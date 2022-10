Nasse Füße in der neuen Grundschule

Nass im Neubau: In die im Bau befindliche Weßlinger Grundschule hat es hineingeregnet. Mittlerweile ist das Dach fast fertig. Für Verzögerungen sorgt das wohl nicht. © hvp

Nasse Holzbalken und Wasser im Keller: Die Regengüsse im Sommer haben im Neubau der Weßlinger Grundschule ihre Spuren hinterlassen. Mit Verzögerungen bei der Fertigstellung rechne er dennoch nicht, betonte Florian Zarbo vom Weßlinger Kommunalunternehmen (KUGW) auf Rückfrage des Starnberger Merkur.

Weßling - Das Wasser steht im Keller“, berichtete Christian Zollner (FW) in der Bauausschusssitzung am Dienstag besorgt. Das sei nicht ungewöhnlich bei einem Neubau, relativiert Zarbo. „Es hat wegen der fehlenden Fenster in den Keller geregnet“, sagt er. Die Folgen habe man mit Schiebern und Entwässerungspumpen beseitigen können. Die restliche Feuchtigkeit auf dem Betonboden sei nicht schlimmer als das „übliche Baustellennass“. Mehr Sorgen bereitete das verbaute Holz, das durch zwei Starkregenereignisse der vergangenen Wochen feucht geworden sei. Denn einer der Regengüsse ereignete sich zu einem äußerst unglücklichen Zeitpunkt, weil das schützende Dach noch fehlte. „Wir haben uns beim Bau vom Satteldach etappenweise vorgearbeitet“, erklärt Zarbo. Sodass beim ersten Regenguss nur ein Drittel fertig und die damals gelegte Holzdecke nass geworden sei. „Das Holz ist größtenteils auf natürliche Weise getrocknet“, sagt Zarbo. Beim zweiten Regenguss war der Beton bereits auf die Verbunddecke gegossen, das Dach aber immer noch nicht komplett montiert. Damit der offene Bereich auf dem „riesenlangen Gebäude nicht den Charakter eines Swimmingpools bekommt“, hätten sich die Facharbeiter der Holzbaufirma am Sonntag in den Regen gestellt und das Wasser abgesaugt.

Aktuell würden die betroffenen Holzkonstruktionen noch mechanisch getrocknet, so Zarbo. Bauverzögerungen ergäben sich nicht, sagt er. Die Kosten für die Schäden würden der Versicherung gemeldet. Und wie sieht es aus mit dem Terminplan während nicht abreißender Lieferkettenprobleme? „Wir liegen sehr gut in der Zeit und der pünktlichen Fertigstellung für das Schuljahr 2023/2024 steht nichts im Wege“, bleibt Zarbo zuversichtlich. Praktisch alle Fenster seien geliefert und montiert. Dasselbe gelte für die Dachfenster. Derzeit sind die Handwerker mit dem Innenausbau beschäftigt, konkret dem Trockenbau, Sanitär- und Elektroarbeiten. Auch der Straßenbau schreite gut voran. Ziel ist es, im kommenden Frühjahr die Arbeiten für die Außenanlagen zu beginnen.

Michèle Kirner