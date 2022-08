Jerome, „der Fee“, und die leichte Sprache

Anja Janotta aus Weßling hat ihrem neuen Hauptdarsteller ihre Nutella-Liebe auf den Leib geschrieben. © privat

Die Weßlinger Autorin Anja Janotta spielt in neuem Buch mit den Geschlechterrollen. Die Hauptrolle in dem Jugendbuch in leichter Sprache spielt ein „Fee“, eine männliche Fee, mit einer Vorliebe für Nutellabrote.

Weßling – Eine männliche Fee ohne Glitzer und Feenstaub: Jugendbuchautorin Anja Janotta (52) hat in ihrem jüngsten Wurf „Fanny und der fast perfekte Fee“ den Gender-Spieß umgedreht und einen Mann in die Rolle der Fee gezwängt. Der etwas sperrige Wunscherfüller soll Fanny beim Ergattern eines Freundes unter die Arme greifen – was geradezu zauberhaft schief geht.

„Ursprünglich sollte jemand wie Jorge von ,Germany’s Next Top Model‘ den Zauberstab schwingen“, erzählt die Weßlingerin im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Nääää“, fand Sohn Jonas (19) und diktierte ihr einen langhaarigen, tätowierten Heavy-Metal-Rocker in den Block. Dieser bullige Feen-Herr sprengte ihre Vorstellungskraft, staunte Fanny beim ersten Treffen. „Der Typ musste mein Staunen gesehen haben. ,Ich bin übrigens Jerome‘, sagte er. ,Ich mache ein Praktikum als Fee. Denn ich bin nämlich noch in der Ausbildung. Und ja, Feen können auch männlich sein‘“, beschreibt Janotta in ihrem Jugendroman das erste Zusammentreffen.

Fortan plünderte der Zauberlehrling in Fannys Zuhause die Vorratsschränke (Leibspeise: unter Nutella begrabenes Toastbrot) und zog sich bei jeder Gelegenheit kitschige Liebesfilme rein. In Sachen Musik bevorzugte das gescheiterte Bandmitglied „seltsame Krachmusik“, konstatierte Fanny. Der ihr zugewiesene Fee schlug – versehentlich auf dem Balkon statt vor der Haustür – mit einem klaren Auftrag bei ihr auf: Er sollte dafür sorgen, dass Kim sich mit ihr anfreundet. Befreundet ist Fanny sonst nur mit Cidem, die gerade in der Türkei urlaubt und ihr nicht wie sonst zur Seite stehen kann. Das muss jetzt per Handy klappen. Oder auch nicht. „Fanny, 8:25: Das grüne oder lieber das hellblaue T-Shirt? Cidem, 8:31: Es wäre echt gut, wenn du mich endlich mal ausschlafen lässt. Fanny, 8:33: Okay, ich nehme das rote. Eine Chefin fragt nicht. Sie entscheidet.“ Das rote T-Shirt hilft aber leider auch nicht – oder doch?

Das Jugendbuch ist die zweite Veröffentlichung der zweifachen Mutter bei Gulliver in leichterer Sprache. Diesmal richtet sich die Leseförderung an Jugendliche ab zehn Jahren, „die schon ein bisschen geübter im Lesen sind“, so die 52-Jährige. Für die Autorin ging das immer noch mit Regeln einher: „Ein Satz darf nicht mehr als 15 Worte beinhalten und höchstens ein Komma haben“, lautete eine davon. Und jede Seite musste mit einem Punkt enden, was die Autorin so richtig ins Schwitzen brachte. Weniger aufregend war die Zusammensetzung der Darsteller, die die ganze Gesellschaft abbilden sollte. Cidem, Fannys türkische beste und einzige Freundin, Marissa, das affektierte Girlie, und besagter Kim, seines Zeichens Sympathieträger. In der Hauptrolle agieren die schüchterne Fanny, die bei der kleinsten Aufregung von einem nervenaufreibenden Schluckauf heimgesucht wird, sowie Jerome, der tollpatschige Feen-Anwärter. Letzterer ist ja eine Kreation des Sohnes, dessen Wesen einst der schriftstellerischen Mutter für den „Theoretikerclub“ Modell stand. „Diesmal sind alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen rein zufällig“, schwört Janotta, während sie ein Nutellabrot schmiert und reinbeißt.

„Fanny und der fast perfekte Fee“ von Anja Janotta und illustriert von Mareikje Vogler ist im Verlag Gulliver von Beltz & Gelberg erschienen. Das Buch kostet in der Printversion 11 Euro, als Download 9,99 Euro.

