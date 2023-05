Neue Grundschule: Teurer, aber im Zeitplan

Die zukünftige Grundschule der Gemeinde Weßling, auch Lernhaus genannt: Die Kosten sind auf rund 18 Millionen Euro gestiegen, zwölf Millionen Euro werden an der Gemeinde hängen bleiben. © Andrea Jaksch

Statt den einst kalkulierten knapp 13 Millionen Euro kostet die neue Weßlinger Grundschule jetzt rund 18 Millionen Euro. Nach Abzug der Fördergelder bleiben an der Gemeinde wohl etwa zwölf Millionen Euro hängen. Abgesehen davon läuft auf der Baustelle alles wie geplant.

Weßling – Erst die Pandemie, dann der Ukrainekrieg: Hätten die Initiatoren des Grundschulneubaus 2017 eine Glaskugel zur Hand gehabt, wäre vielleicht die eine oder andere Entscheidung anders ausgefallen. Etwa die für die Holzbauweise, denn ausgerechnet im Zuge der Ausschreibung 2020 seien „die Holzpreise um etwa 30 Prozent gestiegen, was uns eine Million Euro mehr gekostet hat“, erklärt Florian Zarbo vom Weßlinger Kommunalunternehmen (KUGW). Stand heute sind aus den einst geschätzten 13 Millionen Euro für die neue Grundschule nun 18 Millionen Euro geworden. Er hatte diese Summe schon vor einem Jahr geschätzt.

Erschwerend hinzu kommt die sogenannte Stoffpreisgleitklausel, mittels derer Lieferanten einen Teil der gestiegenen Einkaufspreise auch nach anderslautendem Angebot an die Kunden weitergegeben dürfen. Damit reagierte die Bundesregierung auf sprunghaft gestiegene Preise. Die hohe Nachfrage bei den Baufirmen wirkte sich ebenfalls aus. „Eine Neuplanung zu diesem Zeitpunkt hätte den Einzug in die Schule verzögert“, erklärt Zarbo. Und jedes Jahr hätte den Bau weiter verteuert. „Als Kommune können wir auch nicht wie ein privater Bauherr einfach sagen: Dann bauen wir halt nicht“, erklärt Zarbo. In Sondersitzungen hätten Gemeinderat, Bürgermeister Michael Sturm und das KUGW so gut es ging, gegengesteuert. Beispielsweise würden die Klassenzimmer nicht, wie einst geplant, mit Holz verschalt, sondern die Wände würden geweißelt. „Wir reden über viel Geld, das wir damit eingespart haben“, so Zarbo. Konkret 165 000 Euro.

Für Diskussionen sorgt im Ort dem Vernehmen nach die Verkehrsplanung. Von einer Verlegung des Kreisels zur Umfahrung ist gar die Rede – weil der Bus auf dem Parkplatz des Schulhauses nicht wenden kann. Bürgermeister Sturm wundert sich. „Davon weiß ich nichts. Richtig ist, dass der Bus auf dem Parkplatz der Schule stehen wird. Für die Besucher und Eltern gibt es eine Abbiegespur zum Parkplatz der Schule und zum Sportplatz“, korrigiert er. Und Zarbo ergänzt: „Der Bus fährt über die Hauptstraße auf den Parkplatz und hält an der Bushaltestelle.“ Für das Wenden sei genügend Platz vorhanden. „Danach kann der Bus entweder weiter nach Seefeld fahren, direkt nach Weßling abbiegen oder über den Kreisel bei der Umfahrung umdrehen.“

Aktuell ist die Hauptstraße wegen der Bauarbeiten gesperrt. „Offiziell bis Ende August, aber wir gehen davon aus, dass wir vorher fertig sind“, sagt Zarbo. Der Meilinger Weg wurde verbreitert und hat einen Gehsteig erhalten, die Hauptstraßenbreite verändert sich nicht. Gefällte Bäume und Büsche würden nachgepflanzt, zum Teil sei dies bereits geschehen.

Und wie geht’s am Bau weiter? Zarbo: „Momentan wird im Obergeschoss der Parkettboden verlegt.“ Parallel arbeiten die Elektriker, Sanitäranlagen werden installiert und Maler sorgen für den freundlichen Anstrich. Diese Woche sollen die Pflasterarbeiten auf dem Parkplatz der Schule sowie die Gartenarbeiten beginnen. Die Spielgeräte werden im Juli erwartet – kurz darauf folgen 300 Grundschüler und ihre Pädagogen. Einzugstermin ist und bleibt der Beginn des Schuljahrs 2023/24.

Michèle Kirner