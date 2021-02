Neue Songs von Jakob Mühleisen: Inspiration holte er sich in Venedig, Wien und an der Tankstelle

Jakob Mühleisen kann mit seinen 20 Jahren als Musiker viel vorweisen: Kürzlich erschien die vierte EP – warme, eingängige Gitarrensongs, die sich mit Reisen in Pandemie-Zeiten und den kleinen Dingen beschäftigen. Heuer will der Weßlinger seine Album-Trilogie vollenden.

Weßling – Wenn man als Musiker schon nicht auf Tour gehen kann, holt man sich das Tournee-Gefühl eben an der Gilchinger Allguth-Tankstelle. Genau das hat Jakob Mühleisen, 20, Singer-Songwriter aus Weßling, getan. Wenn er von dem Novemberabend erzählt, betont er, wie merkwürdig das jetzt klingen muss – aber auch, wie besonders das Flair auf dem Kurztrip war. „Es war Lockdown light, uns ist die Decke auf den Kopf gefallen, es war superfad“, sagt Mühleisen. Deshalb setzte er sich mit seiner Freundin ins Auto, an der Tankstelle besorgten sie sich eine Cola, hingen rum, lauschten dem vorbeirauschenden Verkehr und hatten eine gute Zeit – um 1 Uhr morgens. Mühleisen: „Es war vergleichbar mit einer großen Reise, nur eben in kleinerem Ausmaß. Und es war das Verrückteste, was wir in dem Moment machen konnten.“

Das Resultat des ungewöhnlichen Ausflugs kann man auf seiner neuen EP „A Pandemic Journey“ hören, „1Am at the Rest Stop“ heißt der Song, insgesamt sind es fünf ruhige, bewusst minimalistisch gehaltene Lieder. Als „unverstellt, persönlich und roh“ bezeichnet der Musiker seine Aufnahmen selbst. Entstanden sind sie in der ehemaligen Weßlinger WG der Reggae-Band Jamaram, in der Mühleisen mit sieben anderen wohnt. Wie der Titel der EP schon sagt, ist das Reisen in Pandemie-Zeiten das Leitmotiv. Im Rahmen der Möglichkeiten war Mühleisen im Corona-Jahr 2020 unterwegs, spielte rund 30 hygienekonforme Konzerte, eines davon mit Jamaram auf der Sommerbühne im Münchner Olympiastadion. Die Schauplätze seiner neuen Songs sind Hamburg, Wien oder Venedig.

+ Positiv gestimmt in schwierigen Zeiten: Jakob Mühleisen, Singer-Songwriter aus Weßling, hat die EP „A Pandemic Journey“ veröffentlicht. © Loris Gleixner

Der Lagunenstadt huldigt er im träumerischen „Venice“ mit eingängigem, wiederkehrendem Gitarrenzupfmuster und sanft, fast gehauchtem Gesang. „Ich habe selten in meinem Leben etwas so Schönes gesehen. Es war wie im Märchen“, sagt er über Venedig, das er im September ohne den typischen Touristentrubel erlebte. In Wien verbrachte Mühleisen den August 2020 mit seiner Freundin, um sich um deren Oma zu kümmern. Er konnte beobachten, wie sich die österreichische Metropole, die er gut kennt, in der Pandemie verändert hatte. Die Folge: der Song „Streets of Vienna“.

Die Lieder seien nur so aus ihm „herausgepurzelt“, so inspirierend waren die Erlebnisse. „Man sollte die kleinen Dinge genießen. Sie können einem auch Glücksgefühle bescheren. Das habe ich in diesen Zeiten gelernt“, sagt der 20-Jährige, der seit zweieinhalb Jahren hauptberuflich Musik macht. 2019 spielte er rund 80 Konzerte. „Davon kann man leben, aber ich lebe eh nicht auf großem Fuß“, betont er. Mit deutlich weniger Konzerten sei es derzeit natürlich schwieriger.

Vier EPs und zwei Alben hat der 20-Jährige bisher veröffentlicht

Für sein junges Alter kann Jakob Mühleisen bemerkenswert viel vorweisen: vier EPs und zwei Alben. Am dritten arbeitet er gerade, Ende 2021/Anfang 2022 will er es veröffentlichen. Und er veröffentlicht nichts ohne durchdachtes Konzept, das fällt auf. Hinter jedem Werk steckt eine Grundidee. Und nicht nur das, eine „Album-Trilogie“ will er nun abschließen. Nach „Freiheit“ auf der ersten Platte und „Liebe“ auf der zweiten soll es nun um „Zeit“ gehen. „Ich hatte noch nie so viel davon mit mir selbst. Die Frage ist, wie kann man sie nutzen?“ Der Weßlinger wird sie musikalisch beantworten.

Auf „A Pandemic Journey“ setzt er nur auf Gesang und Akustikgitarre. Einfache, handgemachte Klänge passen schließlich besser zu den Corona-Zeiten als mit vielen Instrumenten Durchproduziertes. Einmal, bei „St. Pauli Nights“, ersetzt das Klavier die Gitarre. Wer genau hinhört, bemerkt ein Schallplatten-Knistern im Hintergrund. Tontechniker Jakob Oschmann hat es digital simuliert – für einen noch wärmeren Sound. Und vielleicht auch für Abende, an denen einem die Decke auf den Kopf zu fallen droht.

