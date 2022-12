Kita-Gebührenerhöhung verschoben

Teilen

Früher oder später werden die Kindergartengebühren in Weßling steigen. © Monika Skolimowska

Weßlings Gemeinderäte haben sich in ihrer Sitzung am Dienstag nicht auf eine Gebührenerhöhung für die Kinderbetreuungsplätze einigen können. Im Januar wird erneut beraten.

Weßling – Verhaltener Jubel am Dienstag aus den Zuschauerreihen der Eltern in der Weßlinger Gemeinderatssitzung: Vier Varianten der Gebührenerhöhung für die Kinderbetreuung zum 1. Januar 2023 lehnten die Räte ab. Allerdings ist aufgeschoben nicht aufgehoben, denn im Januar diskutiert die Ratsrunde über eine neu ausgearbeitete Gebührenerhöhung, die dann schon im Februar greifen könnte. Außerdem soll die Verwaltung ein einkommensabhängiges und somit sozial gerechtes Gebührenmodell erarbeiten.

Die Gehaltserhöhung der Kinderbetreuer empfanden die Gemeinderäte, Bürgermeister Michael Sturm sowie die Eltern als dringend notwendige „Wertschätzung ihrer Arbeit“. Dennoch schlagen die Mehrkosten ein zusätzliches Loch von rund 120 000 Euro in die Gemeindekasse, was mitunter dazu beiträgt, dass zur Kostendeckung knapp 1,6 Millionen Euro fehlen (wir berichteten). Höhere Gebühren ab Januar 2023 sollten zumindest teilweise Abhilfe schaffen, erklärte Sturm. Vor dem Beschlusspunkt ergriff Simone Wicher das Wort. Im Namen der Eltern lobte sie die vielen Betreuungsplätze in der Kommune, das gut ausgebildete Personal und den Umstand, dass die Gemeinde die Kinderbetreuung nicht fremd vergebe. „Deshalb sind wir Eltern auch bereit, unseren Teil zur Personalkostensteigerung aus dem Tarifabschluss 2022 beizutragen“, betonte sie. Stellvertretend für den Elternbeirat schlug sie vor, die Mehrbelastung auf Gemeinde und Eltern aufzuteilen, „also um 5,1 Prozent“, was 23 000 Euro mehr an Elternbeiträgen im Jahr und pro betreutes Kind fünf Euro pro Monat ausmachen würde. Ausgenommen waren die jetzt schon teureren Krippenplätze. Gegenüber dem Starnberger Merkur wies Mutter Ulrike Düringer darauf hin, dass der Freistaat mit einer noch nicht festgesetzten höheren „Betriebskostenförderung“ die Mehrkosten mittragen würde.

Bezüglich der Gebühren klafften die Meinungen in der Ratsrunde auseinander. Andreas Lechermann (CSU) sprach sich gegen die Beitragserhöhung aus und wollte die Mindereinnahmen durch Reformen reduzieren. Lilly Reik (FW) warnte davor, die gute Qualität der Betreuung anzutasten. Alleine schon, weil während der Pandemie die Kinder am meisten hätten zurückstecken müssen. Petra Slawisch (Grüne) war für eine Gebührenerhöhung, weil auch andere gemeinschaftliche und soziale Einrichtungen wie die Nachbarschaftshilfe, die Feuerwehr oder der Sportverein im Auge behalten werden müssten. Sie plädierte für eine „gehaltsabhängige Gebührenstaffelung“. Ein aufwendiges Projekt, das man erst zum Schulbeginn 2024 hinbekomme, wie Sturm zu Clemens Polloks (Grüne) Forderung sagte, statt der Gebührenerhöhung die sozialgerechte Gebührenordnung sofort auf den Weg zu bringen.

Anschließend sollten die Gemeinderäte über eine von vier möglichen Varianten abstimmen. Sowohl 5 beziehungsweise 20 Euro mehr für Kindergarten- und Hortplätze und gleichbleibende Krippengebühren als auch 10 beziehungsweise 20 Euro monatlich mehr für alle Betreuungsplätze lehnte die Ratsrunde ab. Nach einer nicht öffentlichen Besprechung stimmte die Ratsrunde zur Freude der Eltern schließlich gegen eine Gebührenerhöhung zum 1. Januar 2023. Nun soll die Verwaltung im Januar neue Varianten vorlegen. Eine davon könnte dann bereits im Februar greifen. Außerdem soll die Verwaltung ein „neues, sozial verträgliches Gebührenmodell“ ausarbeiten.

Michèle Kirner