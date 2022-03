Malen gegen Sorgen und Ängste: NBH Weßling setzen mit Friedenstauben ein Anti-Kriegs-Zeichen

Malen gegen die Ängste, gegen den Krieg und für eine gute Sache (v.l.): Johanna Neubauer-da Luz, Lara Borst, Brigitte Borst, Petra Wiedemann, Birgit Scheibenpflug, Joelle Kirch, Mara Dellinger, Ulrike Roos und Gisela Leprince. © Andrea Jaksch

Es ist eine Aktion gegen den Krieg in der Ukraine. Eine Aktion für die möglichst schnelle Rückkehr des Friedens. Im Seehäusel in Weßling trafen sich rund 20 Freizeitmaler, um mit ihren Kunstwerken einen Beitrag gegen das Leid in der Ukraine zu setzen.

Weßling - Im Seehäusel in Weßling trafen sich am Samstag rund 20 Freizeitmaler, die mit ihren Kunstwerken einen Beitrag gegen das Leid der ukrainischen Bevölkerung setzen wollten – und gleichzeitig ihren eigenen Ängsten vor einem Dritten Weltkrieg begegneten. „Man muss dem Krieg etwas entgegensetzen“, erklärte die Initiatorin der Aktion, Ulrike Roos, von der Nachbarschaftshilfe.

Und so antworteten die Kreativen mit Schutzengeln und Friedenstauben auf Panzer und Bomben. Bereits seit einigen Jahren lädt die pensionierte Lehrerin zum Malen ins Seehäusel. Unter ihrer Aufsicht greifen Jung und Alt aller Kulturen zu Pinsel, Buntstift, Schere und Stempelkissen. Dann bahnte sich Russlands Einmarsch in der Ukraine an – und Ulrike Roos regte ihre Schüler an, ihre persönliche Variante von Picassos Friedenstaube zu Papier zu bringen.

Friedenstauben wie diese haben die Freizeitmaler im Seehäusel gestaltet. © Privat

Geplant ist, dass auch die Kinder von ukrainischen Flüchtlingen in Zukunft in der Kunst ein Ventil für ihre traumatischen Erlebnisse finden sollen. Bereits in der Flüchtlingskrise hatte Ulrike Roos mit Kindern der Menschen, die nach Deutschland geflohen waren, gemeinsam gemalt. Seit 2015 arbeitet sie eng mit den Flüchtlingshelfern in Herrsching zusammen, darunter mit Johanna Neubauer-da Luz, die auch in der Malgruppe mitwirkt. Sie gibt Flüchtlingskindern Nachhilfe – und berichtete am Samstag, dass mit Russlands Angriff auf die Ukraine überwunden geglaubte Ängste zurückgekehrt seien. „Die Kinder fragen mich: Wird es wieder Krieg geben?“, sagte Neubauer-da Luz. Und sie erzählte von einer syrischen Familie, die schon ihre Koffer gepackt habe.

Neben ihr saß eine Kunsttherapeutin. „Es tut gut, aktiv etwas für die Menschen in der Ukraine zu tun“, sagte sie – und Birgit Scheibenpflug daneben nickte. Für die 1941 Geborene sind die Nächte noch real, die sie mit ihrer Mutter und den sechs Geschwistern im Keller kauerte, während Bomber über sie hinwegflogen. Zum ersten Mal dabei war Brigitte Borst mit Tochter Lara. „Ich freue mich darauf, Schutzengel zu zeichnen“, sagte die Achtjährige. Das war an diesem Wochenende das neue Thema, das auch Gisela Leprince umsetzte – obwohl sie sich „zu 100 Prozent für untalentiert“ halte, wie sie sagte. Die Kreativität helfe ihr gegen ihre Sorgen, sagte sie und erzählte, dass sie den Fernseher ausgeschaltet habe, weil sie die Bilder nicht mehr ertrage. „Ich informiere mich über Zeitung und Radio.“

Friedenstauben wie diese haben die Freizeitmaler im Seehäusel gestaltet. © Privat

Derweil bangt Ulrike Roos um den Autor Viktor Pedak, der nur 50 Kilometer vom angegriffenen Kernkraftwerk Saporischschja entfernt lebt. „Er sollte am vergangenen Sonntag mit dem Flieger nach Deutschland reisen“, berichtete sie. Das klappte nicht mehr. Und die Ausreise mit dem Zug war für den 80-Jährigen und seine Frau bislang nicht möglich. „Die Züge sind restlos überfüllt.“

Die Karten, die in der Malgruppe entstehen, sind ein Tropfen auf den heißen Stein – darüber waren sich alle einig. Dennoch: Der Verkauf der Postkarten ist im Parkettladen und im Amselcafé geplant. Der Erlös fließt ohne Abzug an eine Ukraine-Hilfe. Wer mitmachen möchte oder eine Möglichkeit kennt, Ulrike Roos’ ukrainischen Freund zu helfen, das Land zu verlassen, schreibt eine E-Mail an roosrosen@yahoo.com.