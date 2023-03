Neuer Flughafen-Halt soll erst Anfang sein

Von: Peter Schiebel

Die Expressbuslinie X910 verbindet Weßling mit der U-Bahn in Großhadern. Ab 1. April hält der Buss zusätzlich am „Air Tech Campus“ am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. © DAGMAR RUTT

Die Expressbuslinie X910 bekommt zum 1. April eine neue Haltestelle am Flughafengelände. Der Halt „Air Tech Campus“ liegt im Osten des Areals auf Höhe der Firma Lilium und soll Beschäftigten eine bequeme ÖPNV-Anbindung ermöglichen. Der Flughafeneigentümer wünscht sich nun umso mehr einen S-Bahn-Halt Weichselbaum.

Oberpfaffenhofen/Gauting – Für Christoph Winkelkötter ist die Buslinie X910 zwischen dem S-Bahnhof in Weßling und dem Klinikum Großhadern „sowieso ein Erfolgsmodell“. Mit diesen Worten wird der Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft gwt in einer Pressemitteilung des Landratsamtes zitiert. Darin geht es um den neuen Halt „Air Tech Campus“ am Flughafengelände Oberpfaffenhofen, den der Expressbus vom 1. April an anfährt. „Mit der neuen Haltestelle können wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zielgerichteter an ihren Arbeitsplatz bringen und machen somit den ÖPNV noch attraktiver“, so Winkelkötter.

Der Halt „Air Tech Campus“ liegt im Osten des Flughafengeländes und befindet sich bereits auf Gautinger Flur. In unmittelbarer und näherer Umgebung der Haltestelle befinden sich mit den Luftfahrtunternehmen Lilium und General Atomics Aerotec Systems zwei Schwergewichte des Standorts. Die börsennotierte Lillium N.V. entwickelt und baut Flugtaxis, General Atomics wartet Flugzeuge und Hubschrauber und produziert Maschinen vom Typ Dornier 228. Erst kürzlich hatte das Unternehmen wie berichtet mit einem Auftrag für die thailändische Marine Aufmerksamkeit erregt.

Dass genau dort nun ein zusätzlicher Halt der Expressbuslinie entsteht, freut auch Landrat Stefan Frey. Zwar favorisiert der Landkreis seit Längerem einen zusätzlichen S-Bahn-Halt Weichselbaum, von wo aus Pendler das Flughafengelände erreichen können, das sei aber noch ein weiter Weg, so Frey. „Wir kommen bislang Schritt für Schritt voran. Umso wichtiger ist nun die Neuerung auf der Route des X910“, erklärt er. Die Anbindung des Air Tech Campus sei „eine mehr als wichtige Haltestelle für den Standort Oberpfaffenhofen“, betont der Landrat. „Für die derzeit 20 Firmen mit bald 4000 Beschäftigten bietet der neue Halt eine attraktive Fahrtmöglichkeit zur Arbeitsstelle.“

Flughafenbetreiber: Wichtiger Baustein der erfolgreichen Weiterentwicklung

Freude über den neuen Halt herrscht auch bei den angesiedelten Unternehmen. Prof. Christian Juckenack, der Sprecher des Flughafenbetreibers Bewo, sagt auf Anfrage des Starnberger Merkur: „Für den Air Tech Campus Oberpfaffenhofen ist dies ein zusätzlicher, wichtiger Baustein der erfolgreichen Weiterentwicklung des deutschlandweit bedeutendsten Standortes für Luft- und Raumfahrt.“ Der Air Tech Campus habe durch die Optimierung des Flughafen-Sicherheitsbereichs die Grundlage dafür gelegt, dass ÖPNV-Busse in das Gelände hineinfahren dürfen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dies auch bei der West-Einfahrt des Flughafengeländes der Fall sein. Einen besonderen Dank hat Juckenack auch für Landrat Frey, seine Kreisbehörde, die Wirtschaftsförderung und das Verkehrsmanagement parat.

Auch er nutzt die Gelegenheit, um mit Verve auf eine Reaktivierung des S-Bahn-Halts Weichselbaum zu drängen. „Qualität und Attraktivität eines Standorts bemessen sich für Unternehmen und Beschäftigte in zunehmendem Maß auch an den Lösungen für Mobilität“, betont Juckenack und verweist vor allem auf Mitarbeiter aus dem Ballungsraum München und Experten aus dem Ausland. Insgesamt gebe es am Campus Oberpfaffenhofen mit dem Air Tech Campus, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), dem Asto-Park und Firmen wie OHB und Webasto rund 8000 Beschäftigte. 4000 von ihnen könnten „bereits heute auf sehr kurzem Weg“ von Weichselbaum aus ihre Arbeitsplätze erreichen.

Um eine mehrjährige Planungs- und Realisierungsphase zu umgehen, schwebt Juckenack ein „Pop-up-Stop“ vor – „ein funktionaler Halt zu möglichst minimalen Kosten und vor allem schnell“. Das würde zum Forschungs-campus passen. „Die Dynamik heutiger Unternehmens- und Standortentscheidungen passt nicht mehr zu vieljährigen Vorlaufplanungen.“