Fischerstechen in Weßling: Mit Gummifisch auf dem Kopf zum Sieg

Je origineller, je besser: Die Teilnehmer hatten sich beim Fischerstechen in Weßling bunt verkleidet. Der Fisch auf dem Kopf von Hannes Lindhuber (Mitte, hinter den Eishockeyspielern) brachte im gewissermaßen den Sieg. © Photographer: Andrea Jaksch

32 Teilnehmer haben beim Fischerstechen auf dem Weßlinger See mitgemacht - in teils aberwitzigen Kostümen. Am Ende siegte Erfahrung über Jugend.

Weßling – Drei Frauen und 29 Männer traten am Sonntag beim Fischerstechen in Weßling gegeneinander an. Der neue Steg am Kiosk am Wasserhäusl war brechend voll von Zuschauern. Große und kleine Fans feuerten die kostümierten Wettbewerber an, musikalisch begleitet von „Dampfblos’n“ aus Machtlfing. Knallblaue Perücke, neongelbes Röckchen, violette Schmetterlingsflügelchen – die eher kräftig gebauten Teilnehmer wagten sich knallig bekleidet auf die wackeligen Planken.

Beim Fischerstechen gibt es keine Klassen: Alter, Geschlecht, Gewicht – darauf kommt es nicht an. Die Gegner werden ausgelost. Wer ist im Vorteil – die Schweren, die Leichten, die Beweglichen? Das Publikum fachsimpelte über alle Varianten der Wettbewerber. Die drei Fischerinnen hatten eine leichtere Lanze bekommen, „um das Kräftegleichgewicht auszugleichen“, erklärte Niklas Rebhahn von der Skiabteilung des SC Weßling, die das Fischerstechen wieder organisierte, nachdem es die vergangenen beiden Jahre der Pandemie zum Opfer gefallen war.

Manche schienen an der Planke zu kleben

Mit einer 3,50 Meter langen Lanze bewaffnet, versuchten sich die Teilnehmer von der am Ruderboot befestigen Planke ins Wasser zu stoßen. Tapsend, balancierend, tänzelnd, bei vielen endete das Stechen nach kurzem Gewackel schnell mit einem Sturz in den See, andere klebten geradezu an der Planke fest und waren durch fast nichts aus dem Gleichgewicht zu bringen: „Der Lenny sticht hin und der Max wackelt net amal“, kommentierte das Moderator Georg Reik.

Lenny Reik (18) wurde am Ende dennoch Dritter. Ein Fischer stolperte derweil nach hinten ins Ruderboot und brachte es unter dem Gejohle des Publikums fast zum Kentern. Lange sah es danach aus, als würden die jungen, durchtrainierten Eishockeyspieler den Fischerkönig untereinander ausmachen, bis sich langsam, aber sicher die Ü-45-Fraktion durchsetzte: Hannes Lindhuber (45), in blauer Badehose und mit Gummifisch auf dem Kopf, gegen Titelverteidiger Sandy Heidinger (54), im Tigernegligé, standen sich im Finale gegenüber.

Und ab ins Wasser: Auch beim Fischerstechen auf dem Weßlinger See muss einer der beiden Duellanten nass werden. © Andrea Jaksch

„So etwas hat der Weßlinger See noch nicht gesehen“, kommentierte Georg Reik den epischen, nervenaufreibenden Endkampf der beiden Giganten. Keiner wollte fallen, zwei Pausen mussten Kämpfer und Ruderer einlegen, so lange zog sich die entscheidende letzte Runde hin, bis der Fischkopfige dem Leichtbekleideten die Lanze in die Seite stieß und ihn in den See beförderte. Der unterlegene und damit zweitplatzierte Titelverteidiger Sandy Heidinger erhielt den Preis für die beste Verkleidung. Siegesgewiss hatte er vier grelle Outfits vorbereitet, darunter das knappe Tigernegligé, mit dem er den Endkampf bestritt.

Brachte der Fisch auf dem Kopf Glück?

Die Krone des Weßlinger Fischerkönigs darf nun bis zum nächsten Jahr Hannes Lindhuber tragen, der allen Beteiligten und Organisatoren dankte und zum Schluss seinen Trick verriet: „Wenn du einen Regenschirm mitnimmst, dann regnet es sicher nicht, wenn du dir einen Fisch auf den Kopf setzt, dann wird der sicher nicht nass und du fällst nicht rein.“ Hat funktioniert. jad