Neue Weßlinger Schule: Möbel und Kisten sind gelandet

Hausmeister und Helfer beim Einräumen des Werkraums der neuen Grundschule (v.l.): Sepp Koller, Mursal Aygün, Johann Sponner, Dejan Baskovski und der neue Grundschulhausmeister Thomas Theobald. © dagmar rutt

Die erste Konferenz in der neuen Weßlinger Schule haben die Lehrer schon gehalten. Der Unterricht dort beginnt nächsten Dienstag.

Weßling – Auf der Zielgeraden wird es nun doch noch mal spannend beim Umzug in die neue Grundschule Weßling, aber auch nur, was die Anlagen und Bauten ringsum betrifft. Wie Projektleiter Florian Zarbo gestern berichtete, wird es wohl nun doch ein bisschen länger dauern, bis die sanierte Unterführung am Steinebacher Weg mit Fahrzeugen befahrbar ist. Abgesehen davon: Die Möbel sind drin in der Schule, die Kisten werden ausgepackt, am 12. September kann es für die gesamte Schulfamilie losgehen.

Hausmeister und Helfer sind in diesen Tagen noch damit beschäftigt, die Kisten auszupacken, die aus den Schulhäusern Weßling und Oberpfaffenhofen herangekarrt wurden. Das Schulhaus steht voller Möbel in allen Farben, die Böden sind nicht mehr abgedeckt, es schaut schon richtig wohnlich aus. Draußen in den Anlagen verlegen Arbeiter noch Pflaster, der Meilinger Weg sollte diese Woche auf jeden Fall fertig und freigegeben werden. Bis zum Schulanfang sollen die Kinder auch zu Fuß, mit Rädern oder Rollern die Unterführung nutzen können, nur Fahrzeuge können noch nicht durchfahren, sagte Zarbo.

Neuer Hausmeister ist der Weßlinger Thomas Theobald. Er ist verantwortlich für die neue Grundschule und die Turnhalle. Die bisherigen Hausmeister Sepp Koller und Mursal Aygün kümmern sich dem Vernehmen nach um die anderen Liegenschaften der Gemeinde, also derzeit vor allem um die alten Schulgebäude. Offiziell beginnt die Schule zwar erst nächsten Dienstag, doch schon am Mittwoch kamen die Lehrerinnen und Lehrer in den Genuss der neuen Räume: Es findet eine erste Konferenz im Schulhaus statt.

Unterführung neben Neubau noch nicht ganz fertig

Dass die Unterführung noch nicht ganz fertig ist, betrübt Zarbo nicht sonderlich. Personalbedingt habe die ausführende Firma den Bauzeitenplan wohl nicht ganz einhalten können, sagte er. „Während der Sanierung ist ja auch immer wieder mal was aufgetaucht, was länger gedauert hat.“ Eine offizielle Eröffnung der Schule, auch Lernhaus genannt, soll erst stattfinden, wenn sich die Schulfamilie an das Gebäude gewöhnt und eingelebt hat. Insgesamt hat die Schule rund 18,5 Millionen Euro gekostet. Ukraine-Krieg und die gestiegenen Energie- und vor allem Holzpreise hatten die Kosten um rund 5,5 Millionen Euro erhöht. (hvp)