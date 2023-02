Liebevolle Betreuung seit 30 Jahren

Teilen

Auch Spiele sind fester Bestandteil des Konzepts der Weßlinger Tagespflege, die von Julia Hager (3.v.l.) geleitet und heuer 30 Jahre alt wird. Das Schlimmste, das man sagen kann, ist: Das wird schon wieder! Julia Hager über den Umgang mit Alzheimer-Patienten © Aj

Seit 30 Jahren finden pflegebedürftige Menschen in Weßlings Tagespflege Betreuung und Gesellschaft. Leiterin Julia Hager (51) arbeitet dabei eng mit Ärzten und Therapeuten zusammen – und hat ein Netzwerk an helfenden Händen aufgebaut.

Weßling – Fröhliches Lachen dringt bis vor die Eingangstüre im Weßlinger Höhenrainäcker 29. Drinnen sitzen die Tagesgäste mit zwei Pflegerinnen im Kreis und wirbeln mit einem bunten Tuch einen Ballon in die Luft. Unter ihnen ist Anna Endesfelder, die heute ihren 87. Geburtstag feiert. Kurz darauf trägt ein Gast zehn Eier in die Küche, die er mit einem Praktikanten beim Bauern geholt hat. Die Patienten sollen sich möglichst viel und frei bewegen können, betont Tagespflegeleiterin Julia Hager. Heuer feiert die Einrichtung der NBH ihren 30. Geburtstag.

Die große Freiheit für die Gäste der Tagespflege ist möglich, weil zahlreiche Freiwillige die Einrichtung unterstützen. Julia Hager erzählt vom Musikkreis oder einer 95-Jährigen, die die Herrschaften mit Sitzyoga in Schwung bringt. Begonnen hat alles 1993 im kleinen Pavillon im Höhenrainäcker „mit wenigen Pflegerinnen und ein paar Freiwilligen“, sagt Hager. Von Anfang an unter dem Dach der NBH, in deren Vorstand Hager als Beisitzerin aktiv ist. „Wenn sich der soziale Geist der Nachbarschaftshilfe mit professioneller Pflegefachqualität verbindet, entsteht, was wir hier haben“, beschreibt sie die Zusammenarbeit.

Geöffnet war die Einrichtung einst zwei Tage, und nach Einzug in die Zwei-Zimmer-Wohnung am Höhenrainäcker vier Jahre später fünf Tage die Woche. Ziel war und ist es, „dass ältere, pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich zu Hause wohnen können“, erklärt Hager. Und sie „aus ihrer Isolation zu holen, um den Tag in Gemeinschaft zu erleben“.

Das Team ergänzen vier Fahrer, die „ein sehr wertvolles Bindeglied zum Gast und dem Zuhause sind, eine Einkäuferin und ehrenamtliche Betreuerinnen“. Nach Absprache mit den Ärzten regeln die inzwischen acht angestellten Pflegerinnen die Medikamentengabe oder motivieren die Patienten zu verschriebenen Übungen. Denn Hausärzte und Therapeuten behandeln ihre Patienten direkt in der Tagespflege. Eingefädelt hat Julia Hager dies vor zwei Jahren, als sie die Leitung übernahm. Die Angehörigen werden mit der Pflege entlastet und fortlaufend über mögliche Hilfen beraten. 2021 konnte die Tagespflege die Nachbarwohnung dazunehmen und die Räume auf 120 Quadratmeter erweitern. „Ein Glücksfall“, freut sich Krankenschwester Hager, die nach Fortbildungen in Weßlings Tagespflege ihre Berufung gefunden hat.

Von ursprünglich sechs werden aktuell zehn bis elf Gäste täglich versorgt. Ungern denkt Hager an die pandemiebedingte Schließung zurück, die ihre Gäste und die Angehörigen „sehr hart getroffen hat“. Viele Patienten litten an Alzheimer – eine Diagnose, die Angehörige und Erkrankte gleichermaßen treffe. Hager berichtet über eine verzweifelte Betreute: „Julia bitte hilf mir, ich verliere mein ganzes Gehirn.“ Was tun? „Das Schlimmste, das man sagen kann ist: Das wird schon wieder!“, weiß Hager. „Ich tröstete sie mit: Wir sind da und lassen Dich nicht allein.“

Hager bedankt sich für die „super Unterstützung von Gemeinde und Spendern“ – und bei „einem Freund der Tagespflege, Altbürgermeister Michael Muther“. Verschlimmert hat sich über die Jahre die Bürokratie. Vor Hager liegt ein dicker Ordner, in dem jeder Handgriff dokumentiert ist. „Nur was geschrieben ist, wurde auch wirklich gemacht“, so laute das Motto. Die Digitalisierung könnte das Dokumentieren vereinfachen – aber ihre Software sei nicht kompatibel. Frustrierend sei, dass „unsere kleine Pflegeeinrichtung immer mit knappem Budget kalkulieren muss“.

Ansonsten ist Hager glücklich über den Ist-Zustand „mit einem Top-Team, einem Aufenthaltsraum und Ausruhbereich mit modernen Sitz- beziehungsweise Liegestühlen und drei Toiletten“. Ein Problem sei die Akustik. „Viele hören schlecht und reden sehr laut“ – die Lautstärke gehe allen an die Substanz. Eine Dämmung würde helfen, sagt Hager und bittet um Spenden, bevor sie schließlich die Torte für das Geburtstagskind anschneidet und sich wieder ihren Gästen zuwendet. (mk)