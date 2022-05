Kritik an DLR-Ausbauplänen

Imposantes Forschungszentrum: das Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen (Bildmitte links) neben der Startbahn des Sonderflughafens. Oberhalb verläuft die A 96. Foto: DLR © DLR

Ein Roboter, der das Essen serviert, Kommunikation mit Astronauten im Weltall oder autonomes Fahren: Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt Oberpfaffenhofen (DLR) tüfteln Wissenschaftler an der Zukunft. Dafür muss der Standort ausgebaut werden. Das stößt auch auf Kritik.

Oberpfaffenhofen – Derzeit arbeiten 2000 Mitarbeiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen, bis 2040 könnten es bis zu 3200 Mitarbeiter werden. Entsprechend muss der Forschungsstandort aufgerüstet werden. Wie das aussehen könnte, stellten der stellvertretende Standortleiter Marius Bach und Architekt Stefan Hassenzahl Weßlings Gemeinderäten diese Woche vor. In der Runde stieß das Vorhaben allerdings wegen dem damit zusammenhängenden Siedlungsdruck und dem energetischen Ausbau auch auf heftige Kritik.

Die Ausbaupläne auf dem Gelände

Der Bebauungsplan für die zwölf Forschungsinstitute auf dem 24 Hektar großen Gelände stammt aus dem Jahr 1997 und muss angepasst werden. So soll das Forschungszentrum etwa ein dreigeschossiges Gebäude mit einem Betriebsrestaurant in dem „mitarbeiterstärksten Standort“ mit 500 Sitzplätzen ergänzen. Darin befindet sich ein größerer Konferenzraum „mit modernster Medientechnik“, erklärte Marius Bach auf Rückfrage des Starnberger Merkur. In dem Haus untergebracht seien noch Besprechungsräume, das School_Lab des DLR, eine Kaffeebar und eine Außenterrasse. Abgesehen davon zieht das Galileo-Kompetenzzentrum in einen Neubau ein, in dem „aktiv an der Entwicklung neuer Konzepte und Technologien für aktuelle und zukünftige Generationen von Satellitennavigationssystemen gearbeitet wird“, wie Standortleiter Zekeriya Ceyhanli berichtete. Ebenfalls geplant sind Parkdecks. Hassenzahl erwähnte ein Boarding House, das der Flughafenbetreiber für Besucher errichten könnte. „Die Pläne liegen derzeit auf Eis“, relativierte Bach.

Dieses Projekt bereitete Andreas Lechermann (CSU) Sorgen. Er verwies auf die „umliegenden Hotelbetriebe“, in denen bislang viele der Besucher untergebracht würden. Und er schloss sich Rasso von Rebay (FW) an, den die Prognose von 3200 Mitarbeitern bis 2040 alarmierte. Bürgermeister Michael Sturm erinnerte daran, dass bis dahin noch 18 Jahre vergehen. „Deshalb ist dieses Verfahren notwendig“, so Sturm und betonte, dass dort auch über den Tellerrand vom DLR geschaut werde.

Siedlungsdruck und Verkehr

Derzeit wohnen 70 der DLR-Mitarbeiter in Weßling und insgesamt 25 Prozent im Landkreis. Von Rebay schätzte, dass 2040 an die 600 Mitarbeiter im Landkreis leben wollten. Das bedeute „etwa 20 Kitagruppen oder Schulklassen, 1200 Wassereinheiten und steigender Verkehr auf den Straßen. Und das soll die Gemeinde stemmen“, sagte er und erinnerte daran, dass das DLR keine Gewerbesteuern zahle. Eine im Pfarrstadel vorgestellte Mobilitätsanalyse des DLR hatte ergeben, dass 70 Prozent der Belegschaft mit dem Auto anreise. „2040 werden es etwa 1300 Fahrzeuge sein“, rechnete von Rebay hoch. Bach beschwichtigte. Eine neue Betriebsvereinbarung ermögliche, dass derzeit rund 80 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice arbeiteten. Viele müssten dann auch nicht mehr standortnah wohnen. Außerdem lebe jetzt schon ein überwiegender Teil in München, Landsberg oder Augsburg. Von Rebay ließ nicht locker und befürchtete eine „in Vergessenheit geratene Planung der S-Bahn-Haltestelle Weichselbaum“. „Als Bundesbehörde könnten sie Einfluss nehmen“, fand er. „Wir sind dran“, versicherte Bach.

Von Rebay ging noch einen Schritt weiter: Er könnte sich ein Parkhaus für die Öffentlichkeit etwa bei Weichselbaum, statt auf dem Forschungsgelände vorstellen. Überdies kritisierte er die überschaubaren 15 Kinderbetreuungsplätze im Gelände. „Das ist nicht genug“, fand er. Bach verwies darauf, dass bislang „keine Warteliste entsteht, weil die meisten ihre Kinder wohnortnah unterbringen“. Er versprach, das Angebot bei Bedarf anzupassen.

Das Problem des Energieverbrauchs

Gerhard Hippmann (Grüne) griff den hohen Energieverbrauch des Forschungszentrums auf. Was dagegen unternommen werde, wollte er wissen. „Warum, wenn sich das DLR als Hauptziele Luft- und Raumfahrt sowie Verkehrs- und Energieforschung widmet, wird dann nicht in dieser Richtung für dieses Leuchtturmprojekt ,Klimaneutralität 2050‘ gearbeitet?“, hakte auch von Rebay nach. Ceyhanli sagte: „Das DLR ist im Energiemanagementsystem zertifiziert, was regelmäßige Audits und damit zusammenhängende Nachweise von Energiesparmaßnahmen nach sich zieht.“ Beauftragte für Nachhaltigkeit trieben zudem das Thema fahrradfreundlicher Betrieb oder Elektromobilität voran. Und auf den Neubauten seien Fotovoltaikanlagen vorgesehen. Ebenfalls möglich wäre ein autonom fahrender Bus, ergänzte Bach.

Am Ende warb der Standortleiter Süd mit den zusätzlichen Arbeits- und Ausbildungsplätzen des „größten Arbeitgebers im Landkreis“: „Im nahen Umfeld siedeln sich aufgrund der Präsenz des DLR außerdem zahlreiche DLR-Ausgründungen sowie forschungsnahe Privatunternehmen an.“ Wohnanlagen könne das DLR als öffentliche Einrichtung nicht bauen, denn es „dürfen keine Steuergelder fremd verwendet werden“, bedauerte er. Die Räte nahmen die Ausführungen zur Kenntnis.

Michèle Kirner