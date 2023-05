Mit „SAMi“ klimabewusster zur Arbeit

Von Peter Schiebel schließen

Ein neues Mitfahrerportal mit dem Namen „SAMi“ soll die perfekte Ergänzung sein zu Bus, Bahn und Rad. Die Gemeinden Weßling und Gilching, die VR-Bank und das DLR sind schon mit im Boot.

Gilching/Weßling – Im Landkreis gibt es seit diesen Tagen ein neues Mitfahrportal. „SAMi“ steht für „Starnberg Ammersee Mitfahren“ und richtet sich speziell an Arbeitgeber und deren Mitarbeiter. Denn bei „SAMi“ fahren Kollegen mit Kollegen. „SAMi ist eine perfekte Ergänzung zu Bus, Bahn und Rad und ein weiterer wichtiger Schritt, um den Autoverkehr zu reduzieren“, betont Annette von Nordeck von der landkreiseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft gwt, die bei dem Projekt mit im Boot ist.

Das Prinzip ist relativ simpel. Wer bei einem der teilnehmenden Arbeitgeber beschäftigt ist, kann sich bei „SAMi“ registrieren und in dem Portal eingeben, wann er von wo nach wo fährt – oder wann und wo er mitfahren möchte. Personen mit der gleichen Strecke und der gleichen Zeit werden „gematcht“, also miteinander in Kontakt gebracht. „Wer sich gleichzeitig als Fahrer und Mitfahrer anmeldet, hat größere Chancen, gematcht zu werden“, erklärt Barbara Koch von dem Seefelder Unternehmen „STEPMobility“. Sie ist studierte Mobilitätsmanagerin und bei dem vor sechs Jahren gegründeten Start-up federführend für das Projekt verantwortlich. Die reine Teilnahme an SAMi ist für die Arbeitnehmer kostenlos. Bei Fahrten zahlt der Mitfahrer maximal 15 Cent pro Kilometer – „bar oder per Paypal“, erklärt Barbara Koch. Das Geld erhält der Fahrer.

Mit dabei sind bislang vier Arbeitgeber: als kleine Einheiten die Gemeinden Gilching und Weßling, dazu das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen mit rund 2000 Beschäftigten und die VR-Bank Starnberg Herrsching Landsberg, die knapp 400 Mitarbeiter zählt. Wie viele von ihnen sich bereits registriert haben, kann Barbara Koch noch nicht sagen. „Verlässliche Zahlen werden wir erst in zwei bis drei Wochen haben“, erklärt sie und verweist zum Beispiel noch auf Schulungen und Informationsveranstaltungen, die bei den Arbeitgebern laufen. Weitere Firmen sind aber herzlich willkommen. „SAMi darf und soll wachsen“, sagt die Mobilitätsmanagerin.

Für die gwt ist „SAMi“ bereits ein wichtiges Projekt. „Insbesondere in den ländlichen Regionen müssen die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem eigenen Auto zum Arbeitsplatz fahren“, erklärt Prokuristin Annette von Nordeck. „Der Pendelverkehr wird damit zu einem wesentlichen Treiber des Ausstoßes von CO2.“ Und schaue man in die Autos, dann sehe man meistens nur eine Person, sagt sie. „Die schnellste und einfachste Möglichkeit, vorhandene Autos besser zu nutzen, Kosten für alle zu senken und die CO2-Emission zu halbieren oder sogar auf ein Viertel zu reduzieren, heißt, miteinander fahren.“ Unterstützung kommt auch vom Unternehmerverband UWS, der das Projekt in einer Rundmail seinen Mitgliedern vorstellt und die gwt-Mitteilung weiterleitet. Darin heißt es: „Es freuen sich alle, wenn sich weitere Arbeitgeber in der Region von dieser Idee begeistern lassen. Denn durch Mitfahren können auch Verbindungen entstehen und vielleicht noch mehr wertvolle Ideen.“

Ähnliche Projekte wie SAMi hat „STEPMobility“ bereits umgesetzt: im Landkreis Weilheim-Schongau unter der Abkürzung MiO („Mitfahren im Oberland“) und in der Region Würzburg/Schweinfurt unter MAX („Mobil. Alternativ. Flexibel.“).