Kümmerer für Seniorenbeirat gesucht

In Weßling soll es einen Seniorenbeirat geben. Dafür werden Interessierte gesucht. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Gemeinde Weßling will einen Seniorenbeirat installieren. Wer mitmischen will wird gebeten, sich bei Seniorenreferent und Gemeinderat Claus Angerbauer zu melden.

Weßling – Barrierefreiheit, Pflege oder Wohnen im Alter: In einer immer älter werdenden Gesellschaft sind das wichtige Themen der Kommunen. Aus diesem Grund sprach sich Weßlings Gemeinderat schon vor eineinhalb Jahren einstimmig für die Einführung eines Seniorenbeirats aus. Jetzt sollen der Beirat auf die Füße gestellt und Kümmerer angeworben werden.

„Eingeschränkte Mobilität, schlechter Hören, schlechter Sehen – wir werden alle älter und sind an einem gewissen Punkt davon betroffen“, sagt SPD-Gemeinderat und Seniorenreferent Claus Angerbauer im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „In Sachen altersgerecht und behindertengerecht ist so manches deckungsgleich“, betont er. Der blinde Musiker setzt sich in der Ratsrunde für Inklusion ein und hebt diesbezüglich stets die Hand. Verlässlich pocht er auf Barrierefreiheit, wenn Bauprojekte im Rahmen bezahlbarer Wohnraum der Kommune oder vom Verband Wohnen diskutiert werden. Und dass Räume so konzipiert sind, dass Senioren-Wohngemeinschaften möglich sind. „Es geht darum, dass wir den Menschen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sichern“, so Angerbauer.

Freilich sei heutzutage der barrierefreie Zugang etwa bei öffentlichen Toiletten im Behindertengleichstellungsgesetz vorgeschrieben. Aber es gebe immer noch genügend Dinge, die gerne mal vergessen gehen. „Das können defekte Bänke sein oder Wege mit Stolperfallen“, so Angerbauer. Oder Betrügereien wie der Enkeltrick, „denn auf die Panikanrufe fallen immer noch viel zu viele rein“, findet Angerbauer. Darum ging es auch in einem gut besuchten Vortrag zum Thema kürzlich im Seehäusl, erzählt Angerbauer, der die Veranstaltung mit der Nachbarschaftshilfe organisiert hatte.

Damit die Senioren in ihrem Sinne in der Gemeindepolitik mitmischen können, stellten SPD und CSU schon vor zwei Jahren einen Antrag für einen Seniorenbeirat, den das Gremium im Herbst 2021 einstimmig abnickte. Zur Gründung sind zwei Vorstandsmitglieder und drei Beisitzer ab 60 Jahren notwendig. Gewählt werden sie vom Gemeinderat. Diese vertreten laut Satzung in der Kommune die Senioren, beraten den Gemeinderat oder arbeiten Anträge aus. Interessierte sollen sich im Weßlinger Rathaus oder bei ihm melden, betont Angerbauer.

Michèle Kirner