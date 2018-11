Mindestens neun Anrufe von falschen Polizisten

Falsche Polizeibeamte versuchten in Gauting und Weßling Bürger hereinzulegen. Doch die Einwohner reagierten vorbildlich.

Gauting/Weßling – Sie lassen nicht locker: Erneut haben falsche Polizeibeamte versucht, Landkreisbürger am Telefon hereinzulegen. Nach Angaben der zuständigen Polizeiinspektionen fiel aber niemand auf den Trick herein. Die Polizei Gauting berichtet von sechs Betrügeranrufen am Mittwoch zwischen 13.30 und 20.27 Uhr. „Alle Angerufenen reagierten vorbildlich und beendeten umgehend die Gespräche“, berichtet Dienststellenleiter Ernst Wiedemann. In Weßling wurden nach Angaben der Polizei Herrsching mindestens drei Bürger von den falschen Beamten angerufen. Die Anrufe erfolgten am Mittwoch zwischen 20.45 und 21 Uhr. Es meldete sich jeweils ein Mann, der teilweise ausländischen Akzent sprach, sagt Polizeichef Erich Schilling. Telefonnummern wurden in diesen Fällen keine angezeigt.