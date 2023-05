Mehr Sicherheit für alle Radler

Von Hanna von Prittwitz schließen

„Radeln für einen sichereren Schulweg“ – unter diesem Motto schwangen sich am Samstag in Weßling rund 60 kleine und große Radler für eine Demo in den Sattel.

Oberpfaffenhofen – Pünktlich trudelte die bunte Schar am Samstagmittag beim Schulhaus in Oberpfaffenhofen ein. Sandra Bonelli vom Mobiliätswendeverein Weßling hatte zum zweiten Mal alle Kräfte mobilisiert und auf Aufruf des Aktionsbündnisses „Kidical Mass – Straßen sind für alle da“ eine gemeinsame Fahrt durch den Ort organisiert. Dabei drängt das Thema in Weßling derzeit besonders: Im September will die Gemeinde ihr neues Schulhaus eröffnen. Bei der Verkehrswegeführung liegt in den Augen der Eltern jedoch noch einiges im Argen.

Klingelnd setzte sich die fröhliche Schar in Oberpfaffenhofen in Bewegung, flankiert von zwei Polizeifahrzeugen. Am Rathaus vorbei rollten die Teilnehmer bis zum Aldi-Kreisel und wieder zurück. Beim Maibaum gab es eine kleine Pause, in der die Kinder zu ihrer großen Begeisterung die Polizeiautos von innen anschauen durften. „Die Zusammenarbeit mit der Polizei war wieder sehr positiv“, freute sich Bonelli. Die Demo endete mit einer Kundgebung auf dem Schulhof in Oberpfaffenhofen. „Es war super, und wir werden das im kommenden Jahr wieder machen“, kündigte Bonelli an.

In keiner anderen Gemeinde im Landkreis findet eine Demo dieser Art statt. Dabei beteiligten sich an den Aktionstagen im Mai deutschlandweit laut Aktionsbündnis in 500 Orten mehr als 150 000 Menschen. „Es ist natürlich schon ein Aufwand“, räumt Bonelli ein. Aber dieser stünde in keinem Verhältnis zum Effekt und auch zum Spaß. Vor Kurzem habe es erstmals auch in Grafrath eine „Kidical Mass“ gegeben, „das war auch ein großer Erfolg“.

Bonelli, deren drei Kinder und Ehemann Vittorio am Samstag mit von der Partie waren, ist selbst leidenschaftliche Radlerin von Kindheit an. „Ich bin ab der zweiten Klasse in Bad Aibling immer in die Schule geradelt. Mir war die Unabhängigkeit wichtig, obwohl es dort auch gefährliche Stellen gab“, sagt sie. Kinder würden durch das Radfahren selbstständiger und selbstbewusst, „sie bewegen sich mit Freude“. Um so wichtiger sei die Sicherheit der Radler, und zwar aller.

Um den zukünftigen Schulweg zum neuen Weßlinger Lernhaus macht sie sich jedoch Sorgen. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im September 2022 seine Entscheidung, die Ettenhofener Straße zu einer Fahrradstraße zu machen, wieder gekippt. Auch die Überlegung, die Unterführung beim Schulhaus für den Autoverkehr zu schließen, sei ad acta gelegt. „Da gibt es ein paar Stellen, da frage ich mich schon: Wie soll das gehen?“, sagt Bonelli.

Bei der abschließenden Kundgebung sprach neben Bonelli auch Harald Kirsten, Kreisvorsitzender der ÖDP Starnberg. Es gehe bei der Diskussion nicht um Gewinner und Verlierer. „Wir wollen, dass alle Gewinner werden.“ Aufs Rad zu steigen, könne auch als Gewinn wahrgenommen werden, flexibel und an der Luft zu sein und sich zu bewegen. Das Auto sei eine gute Erfindung – „für den richtigen Einsatz“.