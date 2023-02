Kesselboden: Bauprojekt eine Runde weiter

Zwölf gemeindliche Wohnungen will die Gemeinde auf dem Areal „Im Kesselboden“ in Oberpfaffenhofen errichten. © andrea jaksch

Einstimmig hat der Grundstücks- und Bauausschuss in der Dienstagssitzung die von Architekt Till Fischer vorgestellten Pläne für die erste Änderung des Bebauungsplans „Im Kesselboden/Hochstadter Straße“ genehmigt. Kritisch sah die Ratsrunde jedoch die Parkplätze.

Oberpfaffenhofen – „Nah am Schildbürgerstreich“, kanzelte Clemens Pollok (Grüne) die Parkplatzanordnung für den geplanten kommunalen Wohnungsbau auf dem Areal Im Kesselboden 9 mit zwölf barrierefreien Einheiten plus Tiefgarage ab. Geplant sind auf dem Gemeindegrundstück Ein-, Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen. In der Sitzung am Dienstag stellte Architekt Till Fischer von AKFU-Architekten die Pläne für die Fläche vor.

Wie berichtet, musste der Bebauungsplan geändert werden, weil statt acht Wohneinheiten in einem Baukörper mit 340 Quadratmetern nun zwölf Wohnungen in einem Baukörper mit 500 Quadratmetern entstehen. Das Gemeindegrundstück ist insgesamt rund 4500 Quadratmeter groß, auf 1500 Quadratmetern wird gebaut. Auf dem Areal im Nordwesten, auf dem bereits jetzt auf einer befestigten Straße geparkt wird, sollen gemäß Fischer 13 Längsparkplätze entstehen. Die Straße dient gleichzeitig als Zufahrt, weil sich die Hochstadter Straße „laut Bauamt“ (Bürgermeister Michael Sturm) dazu nicht eignet.

Christian Zollner (FW) wünschte ausschließlich oberirdische Parkplätze. Angedacht waren 25 Stellplätze, davon zwölf in einer Tiefgarage, so Fischer. Das seien sieben mehr als für den sozialen Wohnungsbau in dieser Größenordnung vorgeschrieben. „Auch wenn wir nur 18 Stellplätze bereitstellen, bekommen wir nicht alle oberirdisch unter“, konterte Fischer. Peter Weiß (FW) hingegen tat es weh, „dass wir mit den Parkplätzen ins Grüne in Richtung Biotop rücken“. Es müsse kein einziger Baum weichen und die Straßenbreite werde sogar verringert, betonte Sturm. Pollok wunderte sich, dass „die Erschließung halb so groß ist wie das Grundstück selbst“. Außerdem forderte das Grünen-Mitglied, die Nutzung von regenerativen Energien für das Gebäude im Bebauungsplan vorzuschreiben – genauso wie die hellen Dachziegel, die Klaus Ebbinghaus (SPD) seit Jahren regelmäßig ins Spiel bringt. „Selbst bei voller Sonneneinstrahlung sind die Ziegel handwarm“, sagte er. Die dunklen würden hingegen „bei 200 Grad vor sich hin glühen“. „Kostet nix und bringt Klimaschutz“, resümierte er – und flugs waren die hellen Dachziegel in den Bebauungsplan eingearbeitet. Genauso wie die Installation von Wärmepumpen oder PV-Anlagen. Des Weiteren sollen die Grünzone im nördlichen Bereich von Im Kesselboden erweitert und die Parkplätze auf 18 reduziert werden.

Ein Problem stellt sich noch beim Carport auf dem Nachbargrundstück, dessen Nutzer zwar über den Gemeindegrund einparkt, aber kein Zufahrtsrecht besitzt. Bislang war das kein Problem. Jetzt rückt aber das Gebäude so nahe an den Carport heran, dass noch etwa 4,5 Meter zum Einparken bleiben, wie Andreas Lechermann (CSU) feststellte. Man habe bei der Genehmigung „nicht weit vorausgedacht“ und suche nach Lösungen, gestand Sturm.

Viel Lob erfuhr die Planung für den Radweg. Der wird von Hochstadt kommend bis zum Ende des Gemeindeareals verlängert und zweigt von dort an der Grundstücksgrenze nach Westen ab, sodass die Radler direkt auf den wenig befahrenen Grund Im Kesselboden gelangen und weiter in die Dorfmitte fahren können.

