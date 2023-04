Krone-Farm weitet Angebot aus

Saisonstart in Weßling

Auf der Krone-Farm bei Weßling ist am Wochenende die neue Saison gestartet. Für dieses Jahr plant der Circus Krone dort weitere Attraktionen.

Weßling – Bei schönstem Sonnenschein eröffnete die Krone-Farm am Samstagnachmittag ihre Saison. Rund 400 Besucher, meist Mütter und Väter mit kleinen Kindern, kamen zum Eröffnungstag in das weitläufige Freigehege bei Weßling, das eine Art Seniorenresidenz für betagte Tiere des Circus Krone ist, und nahmen zum ersten Mal in diesem Jahr an einer Führung durch das 120 000 Quadratmeter große Areal teil.

Es gab viele Tiere zu sehen und zu streicheln. Nach der spektakulären Raubtierprobe mit Star-Dompteur Alexander Lacey durften die Besucher sogar die Tiger füttern. Dazu gibt es für die Kleinen einen Streichelzoo, den Kinderspielplatz, Hüpfburgen, Hüpfkissen, eine Riesenrutsche, Laufkugeln und Eselreiten. Insgesamt 100 Tiere werden auf der Krone-Farm betreut, darunter auch Exoten wie Kamele, Dromedare, Lamas, Tiger und Löwen. Kinder können sich frei bewegen, denn das Anwesen ist rundherum gut gesichert.

Für die laufende Saison hat der Zirkus die Spielmöglichkeiten weiter ausgebaut. Es wurden zusätzliche Hüpfburgen angeschafft und mit der neuen „Slip-Line“ kann sich jeder ab sofort wie Tarzan fühlen und zwischen zwei Gehegen hin- und herschwingen. Hinzugekommen ist auch ein Meerschweinchen-Gehege mit 30 Tieren, die gefüttert und gestreichelt werden dürfen. Eine neue, große Kletteranlage ist bestellt und soll noch in dieser Woche montiert werden.

Neu dekoriert wurde das Krone-Museum. Es zeigt jetzt zusätzlich ein originalgetreues Modell des Tourneezirkus sowie weitere Kostüme, Plakate und Requisiten. Auf neu installierten Bildschirmen im Hüpfburgzelt und im Museum werden Dokumentarfilme zu Alltag und Historie des Circus Krone gezeigt. Für den Biergarten wurde ein erhöhter Boden gebaut, sodass Gäste auch bei schlechter Wetterlage sauber und trocken sitzen können.

„Statt des Ponyreitens bieten wir in dieser Saison Eselreiten an, auf unseren beiden großen Eseln Theo und Peter“, erklärte Frank Keller, der seit 1989 Tierschutzbeauftragter im Circus Krone ist und auch die täglichen Führungen macht. In den Pfingst- und Sommerferien bietet die Farm zusätzlich ein Kinderzaubertheater an. Zauberer Dennis Rush will täglich zu den Öffnungszeiten ein bis zwei Vorstellungen geben.

Es ist heuer das vierte Jahr, in dem die Familie Krone ihren privaten Rückzugsort der Öffentlichkeit zugänglich macht. Die Idee dazu war den Zirkusleuten in Zeiten von Corona gekommen, als Vorstellungen in geschlossenen Räumen nicht mehr möglich waren. Im Freien und mit dem nötigen Abstand konnte zumindest etwas Geld für den Unterhalt von Tieren und die Bezahlung der Artisten verdient werden. Auf diese Weise war der Circus Krone in der Lage, trotz der Pandemie alle Mitarbeiter zu halten. Kein Tier musste abgeben werden.

„In Krisenzeiten haben es Zirkusse in Deutschland besonders schwer, denn sie gelten nicht als kulturelle Einrichtungen und werden auch nicht mit öffentlichen Mitteln gefördert“, sagte Keller. 3000 Euro kostet die tägliche artgerechte Versorgung und Pflege der Tiere auf der Krone-Farm. Die Öffnungszeiten finden sich im Internet auf kronefarm.com. Der Eintritt kostet 15 Euro für Erwachsene, ermäßigt zehn Euro.

ALEXANDRA JOEPEN-SCHUSTER