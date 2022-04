Abstand halten!

Von: Hanna von Prittwitz

Der neue Fahrradschutzstreifen an der Gautinger Straße. © Gemeinde

Auf der Gautinger Straße in Weßling ist bergauf in Richtung Oberpfaffenhofen ein einseitiger Fahrradschutzstreifen aufgetragen worden.

Weßling - Seit vergangener Woche gibt es an der Gautinger Straße zwischen der Unteren Seefeldstraße (Apotheke) und dem Adelbergweg in Weßling einen einseitigen Fahrradschutzstreifen. Dies teilt die Gemeinde mit. Der Schutzstreifen sei 1,50 Meter breit, die restliche Fahrbahn hat zwischen 4,50 und 4,80 Meter. Der Schutzstreifen verläuft einseitig in Richtung Oberpfaffenhofen, „weil die Fahrbahn für eine beidseitige Ausführung nicht breit genug ist, und weil bergauf wesentlich größere Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Kfz- und Radverkehr auftreten als bergab“, so die Gemeinde.

Der Schutzstreifen darf von Kraftfahrzeugen nur bei Bedarf überfahren werden. Dabei darf der Radverkehr nicht gefährdet werden, und es muss innerorts ein Mindestüberholabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Außerdem gilt auf dem Schutzstreifen ein absolutes Halteverbot.

OBERPFAFFENHOFEN

Landjugend entzündet Osterfeuer

Die Landjugend Oberpfaffenhofen-Hochstadt entzündet am Karsamstag, 16. April, wieder ein Osterfeuer. Die Feuerstelle befindet sich im Ried in Oberpfaffenhofen, der genaue Platz wird ausgeschildert. „Jeder darf am Tag des Feuers ab 9 Uhr in der Früh’ Baum- und Strauchgut anliefern“, so Hannah Wastian von der Landjugend. „Es ist immer einer von der Landjugend vor Ort, der alles kontrolliert, da natürlich kein behandeltes Holz oder Holz mit Metall angeliefert werden darf.“ Angezündet wird das Feuer in der Dämmerung. „Die Landjugend sorgt für Essen und Trinken und freut sich über jeden, der vorbeikommt“, so Hannah Wastian. hvp