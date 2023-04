Neuer Arbeitskreis soll Druck machen

Wegen der Nähe zum Flughafen in Weßling kein Thema: Windenergie. © M. Frankenberg

Es gibt Kritik an der Umsetzung der Energiewende in Weßling. Weil es schneller gehen soll, gibt es nun einen Arbeitskreis.

Weßling – Weg von den fossilen Energien bis 2035: Diesen Beschluss fasste Starnbergs Kreistag vor 18 Jahren. Ächzend erreichte der Landkreis bislang 15,6 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie. Und Weßling? Weit davon entfernt, ermahnte Manuel Winkler in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Der Ortsvorstand der Grünen wünschte sich in seinem Vortrag „Weßling klimaneutral 2035“ für die Kommune „eine Vorreiterrolle“ – wobei etwa die hohen Auflagen rund um den Flughafen die Flächenfindung erschweren. Nun soll ein Arbeitskreis mit Umweltreferent Peter Weiß, Sebastian Grünwald (Grüne) und der Verwaltung für Tempo in dieser Sache sorgen.

„2035 ist morgen“ und „die Frage ist nicht wann, sondern jetzt“, mahnte Winkler. Hinzu komme: „Wenn wir die Energiewende nicht vorantreiben, kommen wir in Abhängigkeit fremder Investoren.“ Die Energielieferanten beziehungsweise Klimaschützer seien „Wind, Sonne und (reaktivierte) Moore“, Letztere gehörten zu den effektivsten „CO2-Senkern, die es gibt“. Der dreifache Vater forderte Konzepte wie PV- oder Solar-Anlagen auf jedem neuen Dach. Auch könnte er sich vorstellen, den „Weßlinger See als Energiequelle anzuzapfen“. Im Rahmen der sogenannten Seewasserheizung wird aus 20 bis 40 Metern Tiefe Wasser ans Ufer gepumpt. In einem geschlossenen Kreislauf werden über einen Wärmetauscher angrenzende Häuser nach Bedarf beheizt oder gekühlt. Er verwies auf andere Kommunen wie Wörthsee, die „an der Autobahn vier Windräder und PV-Anlagen“ beschlossen hätten. Möglich sei das, weil Flächen „links und rechts von Autobahn und zweispurigen Bahnlinien“ privilegiert seien.

Mit Wörthsee sei man in Kontakt, berichtete Bürgermeister Michael Sturm. Privilegierte Flächen auf Weßlinger Flur entdeckte Matthias Augustin vom Umweltamt auf Rückfrage des Starnberger Merkur ebenfalls – mit Einschränkungen. Die Eigentümerfrage sei zu klären – und der Bauamtsmitarbeiter verwies auf die schwierige Situation rund um den Sonderflughafen. Man sei an vielen Stellen in der Höhe begrenzt, was die Windkraft erschwere. PV-Anlagen im Umgriff seien ebenfalls nicht möglich, weil sie Piloten blenden könnten.

Anton Wunderl (FW) sah die Freiflächen-Fotovoltaik-anlagen von Haus aus kritisch. „Was machen wir dann mit den Flächen?“, wollte der Landwirt wissen und fand „Wind viel sinnvoller“. „Wir brauchen beides“, betonte Winkler. „PV und Wind ergänzen sich. Wenn die Sonne nicht scheint, weht der Wind und umgekehrt“, bestätigte er den Einwurf aus der Ratsrunde. Untätig sei man nicht gewesen, betonte Sturm und verwies auf den „Flächennutzungsplan mit Windvorrangflächen, den wir vor etwa fünf Jahren ausgewiesen haben“. Und bezüglich Geothermie befinde man sich mit Gilching, Gauting und der Asto-Gruppe im Gespräch. Ebenso arbeite man an der Aufstellung von PV-Anlagen auf renaturierten Kiesflächen in der Kommune.

Dennoch fand Grünwald, dass dem Thema mehr Raum gegeben werden sollte, statt die Zeit „mit Kleinkram wie Kirchenglocken und anderem“ zu vergeuden. In einem Arbeitskreis sollen all die Dinge diskutiert werden. (mk)