damit folgten die Räte einstimmig einem Vorschlag von Gerhard Hippmann (Grüne). mk