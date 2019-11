Viele Bewerber für die vorderen Plätze

Die Grünen in Weßling sind bereit: Am Donnerstagabend stellten sie ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl auf.

Weßling – Viel mehr Leute hätten in den Nebenraum beim „Il Plonner“ in Oberpfaffenhofen keinen Platz gehabt: Weßlings Grüne konnten bei ihrer Aufstellungsversammlung am Donnerstagabend eine Menge Gäste begrüßen. Und auch die Listenplätze waren so begehrt, dass die Grünen ihr Reißverschlussprinzip, nachdem Frauen und Männer im Wechsel kandidieren, aufbrechen mussten. Bürgermeisterkandidat Sebastian Grünwald (28) führt als Jüngster die Liste an.

Zuerst aber ging’s um das Programm. Danach wollen Weßlings Grüne die Lebensgrundlage schützen, lokal und global. Weßling soll als dörfliche Gemeinschaft erhalten bleiben und eine Heimat für alle sein. Außerdem sehen sie die Gemeinde als Dienstleister, der mit gutem Beispiel vorangeht, was die Nutzung und Schutz von Ressourcen angeht. Über die Inhalte herrschte Einigkeit, nur über redaktionelle Änderungen diskutierte die Versammlung. Sie werden noch eingefügt, dann ist das Programm auf der Internetseite der Weßlinger Grünen nachzulesen.

Schließlich ging es zur Aufstellung der Liste für den Gemeinderat. Treue Mitstreiter wie Wolfgang Friess, der 2014 noch als Bürgermeisterkandidat antrat, fehlen. „Aber nur, weil er nach Gauting gezogen ist“, wie Grünwald erklärte. Dr. Willibald Carl, langjähriges Gemeinderatsmitglied, möchte nicht mehr zurück an den Ratstisch, von dem er sich erst 2017 verabschiedet hatte. Aber er steht als Ersatz zur Verfügung. Für ihn kommen neue Gesichter wie der Soziologe Simon Heimrath aus Hochstadt oder Brigitte Weiß, die als Vorsitzende von „Unser Dorf“ im Ort allen bekannt ist. Auf den ersten Plätzen finden sich die Gemeinderatsmitglieder Petra Slawisch, Clemens Pollok und Dr. Birka Camerer. Als Bindeglied zu den Landwirten sieht Grünwald den Tierarzt Dr. Peter Burger. Er ist stolz, dass in der Liste alle Ortsteile vertreten sind. „Alle wollen rein und mitmachen. Man spürt die Aufbruchstimmung.“

Die Liste: 1. Sebastian Grünwald, 2. Petra Slawisch, 3. Clemens Pollok, 4. Brigitte Weiß, 5. Helmut Böhm, 6. Dr. Birka Camerer, 7. Dr. Gerhard Hippmann, 8. Gerhard Müller, 9. Wolfgang Grünwald, 10. Franz Steiger, 11. Almut Kleist, 12. Simon Heimrath, 13. Barbara Maier-Steiger, 14. Franziska Heimrath, 15. Cornelia Rhomberg, 16. Robert Haidt, 17. Katrin Gossel-Scheuren, 18. Gisela Ruesch, 19. Dr. Peter Burger, 20. Ursula Bengel. Ersatz: Robert Reißig und Dr. Willibald Carl.