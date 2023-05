Neuauflage in Oberpfaffenhofen: Die nächste Generation der Dornier 228

Von: Tobias Gmach

Teilen

Abflug in die Zukunft: In der neuen Do228 NXT wird unter anderem der digitale Autopilot erweitert. © Visualisierung: General Atomics AeroTec Systems

Ein Kultflugzeug geht nach einigen Jahren wieder in die Serienproduktion: General Atomics AeroTec Systems fertigt die nächste Generation der Dornier 228, größtenteils in Oberpfaffenhofen. Die Maschine für Spezialmissionen soll moderner ausgestattet werden und einfacher zu steuern sein.

Oberpfaffenhofen – Ein altes Lied, das nie zur Schnulze wird, das einfach nicht aus der Zeit fällt, ist ein Evergreen. Ein Prädikat, das auch die Dornier 228 verdient hat. Sie ist kein Musikstück, sondern ein vielfältig einsetzbares Flugzeug. Ursprünglich in den 1970ern entwickelt, seit 1982 in Oberpfaffenhofen gebaut, zwischendurch eingestellt und den Hersteller gewechselt, geht der Maschinentyp nun wieder in die Serienproduktion. An der für die Luftfahrt geschichtsträchtigen Claude-Dornier-Straße bringt General Atomics AeroTec Systems eine Neuauflage an den Start. Unter dem Namen Do228 NXT – das „NXT“ steht für „nächste Generation“.

Do228-Flugzeuge fliegen weltweit über den Meeren im Auftrag der Verschmutzungs- und Grenzkontrolle, bestreiten Such- und Rettungseinsätze, Forschungs-, Überwachungs- und Aufklärungsflüge. Aber auch leichte Transporteinsätze mit Fracht, Fallschirmspringern oder knapp 20 Passagieren gehören zum Aufgabengebiet. Das Besondere an der Maschine: Sie kann auf kurzen und wenig befestigten Strecken starten und landen.

Etwa 16 Meter lang bei ähnlicher Spannweite, knapp 3,5 Tonnen schwer, zwei Turbinen: Das neue Propellerflugzeug wird sich vom Klassiker rein äußerlich nicht stark unterscheiden. Innen drin wird aber mehr und neuere Technologie stecken. „Das Glascockpit wird mit einem synthetischen Sicht- und modernen Navigationssystemen ausgestattet. Der digitale Autopilot wird erweitert und verbessert, was zur Optimierung der Treibstoffnutzung und Flugplanung beiträgt. Das Human-Interface wurde optimiert und die Bedienung vereinfacht, um eine maximale Betriebssicherheit zu gewährleisten“, heißt es in einer Pressemitteilung von General Atomics AeroTec Systems. Auch die Innenausstattung erreiche mit LED-Beleuchtung und verbesserter Klima- und Belüftungsanlage ein neues Level. Dank eines neuen Oberflächenschutzes entspreche die Maschine auch den aktuellen Umweltauflagen.

Rein äußerlich unterscheidet sich das neue Flugzeug vom Klassiker – das Foto rechts stammt aus dem Jahr 2000 – nur unwesentlich. © Ingo_Wagner

Das Unternehmen spricht von einer „Kleinserie“, bis zu fünf „Do228 NXT“ sollen pro Jahr in einer „modernen Produktionslinie mit integrierten Fertigungsmethoden“ hergestellt werden – zum großen Teil in Oberpfaffenhofen, wo laut Mitteilung die „elementaren Strukturbauteile“ entstehen. Dafür sucht General Atomics neue Mitarbeiter, unter anderem Ingenieure. Für den Flugzeugrumpf hat sich das Unternehmen schon Hilfe geholt, er stammt wie so manche Einzelteile von der französischen Luftfahrtfirma Potez Aéronautique.

In Oberpfaffenhofen werden die Dornier-Maschinen nicht nur gebaut, sondern auch gewartet und modernisiert. Deshalb soll das Ersatzteil-Angebot wachsen. „Zudem wurde ein hochmoderner Flugsimulator erworben, mit dem Piloten für das Flugzeug trainiert werden können“, schreibt das Unternehmen.

Das US-Unternehmen General Atomics mit rund 400 Mitarbeitern am Standort im Landkreis Starnberg kaufte im Jahr 2020 Geschäftsanteile von Ruag International. Der Schweizer Konzern hatte wiederum 2002 Bereiche des insolvent gegangenen Flugzeugbauers Fairchild Dornier, dem Nachfolger der Dornier Luftfahrt GmbH, übernommen. Ruag entwickelte ab 2007 die Do228 NG („Neue Generation“) und stellte 14 der robusten und reichweitenstarken Flieger her. Auch nach dem Verkauf der Anteile beschäftigte das Unternehmen 800 Mitarbeiter in Oberpfaffenhofen für den Flugzeugstrukturbau.