Kreativer Präsenzunterricht: Grundschule Weßling gewinnt Zivilcourage-Preis

Von: Tobias Gmach

Den Sonderpreis für Zivilcourage des Inner Wheel Clubs bekam die Grundschule Weßling im Merkur-Pressehaus in München verliehen. Schulleiterin Maria Streifinger (2.v.l.) nahm die Auszeichnung, begleitet von Bürgermeister Michael Sturm (3.v.r.), Lehrkräften, Elternbeiräten und Schülern, entgegen. © Oliver Bodmer

Wechselunterricht? Nicht mit uns, sagten sich die Verantwortlichen der Grundschule Weßling in der Corona-Hochphase – und unterrichteten die Kinder im Feuerwehrhaus oder im Sportheim. Für die im Landkreis einzigartige Initiative wurde die Schule nun ausgezeichnet.

Weßling/München – Mitten in der Schulstunde geht der Alarm los, Funksprüche sind zu hören, die Kameraden rücken zum Einsatz aus. Unterricht im Feuerwehrhaus – der Traum eines Grundschülers. Für einige aus Weßling wurde er wahr. Und sogar nur wegen einer Notsituation. Weil eine weltweite Pandemie es erforderte, dass Schüler im Abstand von 1,5 Metern zueinander sitzen müssen. Um diese staatliche Auflage zu erfüllen, gibt es in vielen Schulhäusern zu wenig Platz. Deshalb wurden in einer Corona-Phase bekanntlich die Gruppen verkleinert, die Kinder durften die Schulen nur abwechselnd besuchen, mussten teilweise daheim lernen. Aber nicht in Weßling. Dort starteten die Verantwortlichen der Grundschule die Initiative „Kein Wechselunterricht – Präsenzunterricht für alle!“ Für dieses Projekt, das nicht nur die Schulfamilie, sondern große Teile der Gemeinde zusammengeschweißt hat, gab es nun eine Auszeichnung.

Der Inner Wheel Club, der sich auf vielen sozialen Ebenen für die Gesellschaft einsetzt, verlieh am Freitagabend im Merkur-Pressehaus in München einen Zivilcourage-Preis. Beworben hatten sich 27 Grundschulen aus München und dem Umland, geehrt wurden zunächst drei – aus München, Dorfen und Tennenlohe. Die Weßlinger bekamen den Sonderpreis. Kultusminister Michael Piazolo betonte in seinem Grußwort, nicht nur Krankenpfleger, Ärzte und Polizisten, sondern auch Lehrer seien die heimlichen Helden der Pandemie. Roswitha Wenzl vom Inner Wheel Club sagte: „Während der Pandemie haben so viele Eltern auf die Lehrer geschimpft, obwohl uns ja alle das Thema so sehr bedrängt hat, und dann haben wir gesagt: Aber es gibt auch andere, die alles tun, damit ihre Kinder weiter positiv ihren Schulalltag leben können und die Eltern entlastet werden.“ Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, merkte an: „Die Pandemie hat einmal mehr gezeigt, wie intensiv Lehrer gefordert waren, unter schwierigsten Lern- und Lehrbedingungen das Wort der Kinder immer im Auge zu behalten und sie ganzheitlich im Blick zu haben.“

Schulleiterin: „Das habe ich noch nie erlebt“

Die Weßlinger Bewerbungsunterlagen hatten Förderverein und Elternbeirat eingereicht. Für Schulleiterin Maria Streifinger ist das der Beweis, wie groß die Wertschätzung auch nach Ende der Initiative noch ist. Als sie am 22. Februar 2021 anlief, als Streifinger wieder allen Schülern Präsenzunterricht ermöglichte, war die Rückmeldung überwältigend: „Die Eltern haben sich überschwänglich bedankt. Ich habe etliche, sehr nette Mails bekommen. Das habe ich in meinem ganzen Schulleiterdasein noch nicht erlebt.“

Die große Erleichterung war einfach zu erklären: Die Schulen waren lange ganz geschlossen gewesen, die Eltern mussten Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut beziehungsweise unter ein Dach kriegen. Manchen war das schlicht nicht möglich. Schüler mit Lernschwächen und Migrationshintergrund wurden abgehängt, dazu kamen technische Probleme, Stunden fielen komplett aus. Die psychische Belastung war groß. „Alle sind an ihre Grenzen gestoßen – auch die Lehrer. Und bei den Kindern sind soziale Kompetenzen verloren gegangen, weil sie nicht mehr beieinander waren“, erinnert sich Schulleiterin Streifinger. „Deshalb haben wir überlegt, wie wir alle wieder zusammen in die Schule kriegen.“

Vor allem sie selbst handelte vorausschauend, machte sich schon im Sommer 2020 Gedanken über Strategien. In Zeiten, als so mancher dachte, die Pandemie neige sich dem Ende zu. Bei der Lösungssuche half die Erkenntnis: Die einwohnermäßig relativ kleine Gemeinde Weßling hat viele große Räume, die vormittags nicht genutzt werden: im Sportclubheim, im Freizeitheim Hochstadt, im Pfarrstadel, den Theatersaal der Schule und eben den Schulungsraum im Feuerwehrhaus. Überall dort zogen Klassen ein und hielten die 1,5-Meter-Abstände ein. Die Hälfte der 230 Schüler war nicht mehr in den Schulhäusern Weßling und Oberpfaffenhofen – aber alle waren im Präsenzunterricht.

Innerhalb einer Woche stellte die Schule damals alles auf die Beine. Die Initiative, rückblickend betrachtet ein voller Erfolg, war eine riesige logistische Herausforderung. „Ich habe nicht geschlafen in der Nacht, bevor es losging“, sagt die Schulleiterin heute. Stühle und Bänke wurden auf Anhänger gepackt, noch schnell ein paar Dokumentenkameras besorgt, die außerschulischen Räume mit Technik ausgestattet, für jeden ein Sicherheitskonzept geschrieben. Dazu kamen der Austausch mit dem Schul- und Gesundheitsamt und die Umplanung der Schulbusroute. Streifinger fuhr anfangs selbst mit, um sicherzustellen, dass alles funktionierte. Eltern, FSJ-Kräfte und Praktikanten halfen mit, beaufsichtigten die Kinder.

Das alles, der Präsenzunterricht über ein halbes Schuljahr zwischen Februar und Juli 2021, war nur möglich, „weil wir alle in einem Boot saßen“, sagt die Schulleiterin. Die 53-Jährige glaubt seitdem noch mehr an das Motto „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“. Und an die Weisheit: „Aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du Schönes bauen.“

Mitarbeit: Marie-Theres Wandinger